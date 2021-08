Politiadvokat om avdøde: Løp etter person som flyktet fra leilighet

SARPSBORG (VG) Politiet har skutt og drept en person i Sarpsborg i forbindelse med et væpnet oppdrag. Spesialenheten har åpnet etterforskning og sier at saken har høy prioritet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Bevæpnet politi rykket ut etter en melding om en hendelse klokken 08 lørdag morgen.

– Politiet fikk melding om en alvorlig hendelse fra en bekymret innbygger i Sarpsborg, sier Politiadvokat Anders Svarholt til VG.

– Vedkommende observerte en person som kom løpende og ble forfulgt av en annen person. Melder klarte komme i kontakt med den personen som ble forfulgt, og som da opplyste at vedkommende var bevæpnet og fryktet for livet.

Ut ifra de opplysningene som forelå ble det gitt bevæpningstillatelse til mannskapene som skulle løse oppdraget.

– Når politiet tok kontakt med mannen som forfulgte den andre personen, eskalerte situasjonen på en sånn måte at de fant det nødvendig å løsne skudd.

Politiet bekrefter overfor VG at det var en mann som ble drept. Politiet har foreløpig ikke opplyst om alder på den drepte eller om han var bevæpnet.

Tjenestepersonene på stedet skal ha startet umiddelbart livreddende førstehjelp.

– Men livet sto altså ikke til å redde. Nå er de pårørende varslet.

forrige

fullskjerm neste VALASKJOLD: En person ble skutt og drept av politiet på Valaskjold i Sarpsborg lørdag morgen. 1 av 2 Foto: Mattis Sandblad

Hendelsen skjedde på Valaskjold i Sarpsborg.

– Kjente avdøde og fornærmede hverandre?

– Det som etterforskningen har vist så langt er at de kjente til hverandre, men om de var venner eller omgangsvenner vet vi ikke nå, sier Svarholt.

Øst politidistrikt jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet før politiet løsnet skudd, mens Spesialenheten etterforsker skuddløsningen med som de konsekvensene de medførte.

Spesialenheten bekrefter overfor VG at de er påkoblet saken. Kripos ankom stedet ved 11-tiden.

Har du tips eller video? Kontakt våre journalister.

Hørte fire skudd

17-år gamle Thea Horgen forteller til VG at hun hørte skudd tidlig på morgenen lørdag.

– Jeg lå i sengen i 7-8-tiden, da jeg hørte fire skudd. Jeg tenkte ikke særlig mye over det, før jeg i halv ni-tiden gikk ned og så det var mange ambulanser utenfor, forteller hun.

Da hun gikk ut, så hun mange som drev med livredning på en mann på bakken. Det kom også helikopter til stedet.

En time senere gikk hun ut igjen, og så at mannen var tildekket med plast. Da ba en politimann henne om å gå inn igjen, og hun fulgte i stedet med fra vinduet. Da ble det satt opp et telt over den avdøde.

Selv om Horgen allerede til å begynne med var bevisst på at det kunne ha vært skudd hun hørte, tenkte hun at hun kunne ha tatt feil.

– Jeg håpet på at det var noe annet. Det var overraskende. Jeg hadde ikke forventet at slikt skulle skje, sier hun.

– Hørte et smell

– Jeg hørte et smell utenfor og trodde det var en eksplosjon. Det hørtes ut som når en anleggsmaskin slipper steiner i bakken, sier en person som bor i nærheten av åstedet til VG.

Personen ønsker å være anonym.

Politiet har sperret av deler av fylkesveien (Tuneveien) fra Tune Prestegård og ned til krysset ved Herbergveien, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Fylkesvei 118 er stengt for gjennomkjøring, og bilister bør finne alternative ruter, skriver avisen.

– Veldig traumatiserende

Et vitne som tilfeldigvis passerte åstedet rett etter hendelsen, beskriver situasjonen som svært ubehagelig.

–Jeg ble veldig skremt, sier vitnet til VG.

Personen ønsker å være anonym.

– Det er veldig traumatiserende. Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere. Jeg synes dette er helt jævlig, rett og slett.

Vedkommende sier det er helt forferdelig at noe sånt kan skje i Sarpsborg.

– Sånt skal jo ikke skje. Det er så tragisk.

VALASKJOLD: En person ble skutt og drept av politiet på Valaskjold i Sarpsborg lørdag morgen.

Gjør avhør i dag

Spesialenheten for politisaker bekrefter overfor VG at Kripos er koblet på etterforskningen av saken.

Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten sier til VG at deres etterforskere har ankommet Sarpsborg for å undersøke hendelsen. I løpet av dagen skal de avhøre flere tjenestepensjoner i politiet.

– Saken har høy prioritet siden det endte med et dødsfall. Det er derfor det ble startet straks etterforskning. sier Øyen.

– Vi skal avhøre flere tjenestepersoner i dag. Konkret antall er litt uklart, legger hun til.

Har vært på åstedet

Øyen sier at Spesialenhetens etterforskere har vært på åstedet, og at de nå skal ta avhør av de som er implisert i hendelsen.

Hun forteller at det var flere politifolk på stedet under skytehendelsen.

– Så langt vi har fått opplyst, var det flere tjenestepersoner på stedet. Vi vil også avhøre eventuelle vitner. Vi må kartlegge om det var andre vitner til hendelsen, sier Øyen.

Spesialenheten ble varslet rett etter hendelsen, og besluttet umiddelbart å åpne etterforskning.

– Når det gjelder selve skytingen og hvorfor og hvordan det skjedde, er det ikke noe vi kan uttale oss om. Det er det vår etterforskning skal kartlegge på best mulig måte.

– Selv om vi er ferdige med de mest sentrale avhørene i kveld eller i morgen, kommer vi ikke til å gå ut med detaljer i saken, sier hun og viser at det kan bli aktuelt med supplerende avhør som vil ta tid.

RYSTET: Ordfører Sindre Martinsen Evje sier kommunen er klar til å bisto ved behov.

Ordføreren: – Ryster lokalsamfunnet

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje er preget av dødsfallet.

– Det er en alvorlig hendelse. Det er klart at det ryster et lokalsamfunn som Sarpsborg, sier han til VG.

Ordføreren sier at han ikke vet mer om hendelsen enn det som har kommet frem i mediene. Han er klar på at kommunen er klar til å bistå dersom det skulle være behov for det.

Ved 10.25-tiden sier ordføreren til VG at politiet nå ha varslet kommunen, og at Sarpsborg kommune har et kriseteam som kan bistå de som eventuelt har behov for det.

Kripos bekrefter at de bistår i saken, men ønsker ikke å kommentere den nærmere.

– Det er Spesialenheten som har ansvar for etterforskningen for denne saken, og det er de som vil håndtere informasjonsflyten, sier pressevakt Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til VG.

Øst Politidistrikt opplyser om at de involverte tjenestepersonene blir ivaretatt av kollegastøtte og ledere.