I LUFTA: Martin Schjetne var ansatt som pilot i SAS i to år, men ble oppsagt under coronapandemien. Nå jobber han som lokfører.

Tidligere SAS-pilot: − Vi fikk beskjed om å beholde uniformene

Tidligere SAS-pilot Martin Schjetne (34) sier at de fikk beskjed om å beholde uniformene sine da de ble sagt opp under corona-pandemien. – SAS lurte oss, sier han til VG.

– Dette begynte våren 2020 da coronaen spredde seg og Norge stengte ned. Vi ble permittert aller først. Så i juni fikk vi oppsigelse, men med lovnader om at når flytrafikken tok seg opp så var vi hjertelig velkommen tilbake og ønsket i SAS, sier tidligere SAS-pilot Martin Schjetne til VG.

Hans skjebne er i kjernen av konflikten mellom SAS og pilotene i SAS Pilot Group som nå forhandler i Stockholm:

I stedet for å hente inn 450 piloter som ble oppsagt under pandemien, har SAS ansatt piloter i to nye datterselskaper: SAS Link og SAS Connect.

SAS-pilotene mener selskapet har et ansvar for å hente tilbake pilotene, noe SAS avviser.

Info Disse tas ut hvis det blir SAS-streik Norske SAS-flygeres forening (NSF) har varslet at de tar ut alle sine 254 piloter i streik fra dag én.

SAS Norge Flygerforening (SNF) tar ut alle sine 148 piloter. Til sammen tas dermed alle deres 402 piloter, kapteiner og styrmenn ut i streik. I Danmark jobber det ca. 250 piloter for SAS Scandinavia.

I Sverige er det snakk om 240 piloter. Totalt vil da nær 900 piloter ansatt i SAS Scandinavia tas ut i streik. I tillegg har flymekanikere i SAS organisert under Dansk Metal varslet en sympatistreik. De vil gå ut i streik 5. juli hvis det blir pilotstreik. Vis mer

Fristen for forhandlinger går ut ved midnatt. Hvis de ikke kommer til enighet, går 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark ut i streik fra lørdag – og en rekke fly er satt på bakken.

Fredag kveld sier den norske riksmegleren Mats Wilhelm Ruland at det er bevegelse mellom partene.

– Det har vært bevegelse. Partene har kommet noe tettere. Men det er mye som gjenstår ennå, sier Ruland til E24 i 21-tiden.

Både norske og svenske meglere er i Stockholm.

– Lurte oss

Flygerforbundet sier at pilotene i de nye datterselskapene har dårligere betingelser enn pilotene i SAS, fordi selskapene ikke er bundet av de samme tariffavtalene som SAS. SAS-pilotene har stevnet selskapet for arbeidsretten.

– SAS lurte oss. At SAS nå ikke vil forholde seg til den skandinaviske modellen og arbeidslivets spilleregler er fryktelig trist, sier Schjetne til VG.

– Hvor klar var lovnaden fra SAS?

– Veldig klar. Vi har 5 års gjeninntredelsesrett og vi fikk beskjed om å beholde uniformene våre klare slik at vi var klare til å komme tilbake igjen i SAS, sier Schjetne.

Han jobber nå som lokfører, men vil ikke søke jobb i de nye datterselskapene til SAS – SAS Connect og SAS Link.

– For meg er dette bare en kreativ omgåelse av alle kollektivavtaler og et forsøk på å knuse fagforeningene, sier han.

PRESSESJEF: Tonje Sund er pressesjef for SAS i Norge.

Pressesjef Tonje Sund i SAS i Norge sier at SAS måtte si opp mange under coronapandemien, ikke bare piloter.

– 5000 medarbeidere i hele SAS mistet sine jobber som følge av pandemien, som satt en global flybransje på bakken nesten over natten, skriver Sund i en tekstmelding.

– Vi har heldigvis hatt mulighet til å gjenansette flere av disse og innenfor mange områder i selskapet – inkludert over 100 på pilotsiden. Pilotene er i tillegg i en særstilling blant alle ansattgruppene, blant annet ved å inneha en gjeninntredelsesrett til det selskapet de kom fra, sier hun.

Info Disse foreningene forhandler med SAS: Pilotene forhandler med SAS gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG). Den ledes av Martin Lindgren og forhandler på vegne av fire pilotforeninger: Norske SAS-flygeres forening (NSF), ledet av Roger Klokset og del av LO

SAS Norge Flygerforening (SNF), ledet av Jan Levi Skogvang og del av Parat

Dansk Pilotforening (DPF)

Svensk Pilotförening (SPF) Kilde: E24 Vis mer

Konkurstrussel til besvær

Forhandlingene mellom SAS og pilotene skulle egentlig vært avsluttet på onsdag, men ble utsatt i tre dager.

Før fristen midnatt har pilotene og SAS-ledelsen barket sammen, etter at Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group, sa at de er villige til å slå SAS konkurs.

– Vi kan ikke skrive en avtale som gjør en fremtid umulig. I denne situasjonen blir kundene gisler. Det er kundene i tillegg til selskapets konkurransekraft som rammes, sier kommunikasjonsdirektør Katrine Nyman i SAS til Aftonbladet.

