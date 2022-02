BARENTSBY: Russiske Nikolai er en av mange russere som arbeider i bedriften Kimek, som får størsteparten av omsetningen sin fra Russland.

Frykter sanksjoner vil ramme norske bedrifter

KIRKENES (VG) Skipsverftet Kimek i Kirkenes lever i stor grad av russiske kunder. De frykter at økonomiske sanksjoner mot Russland vil bety full stopp i driften.

Av Nora Thorp Bjørnstad og Naina Helén Jåma (foto og video)

Publisert: Nå nettopp

At det er helg, spiller liten rolle for aktiviteten ved hjørnestensbedriften Kimek i Kirkenes. Vedlikehold og reparasjon av massive skip går sin gang uansett. Mellom propeller, sveisejern og paller står russiske Nikolay Korostel (47) i hjelm og vernesko, slik seg hør og bør for bedriftens kvalitets – og HMS-ansvarlige.

Korostel skuer ut over verkstedet der mekanikere er i full sving. Å kunne russisk i denne jobben er en klar fordel, fordi rundt 70 prosent av det norske skipsverftets omsetning kommer fra russiske kunder.

Nå gjør krigen i Ukraina og de ventede sanksjonene mot Russland at Sør-Varangers kanskje mest ikoniske bedrift frykter at de kan miste hele næringsgrunnlaget.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Naina Helén Jåma / VG

Stor andel russere

Den russiske sveiseingeniøren Korostel kom fra Arkhangelsk-området over til jobben i Kimek i Kirkenes for første gang i 2006, og har jobbet her siden.

Han er en av rundt 15 russere ved skipsverftet, som til sammen har rundt 80 ansatte. Et «perfekt» sted å jobbe, ifølge han selv.

– Når vi jobber i et prosjekt mot et felles mål er det ingen forskjell på folk, ingen som er opptatt av hvor du kommer fra. Det er det fine med lokalmiljøet her: Alle institusjoner trenger folk, og hvis du kan bidra, så er alle dører åpne for deg, sier Nikolai Korostel til VG.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Naina Helén Jåma / VG

Kimek er den bedriften i Norge som har levd lengst av og med russiske kunder, skal vi tro direktør for Kimek, Greger Mannsverk.

Selskapet ble etablert i 1986 med den russiske fiskeflåten i Barentshavet som hovedmarked.

Hit tar eierne av russiske fiskefartøy skipene sine for reparasjon og vedlikehold. Mange av dem er av den oppfatningen at kvaliteten på arbeidet blir best på norsk side av grensen, forklarer Korostel til VG.

Info FAKTA: SANKSJONER EU godkjente sin første sanksjonspakke på onsdag. Sanksjonene retter seg mot følgende: Mot banker som finansierer det russiske militæret og andre operasjoner i området

Mot den russiske staten og regjeringens evne til å få tilgang til EUs kapital, finansmarkeder og tjenester

Mot handel med EU fra to utbryterregioner i Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at Norge skal knytte seg til de europeiske sanksjonene – men at det ikke er aktuelt med egne sanksjoner fra Norge.

EUs offisielle linje blir også fulgt av Norges Bank, bekrefter sentralbanken overfor E24. (Kilde: E24) Vis mer

Frykter stopp i handel

Mange av de russiske kundene har de hatt gode relasjoner med i nesten 30 år.

Nå frykter direktør Greger Mannsverk at sanksjoner kan gi en bråstopp i handelen med Russland.

