TILBAKE IGJEN: FHI har påpekt at smittespredningen øker i skoleferien, og at dette var noe de senest så i sommerferien 2021. Nå planlegger kommunene for en ny skoleoppstart etter jul. Dette illustrasjonsbildet er tatt på en barneskole i Trondheim.

FHI advarte mot «kaoset ved skolestart i høst» – dette gjør kommunene nå

Nå legges planene for skolestart etter jul, men regjeringen vil ikke anbefale alle kommuner å hurtigteste elevene.

Publisert: Nå nettopp

Da Folkehelseinstituttet (FHI) i et faglig grunnlag til regjeringen denne uken advarte mot å stenge skolene for fysisk undervisning før jul, trakk de frem hva som skjedde ved forrige skolestart:

– Det er uansett nødvendig å forberede skolestart godt for å unngå kaoset som oppsto etter skolestart i høst. Ideelt sett bør alle elever testes før de slippes inn i skolene igjen, skrev Folkehelseinstituttet (FHI).

For i en rapport om skolestarten etter sommerferien, påpekte FHI at mange elever begynte på skolen med uoppdaget smitte. De påpeker at det nye testregimet (med at unger skulle få test foran karantene) nettopp var innført og ikke fungerte optimalt, og at det til dels var mangel på hurtigtester. FHI-direktøren innrømmet at gjenåpningen av skolene ikke gikk etter planen.

Nå er smittesituasjonen i Norge betydelig verre og tilgangen på hurtigtester er begrenset. Noen kommuner har allerede sendt med elevene hurtigtester hjem før jul, andre har ikke bestemt seg – mens noen tror det ikke går.

– Når det gjelder testing før skolestart så er det noe vi ikke har landet på enda. Det kommer an på om vi kommer til å få flere tester, noe jeg ikke tror vi gjør, sier kommuneoverlege Golbon Sadrazadeh i Marker kommune til VG.

Heller ikke Halden mener de har nok tester til det per nå, mens Oslo og Trondheim allerede har sendt med elevene tester. Tromsø og Stavanger har ikke fattet beslutningen ennå.

Regjeringen anbefaler ikke å teste alle barn

Som tiltak før skolestart på nyåret, spilte FHI denne uken altså inn å anbefale hurtigtest av barn/unge og ansatte før skolestart og å dele ut tester før ferien.

Regjeringen har ikke valgt å gå ut med en slik anbefaling til alle kommuner.

De trekker det frem som et hensiktsmessig grep i kommuner med økende smitte, som har fått anbefalt å vurdere jevnlig testing i skolen.

– For disse kommunene kan også rådet fra FHI om å legge til rette for test i januar være hensiktsmessig, skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i en e-post til VG

– Det er ikke hensiktsmessig at regjeringen beslutter eksakt hvordan tester brukes i den enkelte kommune, siden dette blant annet vil være avhengig av smittesituasjonen, skriver han videre.

I Halden kommune mener de ikke har nok tester til å hurtigteste alle barn før skolestart, gitt antall tester kommunen har i dag. Derfor har de ikke sendt med elevene hurtigtester hjem til jul.

– Nei, det har vi ikke. Vi er nødt til å prioritere tester til de som Helsedirektoratet har bedt oss prioritere. Det er de med symptomer og nærkontakter til smittede. Vi følger de anbefalingene vi får, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund til VG.

Kommuneoverlege Kjersti Gjøsund sier Halden nå avgir tester til nabokommuner med mer smitte, så nabokommunene får nok tester til de som i dag er prioritert. «Det synes vi er rett og rimelig», sier Gjørsund.

Halden håper dog på flere tester – og sier de vil omstille seg dersom regjeringen pålegger kommunene test før skolestart.

– Vi er vant med å omstille oss gjennom hele pandemien. Får vi nok tester så skal vi få til dette, sier Gjøsund.

Stavanger kjører test før oppstart på mandag

Stavanger kjører en slags miniversjon av test-start nå, fordi de stengte alle skoler med pågående smittesituasjon på fredag, så skal alle teste seg før de kommer igjen på mandag.

– Det er for å ta ned smittespredningen og for å få færre i karantene, sier helsesjef Runar Johannesen i Stavanger kommune.

De har ikke planer om å sende med elevene tester så langt, men sier at de i så fall bør ha nok tester til det.

Oslo kommune innførte kommune innførte digital skole fra og med fredag 17. desember og har sendt med elever tester hjem allerede. De oppfordrer alle elever til å teste seg rett før de kommer tilbake på skolen fysisk og skal også ha tester til de ansatte.

Trondheim opplyser også at alle elever på 1–10. trinn har fått med seg hurtigtester til bruk første uken etter ferien.

Tromsø kommune har innført digital undervisning fra 5. klasse og oppover og tror de har nok hurtigtester til å teste barna før skolestart i januar. Men de har ikke helt landet på om de skal det.

– Det er en stor organisering, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø.

– Det er en vurdering vi må ta i løpet av uken, legger hun til.

Frykter bemannings-mangel med nye karanteneregler

Det har vært en trøblete slutt på året for flere skoler. Trondheim har slått alarm om en «prekær mannskapsmangel» og sliter som andre kommuner med smitte og mange skoleansatte i karantene.

De trekker det frem karantenereglene som en utfordring for en god skolestart for barna.

– Vi håper på endringer i helgen, da barnehage og SFO har åpent i hele julen, sier oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen i Trondheim til VG.

Kunnskapsministeren innrømmet tidligere i uken at karantene for lærere var en kjempeutfordring: