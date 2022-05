1 / 4 TAVLE: I NRK-programmet Debatten på tirsdag, tok finansministeren frem tusjen og forklarte hva som ligger bak sitt kritiserte husholdningsbudsjett. TAVLE: I NRK-programmet Debatten på tirsdag, tok finansministeren frem tusjen og forklarte hva som ligger bak sitt kritiserte husholdningsbudsjett. TAVLE: I NRK-programmet Debatten på tirsdag, tok finansministeren frem tusjen og forklarte hva som ligger bak sitt kritiserte husholdningsbudsjett. TAVLE: I NRK-programmet Debatten på tirsdag, tok finansministeren frem tusjen og forklarte hva som ligger bak sitt kritiserte husholdningsbudsjett. forrige neste fullskjerm TAVLE: I NRK-programmet Debatten på tirsdag, tok finansministeren frem tusjen og forklarte hva som ligger bak sitt kritiserte husholdningsbudsjett.

Økonomiprofessor: Derfor bommer Vedum

Økonomer mener finansministeren burde vært ærlig på at folk får mindre penger å rutte med fremover.

Av Line Fausko

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og hans departementet har fått gjennomgå etter at han lanserte et budsjett for gjennomsnittsfamilien som viste at de går i 14.700 kroner i pluss i år.

Både økonomer og politikere har plukket budsjettpostene fra hverandre og konkludert med at vanlige folk går i minus, ikke pluss i år.

Økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole NHH mener Vedum valgte feil strategi ved å presentere et pluss-budsjett:

– Jeg tror Vedum hadde tjent på å si at det blir tøft neste år, men mindre tøft enn for mange andre mennesker i verden, for eksempel i Ukraina. Vi får en del av prisen av krigen og må regne med husholdningene at det blir et lite tap. Jeg tror en ærlighet på det ville vært det beste, sier han til VG.

PROFESSOR: Økonom Ola H. Grytten ved NHH mener regjeringen

Regnet feil

Grytten mener Vedums budsjett er urealistisk, og selv om det ikke er ham selv, men hans departement som har regnet på det, burde han som finansminister raskt innsett at dette blir feil:

– De har forutsatt at lønnen er mye høyere enn gjennomsnittet og gått ut fra lavest mulig renteøkning og inflasjon, i tillegg til en veldig rar strømpakke der staten dekker omtrent alt. I tillegg har de bare tatt økte priser på enkelte varer som mat.

– Forutsetningene til det regnestykket er helt hinsides.

Nordmenn vært godt vant

Til tross for Vedums pluss-tall, tror Grytten at folk flest skjønner at det blir mindre å rutte med neste år.

– Og hvis de ikke skjønner det, er det litt dumt. Man må tenke på utgiftene sine. Det er ikke så mye som skal til for å spare inn noen hundre kroner i måneden.

– Må vi jekke litt ned på levestandarden vår?

– Ja det tror jeg vi må. Vi har vært litt godt vant. Men det er ikke mye som skal til. Man kan kutte litt luksus her og der. Hvis du røyker og drikker kan du holde litt tilbake på det, for eksempel. Men det er ikke opp til meg å si hvordan folk skal spare.

– Så er det faktisk sånn at en del sparte penger gjennom covid. Noen tapte, men en god del sparte.

FINANSMINISTER: Til Stortinget 27. april la han frem regnestykket som skulle vise at vanlige folk får mer å rutte med i år.

Derfor stiger prisene

Grytten mener Vedum & co kunne forklart folk hva som skjer hvis de hadde gitt ytterligere støttepakker til folk i en økonomi som går så det suser og arbeidsledigheten er lav:

– Hvis man kaster for mye penger etter folk stiger både renter og inflasjon, da er pengene tapt. Da får man ikke noen glede av det.

VG har forelagt kritikken til Finansdepartementet, som foreløpig ikke har svart.

Professorens forklaring er slik: Hvis vi har mye penger i forhold til varer og tjenester stiger prisene. Nå er energi og mat i verden mangelvare. Hvis man da gir ytterligere penger til folk, vil de fortsette å forbruke mye strøm, som det nå er mangel på.

– Da vil prisene stige. Jo mer man subsidierer, jo høyere priser. Da er det Norges banks oppgave å sette opp renten fordi inflasjonen blir høy.

Det vil si at dersom enda mer penger kommer fra staten, kan det føre til at renten settes opp enda mer enn de fire gangene som er planlagt i år. Og det er renteutgiftene som er den absolutt største belastningen for husholdninger.

– Når renten øker, låner man mindre, sparer mer. Da blir det mindre penger i omløp og da vil ikke prisveksten fortsette.

– Har regjeringen vært gode til å kommunisere det?

– Nei, det har de ikke. Det var enorme løfter som ble gitt som er umulig å holde. På en måte er det uflaks, det var jo ikke Vedum som startet krigen. Men de lovte for mye, både lavere bensin, dieselpriser og strøm.

– Under covid pumpet regjeringen ut penger med en opposisjon som skulle overby krisepakken.

Grytten tror at disse krisepakkene har bidratt til å overopphete en økonomi, som gjør at vi nå er i en situasjon der folk får mindre å rutte med.

– Lett å venne seg til penger

BER FOLK STRAMME INN: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand mener folk som har det trangt nå gjerne kan ta en vårrengjøring av økonomien.

– Det er viktig ikke å gi et bilde av at vi får mer igjen, for det kan mane til økt forbruk fremfor at vi bør stramme inn. Regjeringen bør heller være ærlig på at det blir trangere fremover, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Det at vi har gått fra rekordlave renter har gjort at vi har mer penger mellom hendene. Og med det kommer nye vaner:

– Det letteste man gjør er å venne seg til mer penger.

– Utfordringen er at mange da har benyttet muligheten til økt forbruk. Så hvis man går tom med rentene nå, vil man oppleve det ganske hardt, når mat, strøm, bensin og renter fortsetter å øke.

Må bruke mindre penger

Selv om det er de med lavest inntekt, og som kanskje har vært permittert under pandemien, som sliter mest, ser hun også at flere med vanlige inntekter begynner å slite:

– Det kan være man har blitt vant til å ha mer å rutte med. Nå må vi gjennom en omstillingsfase og forberede oss. Nå har prisene økt for mye og vi må få ned prisveksten. For å få den ned må vi gjennom en periode der vi har mindre.

Lønnsoppgjøret vil hjelpe noe, men det vil nok ikke kompensere alt. De som nå går tomme hver måned, må stramme inn forbruket slik at man ikke kommer bakpå, mener hun:

— Et godt råd er å sette seg inn i hvordan utgiftene blir med høyere renter og se om de kan kutte noen utgifter eller så bedre betingelser på lån og andre faste avtaler. Har du gått over forbruket og det ikke er mer å kutte er det å se om det er mulig å skaffe andre inntekter. Har du noe hjemme du kan selge, eller er det mulig å ta en ekstrajobb en periode? Ta en vårrengjøring av økonomien.