– Jeg er bekymret for at man skal sette i gang sanksjoner som rammer folk de ikke var ment å ramme. Det er to folk som lider under denne konflikten, også de russiskfødte. Vi skal vokte oss vel for å gi dem skylden. Spørsmålet er jo også hvilke motsanksjoner som blir iverksatt fra russisk side, sier bedriftseieren til VG.

forrige

fullskjerm neste Utenfor det russiske konsulatet holder fastboende russere støttemarkering til det ukrainske folk. 1 av 2 Foto: Naina Helén Jåma / VG

Føler med Ukraina

Også Sør-Varanger, som deler kommunegrense med de tre russiske kommunene Petsjenga, Zapoljarnyj og Nikel, vekker Russlands invasjon av Ukraina stor sorg og medfølelse. Utenfor det russiske konsulatet ser VG fastboende russere holde støttemarkering til det ukrainske folk. Flere gråter.

– Sør-Varanger kommune, som deler grense med Russland, er antageligvis det stedet som blir hardest rammet i hele Norge dersom krigen skulle føre til forverrede relasjoner, fordi det norske og russiske er så tett sammenvevd her, mener direktør Mannsverk, og fortsetter.

– Og når de største bedriftene lider, rammer det igjen resten av byen, fordi bedriftene genererer penger som innbyggerne kan gå ut og bruke på butikker, kafeer og frisører, og som får en by til å gå rundt, forklarer han.

GRENSELAND: Sør-Varanger kommune grenser til tre russiske kommuner.

Nye sanksjoner på vei

Flere land inkludert EU, USA og Storbritannia er enige om å utestenge flere russiske banker fra Swift-nettverket. Søndag ettermiddag strammet EU grepet ytterliggere, blant annet ved å stenge luftrommet for alle russiske fly - også privatflyene til russiske oligarker. I praksis betyr det at flyene ikke lenger får lande i, lette fra eller fly over EUs territorium.

I tillegg til sanksjonene som allerede er kjent, kan det også komme flere.

Støre har tidligere bekreftet at Norge kommer til å slutte seg til de sanksjonene EU nå innfører mot Russland, og at han regner med at Norge kan bli rammet av russiske mottiltak.

– De vil også treffe norske interesser. Det må vi være forberedt på, sa Støre.

Kimek-direktør Mannsverk understreker at han naturligvis mener man skal støtte opp om de sanksjonene som blir vedtatt for å straffe Putin, men mener man samtidig da må ta høyde for at de norske bedriftene som rammes må hjelpes med finansielle midler fra staten.

SKAM: Den russiske familien Korostel i Kirkenes sier de kjenner på en form for skam etter det russiske angrepet.

Sender penger hjem

Nikolai gjør som mange russere, han sender en liten sum penger til moren i Russland hver måned. Mange russere frykter at slike transaksjoner kan bli vanskelige fremover dersom bankoverføringer rammes av sanksjoner.

Korostel sier dette likevel ikke er noe han tenker mye på nå.

– Vi vet det blir konsekvenser. Men det viktigste nå er å få stoppet blodbadet. Det er en tragedie. Krigen må ikke vinnes, den må stoppes, sier han preget.

Han sier han frykter at én manns handlinger nå gjør at russere vil bli sett annerledes på her i Norge.

– Jeg føler at det vi har bygd opp av omdømme i Norge, rives ned, sier han til VG.

NYHETSSTRØM: Heller ikke Nikolai Korostel klarer la være å høre på nyheter døgnet rundt nå.

Våknet med sorg

Nikolai setter seg i bilen, vrir om nøkkelen og radioen er brått på. Volumet er høyt fra de kontinuerlige Ukraina-sendingene på NRK Alltid Nyheter.

Russiske offisielle kanaler har Nikolai i stor grad sluttet å følge.

« Det er bare propaganda», sier han, og kjører hjem til huset til kona Elena Korostel (46) og lille Lydia (2). Også hjemme er Russlands invasjon tema.

– Da jeg våknet til meldingene på torsdag morgen den 24. februar, var det med stor sorg. Dette er svært vanskelig for alle. Vi har et ordtak i Russland, som sier « det er bedre med dårlig fred enn en god krig», sier Elena Korostel.

– Jeg frykter vi må bruke lang tid på å bygge oss opp til en normal igjen etter dette.