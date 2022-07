KOLLISJON: En video viser hvordan SIANs jeep tilsynelatende blir presset ut av veien.

SIAN-leder havnet på taket på E6

Politiet etterforsker hendelsen etter at en bil med SIAN-representanter havnet på taket på E6. Den andre bilen som var involvert, kjørte først fra stedet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Politiet bekrefter at SIAN-representanter var involvert i en ulykken, som skapte store trafikale problemer på E6 lørdag ettermiddag.

– Det har vært en trafikkulykke på E6. En bil havnet på taket, den andre bilen kjørte fra stedet. Vi har nå kontroll på denne, sier operasjonsleder Tor Grøttum til VG.

– Hvilken rolle hadde bilisten som kjørte fra stedet?

– Den er involvert. Det hevdes at bilen på taket har blitt påkjørt med vilje, men det er for tidlig for oss å fastslå det. Vi kommer tilbake til hendelsesforløpet når vi vet mer, sier han til VG.

– Sian-leder Lars Thorsen satt i bilen som havnet på taket. Hvordan vurderer dere dette?

– For oss er dette en vanlig trafikkulykke, men vi kjenner til Sian og Lars Thorsen. Det hevdes at det har vært en villet påkjørsel, men vi må få fakta på bordet for å finne ut hva som har skjedd, sier Grøttum.

– Vi kan ikke bekrefte dette ennå.

– Vi har sett en video hvor det kan se ut som bilen blir presset av veien. Stemmer det?

– Vi har ikke sett den videoen. Det påstås at den har blitt kjørt på med vilje. Det undersøker vi nå.

Tilsynelatende påkjørt

Lars Thorsen, leder for organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) bekrefter til VG at han har vært involvert i en trafikkulykke på E6. Han beskriver at bilen han ble påkjørt av en annen bil.

En direktesendt video VG har sett av hendelsesforløpet, viser at en bil tilsynelatende kjører inn i Thorsens kamuflasjefargede jeep.

Jeepen mister deretter kontrollen, kjører av veien og havner på taket.

Thorsen ble dagen før tiltalt for vold, skadeverk og krenkelse. Han skal ha skadet tre personer ved å spraye forsvarsspray i ansiktet deres, gjort hærverk på et aktivitetssenter og delt video av sprayangrepet på nettet.

SIAN-lederen nekter straffskyld for dette.

Tidligere i videoen ser man at SIAN-lederen brenner koranen på en fotgjengerovergang i et veikryss.

Det utvikler seg også til amper stemning og et basketak mellom det som skal være SIAN-representanter og flere personer som forsøker å slukke den brennende koranen.

Ifølge videoen var personene som kjører bilen som var involvert i ulykken, også på stedet da koranen ble brent.

SIAN-Thorsen sier til VG at hendelsen skjedde også ifølge ham etter det han kaller en politisk markering, hvor de hadde brent en koran.