Krever at Tengs-siktede sjekkes mot Espås-saken

HAUGESUND (VG) Mannen som kobles til de uløste drapene i Rogaland, er ikke sjekket opp mot Espås-drapet i Geiranger. Morens advokat krever at politiet gjør nettopp det for å hindre rykter og spekulasjon.

Publisert: Nå nettopp

Fredag slapp politiet nyheten om at de hadde siktet en mann for drapet på Birgitte Tengs, og at de mistenker samme mann i 50-årene for drapet på Tina Jørgensen.

Tengs ble funnet drept i et skogholt på Karmøy i 1995. Jørgensen ble funnet drept fem år senere, i en kum ved Bore kirke på Jæren.







En annen uløst drapssak er den mye omtalt Trude Espås-saken. I 1996 ble 20 år gamle Espås funnet voldtatt og drept i Geiranger.

Fredag uttalte politiet at de ikke gjør noen undersøkelser av den siktede opp mot Espås-saken.

Det preger moren til Trude Espås at drapet på datteren ikke er oppklart, har advokat John Christian Elden uttalt. Her er Espås avbildet.

– Vi har ikke noe grunnlag for det, og det har ikke vært et tema i etterforskningene. Det vil heller ikke være aktuelt, sa politiinspektør Unni Byberg Malmin til Dagbladet.

Det får advokat John Christian Elden til å reagere. Han er bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs, samt at han er bistandsadvokat for moren til Trude Espås.

– Politiet har underrettet meg om at de ikke har sett på Espås-saken i den nye etterforskningen i Rogaland. De har ikke foretatt noen undersøkelser i den ene eller andre retning. Da synes det både for den siktede mannen og for Trude Espås sin mor å være en fordel om slike innledende undersøkelser kjapt blir gjort, sier Elden til VG.

les også Dette forklarte Tengs-siktede i avhør

Han sier han formelt vil be politiet om å gjøre slike undersøkelser. Han forteller at så langt han kan se av etterforskningsdokumentene i Espås-saken, så har ikke den siktede knyttet seg til Geiranger i tiden Espås ble drept.

– Det er derfor all grunn til å foreta enkle undersøkelser for utsjekking slik at moren kan få avklaring på ryktene. Har han vanntett alibi, kan jo tanken legges bort.

Nå står det som en spekulasjon uten noe svar og utgjør ennå en verkebyll, mener advokaten.

– Vi vet i Espås-saken at politiet har god kontroll på utenlandske turister i området, men mindre oversikt over forbipasserende nordmenn som ikke har lagt tekniske spor, sier Elden.

– Alle tre sakene fortjener fulle ressurser der det måtte være mulige spor for oppklaring, legger advokaten til.

50-åringens forsvarer, Stian Kristensen, sier det er vanskelig for ham å kommentere Eldens utspill.

– Jeg vet ikke hvilket grunnlag Elden har for å uttale seg som dette, og hvorfor Espås-saken skal kobles opp mot min klient, sier Stian Kristensen.

VG har sendt spørsmål til politiet om advokat Eldens uttalelser. De sier de ikke har anledning til å svare på spørsmål før mandag.