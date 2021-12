FHI: Slik kan omikron spre seg i Norge

I en ny rapport presenterer FHI to svært ulike scenarioer for hvordan omikron vil utvikle seg fremover.

I de nye modellerings-scenarioene om omikronvarianten av coronaviruset skisserer FHI to ulike spredninger av varianten.

Dersom omikron får en spredningstakt som svarer til en doblingstid på fire dager antar FHI at utbrudd kan holdes under kontroll dersom tiltakene reduserer smitteraten med 40 prosent eller mer.

Kan smitte tre millioner

I et mer pessimistisk scenario, der mutasjonen sprer seg med en raskere doblingstid på 2.4 dager, viser modellene at mer enn tre millioner mennesker – altså mer enn halvparten av befolkningen – kan bli smittet før februar.

I så fall vil vi stå ovenfor en stor bølge av infeksjoner – med et overveldet helsevesen som resultat.

Totalt kan det føre til at mellom 30 og 40 tusen mennesker vil kunne trenge sykehusinnleggelse, med en topp på 1000 nye daglige innleggelser, står det i rapporten.

– I et slikt scenario vil det være nødvendig med mer inngripende tiltak for å få epidemien under kontroll.

FHI understreker at dette er scenarioer, og at det er knyttet to store kilder til usikkerhet for smittebølgen. Det ene er omikrons smitteevne, det andre er effekten av nåværende tiltak.

Hovedforskjellen på de optimistiske og pessimistiske scenarioene til FHI er altså virusets smitteevne, eller doblingstid. Utover det har FHI regnet på hvordan flere andre ting, som tiltak og vaksineeffekt, kan påvirke situasjonen. Men de har et hoved-optimistisk scenario, og et hoved-pessimistisk scenario som beskrives i i rapporten. Slik ser de ut:

Boosterdose har stor effekt

I det optimistiske scenarioene, der omikron sprer seg saktere, ser det vesentlig bedre ut enn i det pessimistiske.

Det er hovedsakelig fordi når smitten sprer seg saktere, rekker boostervaksineringen å få en stor effekt før bølgen topper seg, ifølge rapporten.

En forskjell i doblingstiden av viruset fra 2,5 til 4 dager kan nemlig bety en forskjell på flere måneder for når vi når toppen.

– Rapporten viser at det å få gitt flest mulig en boosterdose har en ganske stor effekt på utviklingen av epidemien videre i Norge, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, til VG.

– Det å takke ja til vaksine er det viktigste vi gjør nå.

Selv om det er stort spenn mellom det pessimistiske og de optimistiske scenarioene, kan det fortsatt se mørkt ut:

Ifølge de optimistiske scenarioene kan én million mennesker bli smittet med omikron før sommeren. Her havner toppen i sykehusinnleggelser på 125 nye daglige innleggelser rundt mai måned.

Rekorden i antall daglige nyinnleggelser i dag er fra 25. mars 2020, med 60 nye innlagte på én dag.

Anslagene er ikke en prognose for smitteutviklingen i Norge, men brukes for å undersøke mulige forløp av epidemien under usikre antakelser.

En sammenligning av simuleringer ut fra dagens situasjon peker mot at den nåværende doblingstiden ligger et sted mellom de to ulike scenarioene.

Det er fortsatt uklart hvor alvorlig sykdom omikron gir sammenlignet med delta, står det i FHI-rapporten.