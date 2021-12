FHI om verste omikron-scenario: Kan behøve strengere tiltak

I de nye modellerings-scenariene om omikronvarianten av coronaviruset skisserer FHI ulike spredninger av varianten.

Dersom omikron får en spredningstakt som svarer til en doblingstid på fire dager antar FHI at utbrudd kan holdes under kontroll dersom tiltakene reduserer smitteraten med 40 prosent eller mer.

I et mer pessimistisk scenario der mutasjonen sprer seg med en raskere doblingstid på 2.4 dager, kan vi stå ovenfor en stor bølge av infeksjoner – med et overveldet helsevesen som resultat.

– I et slikt scenario vil det være nødvendig med mer inngripende tiltak for å få epidemien under kontroll.

FHI understreker at det knyttet to store kilder til usikker for smittebølgen. Det ene er omikrons smitteevne, det andre er effekten av nåværende tiltak.