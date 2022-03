BLE HJEMKALT: Olav Myklebust er utdannet jurist og har jobbet i Utenriksdepartementet i nesten 30 år. I slutten av april starter rettssaken han har reist mot staten.

Ble fratatt ambassadørjobben på grunn av thailandsk kjæreste: Nå har han fått tilbake sikkerhetsklareringen

Toppdiplomaten Olav Myklebust ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb fordi han ble kjæreste med en thailandsk kvinne. Etter en to år lang klageprosess har han fått klareringen tilbake.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

I begynnelsen av februar opphevet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vedtaket til Sivil Klareringsmyndighet (SKM), som fratok Myklebust all sikkerhetsklarering i januar 2020.

– Jeg er glad for at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har gitt meg tilbake den klareringen jeg hadde tidligere. Det gir meg mulighet til å jobbe som diplomat igjen en gang i fremtiden, sier Myklebust til VG.

KJÆRESTER: Olav Myklebust (54) og hans thailandske kjæreste Chuleeporn Thuksapun (42). Bildet er tatt nær hennes hjemby Kantharalak, nordøst i Thailand. Foto: Privat

Han var Norges ambassadør til Polen da han mistet klareringen og ble beordret hjem til Oslo i januar 2020. Han ble samtidig ilagt en karantenetid på tre år, uten mulighet til å søke om ny klarering.

Sivil Klareringsmyndighet mente forholdet til den thailandske kvinnen og en feriebolig i landet gjorde at det forelå rimelig tvil om Myklebusts sikkerhetsmessige skikkethet.

Nå har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet konkludert med at det likevel ikke er grunnlag for å reise tvil om den erfarne diplomatens skikkethet.

– NSMs avgjørelse er grundig og jeg mener konklusjonen er helt i samsvar med det sikkerhetsloven tilsier, sier Myklebust.

Opphevingen av vedtaket til SKM skjer fem måneder etter at Norges tidligere ambassadør til Bosnia-Hercegovina, Guri Rusten, fikk tilbake sikkerhetsgodkjenning etter en 19 måneder lang klageprosess.

Rusten ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb i desember 2019 etter at hun ble kjæreste med en mann fra Bosnia-Hercegovina. Hun ble i likhet med Myklebust beordret hjem til Oslo og har siden jobbet i Utenriksdepartementet i Oslo.

Også Myklebust har jobbet i UD etter at han kom hjem fra Polen, den første perioden uten adgang til departementets hovedlokaler på Victoria Terrasse.

I fjor reiste han søksmål mot staten ved Justisdepartementet, med krav om erstatning. Saken er berammet i Oslo tingrett i slutten av april i år, og Myklebust sier at søksmålet opprettholdes, til tross for at han har fått tilbake klareringen.

– Jeg mener Sivil Klareringsmyndighets tilbakekall av min sikkerhetsklarering var i strid med norsk rett og ugyldig. En rettslig prøving av SKMs behandling av min sak vil forhåpentligvis bidra til å endre deres praksis i tråd med det Stortinget har lagt opp til gjennom sikkerhetsloven, sier han.

VG har det siste halve året skrevet en rekke saker om sikkerhetsklarering av personell, og myndighetene har fått kritikk fra flere hold for måten regelverket om sikkerhetsklarering blir praktisert på.

NYE OPPGAVER: I dag jobber Olav Myklebust (54) som seniorrådgiver i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet.

I november i fjor varslet justisministeren gjennom VG at regjeringen ville foreta en gjennomgang av praksisen i klareringssaker, og gjøre eventuelle justeringer på bakgrunn av dette.

Myklebust sier han synes det er svært positivt at regjeringen har varslet en gjennomgang av praksis hos klareringsmyndighetene, og at de i dette arbeidet vil se hen til andre land.

- Etter det jeg forstår har Norge en langt mer firkantet og strengere praksis enn nærstående land og etter mitt syn en praksis som samlet sett skader Norges interesser. Klareringsmyndighetene må foreta en helhetlig vurdering av den sikkerhetsmessige skikketheten til personen det gjelder, og ikke bare fokusere på eventuelle forhold som de har lov til å legge vekt på i negativ retning. Det er der jeg har inntrykk av at det ofte svikter.

Myklebust sier han håper at regjeringen raskt klarer å levere reelle endringer i klareringsmyndighetenes praksis, om nødvendig gjennom klargjørende lovendringer.

– I dagens Norge, med mange unge med utenlandsopphold eller minoritetsbakgrunn, kan ikke nærmest enhver tilknytning til andre land enn våre allierte diskvalifisere fra sikkerhetsklarering. Da fratas de viktige karrieremuligheter og norske myndigheter mister viktig kompetanse.

Regjeringen planlegger nå å sende enkelte forslag til endringer i sikkerhetsloven ut på høring. Det opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justs- og beredskapsdepartementet til VG.

– Der blir blant annet forholdet mellom saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og sikkerhetsloven, herunder kravene til begrunnelse, gjort klarere på personellsikkerhetsområdet, skriver han i en e-post.

Bondevik skriver at «departementet vil se nærmere på om regelverket om personellsikkerhet og praktiseringen av dette er i tråd med intensjonene og om det er behov for å justere regelverket eller dagens praksis.»

Gudmund Gjølstad er direktør i Sivil klareringsmydighet (SKM).

Direktør i Sivil klareringsmyndighet (SKM), Gudmund Gjølstad, skriver i en e-post til VG at SKM ikke kan kommentere behandlingen av eller resultat i enkeltstående klareringssaker.

– Alle avgjørelser som SKM fatter i saker om klarering gir personen som vår avgjørelse retter seg mot flere rettigheter, blant annet når det gjelder anledningen til å be om innsyn og å klage på SKM sin avgjørelse, skriver han i en e-post.

Informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet viser til at Myklebust har anlagt søksmål mot staten og at NSM derfor ikke ønsker ikke å gi kommentarer.