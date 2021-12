I GANG: De nærmeste to ukene må det settes mange vaksinestikk.

Slik er booster-planen

Det som styrer hvor raskt booster-vaksineringen kan gå i din kommune nå, er hvor mange som fikk forrige dose for 4,5 måneder siden. Der kan det være store forskjeller.

Publisert: Nå nettopp

– Hvis kommunene har kapasitet, kan de sette i gang for dem det har gått 20 uker siden siste dose for, sier FHI-overlege Are Stuwitz Berg til VG.

Regjeringen har lagt opp til en massiv booster-vaksineringsinnsats i kommunene gjennom julen, noe som ifølge FHI er helt nødvendig for å kunne gjenåpne.

Hvem får først? Målet er at alle 65 år skal få tilbud om en tredje dose før jul, og det har rundt 86 prosent av befolkningen i den gruppen fått nå. Men det er ikke alle som skal ha booster – de må ha fått dose to for 20 uker siden. Ifølge assisterende direktør for coronavaksinasjonsprogrammet, Jasper Littmann, har de aller fleste i gruppen over 65 som skal ha, fått vaksine.

Neste gruppe er alle over 45, helsepersonell og de med høyere risiko. Det alle over 45, helsepersonell og de med høyere risiko. Det er i gang. FHI anslår at de fleste over 45 år vil ha fått tilbud i uke to, hvis vaksinene som sendes ut, settes.

Mot slutten av januar vil de fleste kommuner kunne ha startet med å booster-vaksinere også de under 45 år, ifølge Littmann.

– Vi fordeler vaksinene etter hvor mange personer i kommunene det er som har gått over intervallet på 4,5 måneder (20 uker) etter dose to, og det er nå i hovedsak de som er over 45 år.

Men selv om du er yngre enn de fleste som får vaksine nå, kan kommunen din gi deg booster hvis det har gått 20 uker siden du fikk siste stikk, sier han.

Lurer du på når du kan få tilbud? Sjekk kalenderen, og tell 20 uker etter at du fikk andre dose.

SENDER UT: Jasper Littmann er assisterende direktør i coronavaksinasjonsprogrammet, og jobber med å fordele vaksinene til Norske kommuner.

Skjevfordelingen påvirker

Det styrende prinsippet i fordelingen av vaksinene er altså hvor mange som fikk dose to for 4,5 måneder siden.

Det gjør at fordelingen av vaksiner fremover også kan påvirkes av den geografiske omfordelingen av vaksiner til områder med mye smitte og innleggelser, som skjedde i juni. Det ble innført etter at alle over 65 og en god del i gruppen under skulle ha fått første dose. Kommunene som fikk mindre i omtrent én måned måtte ta igjen etterslepet i sommer.

Disse kommunene vil fremover ha færre personer som fikk dose to for 4,5 måneder siden.

– Det kan vel påvirke i mer enn én måned, siden mange kommuner hadde presset kapasitet i ferien?

– Det er veldig avhengig av hvordan de tok igjen etterslepet på sommeren – og i hvilken grad de nå klarer å «innhente» de som allerede er gått over intervallet, sier Littmann.

Hvordan vet du at du skal få vaksine? Det kommer an på hvordan kommunen din organiserer det. De kan for eksempel kalle inn alle i riktig aldersgruppe til drop-in på SMS.

Denne uken sender FHI ut mange vaksiner – omtrent 720.000. Da har kommunene en mulighet til å hente inn alle de som har gått over 4,5 uker, sier han.

– Fra første uke i januar, hvis alle de dosene brukes nå, er man à jour. Da er det hvem kommunene vaksinerte for 4,5 måneder siden som styrer utsendingene. Det forutsetter at kommunene klarer å vaksinere med dosene de har fått.

En annen gruppe som påvirker fordelingen, er helsepersonell: De ble prioritert i vaksineringen tidligere, så kommuner med mange helsepersonell vi ha flere armer å sette boosterdoser i før, påpeker Littmann.

Tre hjelpeordninger for kommunene

Vaksineringen blir en stor jobb for kommunene, som allerede har mye å gjøre i kommunehelsetjenesten, med TISK og med omikron-utbruddet. Hvor god kapasitet hver kommune har, vil også ha mye å si for hvor raskt de klarer å vaksinere.

Regjeringen har tidligere meldt at de har lagt opp til tre ordninger for å bistå:

Studenter i helsefag skal mobiliseres til vaksinering i kommunene i julen – og kan få vaksinerings-lisens. Men de oppfordres ikke til å melde seg hvis de allerede jobber i helse- og omsorgstjenesten i julen.

Forsvaret har klargjort 10 mobile enheter som kan hjelpe med vaksineringen, og som var klare fra 14. desember.

Apotekene kan hjelpe kommunene med vaksineringen, og regjeringen har utarbeidet en standardkontrakt for dette.

Avgjørende at folk takker ja til vaksinen de får

En annen faktor som er viktig for at booster-planen skal gå, er at folk takker ja til den vaksinen de får tilbud om – om det er Pfizer, eller Moderna.

Nå sendes det ut om lag 40 prosent Moderna-doser, og om lag 60 prosent Pfizer, ifølge Littmann.

– Vi kan ikke gjenta ofte nok: Det er kjempeviktig at folk takker ja til vaksinen de får tilbud om, for tempoet vi legger opp til, er basert på at alle vaksinene vi sender ut brukes, sier Littmann.

Moderna-vaksinen har et høyere nivå av antistoffer, og kan gi bedre beskyttelse. Samtidig kan den sterke immunresponsen også øke risikoen for hjertebetennelsen myokarditt, som spesielt kan ramme unge menn. FHI har derfor tidligere rådet menn under 30 til å velge Pfizer.

Planen for booster-vaksineringen er også nå at yngre menn i utgangspunktet skal få Pfizer. Hvis de eldre som vaksineres nå, takker ja til Moderna om de får tilbud om det, kan man bruke Pfizer-dosene til dem de anbefales for:

– Ja, nettopp, ellers forsinker du helt logisk programmet i ferdigstilling av den yngste gruppen. Vi har Moderna-dosene tilgjengelig, og det er en veldig god vaksine som vi antar gir minst like god beskyttelse, sier Littmann.