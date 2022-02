KLAR TALE: Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener NMBU sin konsulentavtale er en «sterk søknad om å få kutt i rammene».

Borten Moe truer universitet med pengekutt

Statsråd Ola Borten Moe (Sp) sier at universitetet NMBU kan vente seg et like stort kutt i sine budsjetter som millionbeløpet de vil bruke på et bærekraftprosjekt fra søsterselskapet til PR-byrået First House.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Før helgen skrev Khrono at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har inngått en avtale med Sustainability AS, et søsterselskap av kommunikasjonsselskapet First House, for å bidra til universitetets målsetting om å bli ledende innen bærekraft.

Avtalen har en øvre ramme på 1.625.000 kroner skriver avisen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mener avtalen vitner om at NMBU har for mye penger dersom de tar seg råd til konsulenter.

– NMBU vil bli bedre på bærekraft. Det er en ambisjon jeg deler, sier Borten Moe til VG.

Det Borten Moe derimot ikke deler er NMBU sitt valg om å hente inn ekstern hjelp for å oppnå sine målsettinger.

Truer med pengekutt

I november kuttet regjeringen flere millioner i bevilgning fra andre universiteter som NTNU og Universitetet i Bergen – nettopp fordi de hadde brukt store summer på å hyre inn eksterne konsulenter.

Den gang fikk ikke NMBU kutt i sine budsjetter grunnet dette. Det kan de få nå.

Borten Moe understreker at ønsket om færre konsulenter gjelder for hele sektoren.

– Sett i lys av det vi har gjort før jul har NMBU kommet med en sterk søknad om å få kutt i rammene sine, sier Borten Moe.

– I denne saken har man åpenbart valgt å gå på tvers av det som har vært veldig tydelige styringssignaler fra departementet, altså eier, legger han til.

Statsråden vil ikke slå fast om kuttene han ønsker for NMBU vil komme i nåværende periode eller i neste statsbudsjett.

– Men NMBU må nok regne med å få et kutt i rammen på linje med avtalen som er inngått, understreker han.

Kritisk til konsulentbruk

Ola Borten Moe mener at kommunikasjonsarbeid ikke er løsningen når man skal drive bærekraftsarbeid på universitetene.

– Spørsmål om bærekraft løses ikke med kommunikasjonsarbeid. Det dreier om å finne gode, praktiske løsninger for hverdagen, sier Moe.

Før jul ba Kunnskapsdepartementet NMBU og andre utdanningsinstitusjoner om å «Arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å bruke interne ressurser og kompetanse» i et tildelingsbrev.

Borten Moe stiller seg spørrende til NMBU sin beslutning om å inngå millionavtalen.

– Jeg tror egentlig det er få universiteter som er så godt skodd for problemstillingen som NMBU, sier ministeren. Han utdyper:

– Her har man jobbet med jord, skog og fisk i 150 år. Dette her er kjernen til det NMBU skal ha kompetanse på.

– Ikke kommunikasjonsarbeid

NMBU-rektor Curt Rice mener avtalen mellom universitetet og Sustainability er viktig for å få til en grønn omstilling. Det skriver han i en e-post til VG.

– NMBU besitter viktige fagressurser som har stor betydning for Norge, for regjeringens arbeid med bærekraft, og for den grønne omstillingen. Ved NMBU har vi tatt initiativ til en prosess som skal munne ut i en ny strategi som kommer til å påvirke måten vi styrer organisasjonen på. Dette er ikke PR- og kommunikasjonsarbeid.

BEKYMRINGSVERDIG: NMBU-rektor Curt Rice mener Ola Borten Moe gir signaler om redusert styringsrett for utdanningsinstitusjoner.

– Overrasket

Rice er «overrasket» over statsrådens at statsråden har kontaktet mediene, han mener uttalelsene til Borten Moe er gjort på feil grunnlag.

– Det var overraskende for meg at statsråden velger å gå ut i mediene om dette nå og jeg mener at han gjør det på feilaktig grunnlag. Selvfølgelig er jeg enig med han om at vi har landets beste kompetanse på bærekraft, skriver han og legger til:

– Det er nettopp derfor at vi er så godt posisjonert til å la bærekraftemaet gjennomsyre vårt strategiarbeid.

– Bekymringsverdig

Rice har mandag kontaktet Kunnskapsdepartementet og tilbød departementet fullt innsyn i avtalen mellom Universitetet og Sustainability, skriver han til VG.

Rektoren mener Borten Moe ikke burde gått rett til mediene. Han kaller grepet «bekymringsverdig».

– At statsråden velger å ta dette direkte i mediene i etterkant av et slikt tilbud er bekymringsverdig. Jeg opplever at statsråden nå justerer tildelingsbrevet og gir signaler om redusert styringsrett for utdanningsinstitusjonene. Det er uheldig at dette skjer uten dialog med den enkelte institusjonen eller en prosess med sektoren, avslutter Rice.

VG har også vært i kontakt Sustainability AS og First House. Sistnevnte har ikke svart på VGs henvendelse. Daglig leder og seniorrådgiver i Sustainability, Ingrid Aasaren, gjentar Rice sitt budskap om PR- og kommunikasjon.

– Sustainability er ikke et PR- eller kommunikasjonsbyrå. Vår oppgave er å bistå ledelsen ved NMBU med råd når de nå skal utvikle sin strategi og organisere sitt arbeid med bærekraft i virksomheten, skriver den daglige lederen til VG.

– NMBU har et fantastisk fagmiljø som vi ser fram til å samarbeide med og som vi legger til grunn vil være sentrale i implementeringen av strategien etter at vårt oppdrag er over, legger Aasaren.