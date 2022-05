Lubna Jaffery sier at lavere stemmerettsalder kan ha positiv påvirkning på valgdeltakelsen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil la 16-åringer stemme i kommune- og fylkestingsvalg

Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok på sitt gruppemøte onsdag å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Av NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Demokratiet handler om at de som tilhører samfunnet, skal ha mulighet til å påvirke det, sier fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Lubna Jaffery i Arbeiderpartiet til NTB.

Det er et stort gjennomslag for AUF, som har kjempet for saken lenge. Til TV2 sier AUF-leder Astrid Hoem at det føles historisk.

– Stemmerett handler ikke om hvor moden du er. Hvis det gjør det, burde også 70-åringer i kommentarfelt mistet stemmeretten. Men sånn er det heldigvis ikke. 16-åringer kan ta lappen, flytte hjemmefra og bli dømt, og da bør dem også bidra til å stemme, har hun tidligere sagt til VG.

Snart skal stemmerett for 16-åringer i lokalvalg behandles i Stortinget, etter et representantforslag fra Venstre. Rødt, MDG og SV er også for å senke alderen på stemmeretten.

– Kan ha positiv påvirkning

Jaffery sier til NTB at hun mener at 16- og 17-åringene er storforbrukere av velferdstilbud lokalt, som skole, helsetilbud for ungdom, kollektivtrafikk, kultur- og fritidstilbud.

– De er helserettslig myndige, de kan melde seg inn og ut av tros- og livssynssamfunn, samtidig som de tar valg om utdanning videre. I tillegg er de passert den strafferettslige lavalder. Alt dette taler prinsipielt for å senke stemmerettsalderen, sier hun.

Hun viser til at det i kommunevalget i 2011 og 2015 ble gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder i 20 kommuner. Evalueringen viste at valgdeltakelsen blant ungdom som deltok i forsøkene, lå en god del høyere enn blant ordinære førstegangsvelgere mellom 18 og 21 år.

– Nyere internasjonal forskning tyder på at lavere stemmerettsalder kan ha positiv påvirkning på valgdeltakelsen senere i livet, sier Jaffery.