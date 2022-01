JAKTKAMERATER: Border terrieren Niko (8) og eier Per Ivar Lomheim (53) fotografert under en tur tidligere i høst.

Hjorteglade Niko (8) forsvant på jakt: − Kom hjem etter 33 dager

Familien trodde Border terrieren Nico (8) løp på de evige jaktmarker. Men etter en drøy måned med hund på rømmen fikk de verdens beste nyttårsgave.

Av Silje Kathrine Sviggum

Lille nyttårsaften skrapte den lille jakthunden på døren til et hus i nærheten av der hjortejeger Per Ivar Lomheim (53) fra Hafslo pleier å parkere bilen. Da hadde Nico (8) tapt nær halve kroppsvekten etter 33 dagers villmarksliv på frifot.

Sogn Avis omtalte saken først.

Niko forsvant 27. november under hjortejakt på Eikjastrondi i Luster kommune. Siden har ikke Lomheim sett snurten av hunden som ble borte da han fikk los på en hjort.

– Det er helt utrolig at han har klart å overleve. Det har vært 14–15 minusgrader og alle slags vær, forteller Lomheim lettet og glad i et telefonintervju med VG.

– Han var pjusken, men kjente oss igjen.

HALVERTE KROPPSVEKTEN: En totalt utmattet Niko hviler ut hjemme etter 33 døgn på egen hånd. Hverken manngard, dronesøk eller privatpersoner som brukte egne hunder til søk fant spor etter hunden den tiden han var borte.

Full leteaksjon

Nær hundre personer, blant dem medlemmer fra Hafslo Røde Kors Hjelpekorps, har stilt opp som letemannskap. Etter to uker med null resultat, begynte familien å miste håpet.

– Vi har lett overalt i jaktområdet med manngard og drone. Røde Kors gikk manngard og vi fikk lett skikkelig godt i terrenget de første dagene, for da kom det ikke snø, forteller Lomheim og understreker at han er takknemlig for lokalsamfunnets innsats:

– Folk har stilt opp og tatt tur med både bil og båt for å se etter ham. De har også tatt med sine egne hunder for å søke. Etter fjorten dager begynte jeg å miste håpet, men jeg fortsatte å lete etter ham.

PÅ BEDRINGENS VEI: Niko begynner så smått å få formen og vekten tilbake, men var søndag kveld fremdeles litt for svak for å gå på tur.

Nå pleies Niko tilbake til hektene av Lomheim og familien, og lever på en «almost dead»-diett foreskrevet veterinæren. Han har også fått antibiotika og væsketilførsel intravenøst.

– Han var 5 kilo da jeg fikk ham tilbake, men dyrlegen sa at sist han ble veid på kontroll var 8,5 kilo. Han har tapt nesten halve kroppsvekten. Han må jo ha funnet litt vann og snø, han har nok funnet rennende vann en plass, men han har neppe spist stort, tror Lomheim.

– Ingenting tyder på at han hadde sittet fast, det var ingen merker på kroppen.

I SITT ESS: Niko med GPS-halsbåndet rundt halsen og selskap av menneskebror Jørgen Lomheim Tang (20) under en tidligere jakttur.

Lykkerus

Gårdeieren forteller om jubel i familien etter Nikos hjemkomst. Både kona og de fire barna er henrykte.

– Alle er glade i hunden. Barna er fra 17 til 24 år, så de er godt voksne, men likevel blir det jo merkelig her når han forsvinner. Han er en rolig og fin familiehund, roser Lomheim.

– Hvordan oppfører han seg etter hendelsen?

– Jeg var litt spent på om oppførselen skulle endre seg, men det er ingen endring ennå. Jeg må bare fôre ham litt forsiktig så det ikke går for kjapt.

STOLT: Niko ved siden av byttet som fraktes til Marifjøra etter en jakttur tidligere i høst.

Fryktet ørn

Selv trodde han at Niko var tatt av ørn da hunden aldri kom tilbake, ettersom det er en del ørn i området jakten foregår.

– Det har hendt før at hunder på Nikos størrelse har blitt tatt av ørn. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men han gikk etter hjorten og har nok ikke funnet tilbake til meg, vil jeg tro. Terrenget er temmelig ulendt og det er mange plasser han kan stå uten at han kan høre stemmen min.

Neste hjortejakt planlegger Lomheim å bruke langline. Niko er nemlig en stillferdig type som følger sporet uten å lage en lyd. Matfar er derfor avhengig av GPS for å kunne følge med hvor hunden befinner seg. Det hadde han også under jaktturen da Niko forsvant, trodde han.

LIVSGLAD TYPE: Slik ser Niko ut normalt. Her er han på familiens støl med Hafslovatnet i bakgrunnen.

GPS-tabbe

Men da Lomheim skulle lese av hvor hunden befant seg, oppdaget han til sin skrekk at han ikke hadde slått på knappen på båndet. Dermed var det null kontakt å få.

For hunder som Nico er det ikke uvanlig å gå opp til to kilometer fra eieren når den følger spor. Men normalt vender han alltid tilbake ved å følge sporet tilbake til jegeren.

– Jeg har vært for sløv da jeg tok på båndet og ikke holdt knappen inne lenge nok. Det var litt uflakt at det skulle skje akkurat på den jakten han forsvant. Hadde GPS-en fungert, hadde jeg mest sannsynlig funnet ham neste dag, sier Per Ivar Lomheim.

TERRIERTRAKTER: Border terrieren Niko (8) skuer ned mot Solvorn og Sognefjorden.

Denne sesongen har jaktlaget han er en del av felt fem hjort i alt. Men noe hjortekjøtt vanker det ikke på Niko:

– Han har nok smakt litt mens han har vært bortpå og nafset på dyret, men han får ikke servert kjøtt, nei. Han spiser tørrmat.

– Hvordan oppleves det å jakte sitt eget vilt?

– Det er helt fantastisk. Det er kjekt å ha Niko med. Han er ivrig på sporet og liker jakt kjempegodt. Men om jeg har skutt flere dyr fordi han er med, vet jeg ikke.

