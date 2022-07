SIAN-bil på taket etter påkjørsel: Én pågrepet

MORTENSRUD (VG) Politiet mener SIAN-lederens bil ble presset av veien etter koran-brenning. Nå er fører av den andre bilen pågrepet.

Politiet bekrefter at SIAN-representanter var involvert i utforkjøringen, som skapte store trafikale problemer på E6 lørdag ettermiddag.

Politiet bekrefter at én er pågrepet etter hendelsen.

– Vi har all grunn til å tro at bilen til SIAN ble påkjørt med vilje, noe som medførte at den kjørte ut og havnet på taket, melder politiet.

– Fører av den andre blir pågrepet og kjørt arresten. I bilen til SIAN var det fem personer, fire av disse er kjørt til legevakt mens den siste er kjørt til sykehus, fortsetter de.

Ingen er alvorlig skadet. Politiet sier de har grunn til å tro at bakgrunn for påkjørselen er at SIAN har drevet med koranbrenning gjennom dagen.

Innsatsleder Tore Barstad sier til TV 2 at bilføreren er siktet for forsøk på grov legemsskade.

KOLLISJON: En video viser hvordan SIANs jeep tilsynelatende blir presset ut av veien.

– Kan det være aktuelt for dere å pågripe flere av de involverte i ulykken?

– Per nå er det ikke det, svarer operasjonsleder, sier operasjonsleder Tor Grøttum på spørsmål fra VG.

– Vi etterforsker på stedet nå hva som egentlig har skjedd. Vi forholder oss til videoen, og sitter enda ikke på det hele bildet. Det får etterforskninga vise, og statusen på de andre kan også endres.

Skader på venstre side

Politiet har stoppet den andre bilen på en parkeringsplass i nærheten av stedet kollisjonen skjedde.

De søker med hund på stedet og tauer bort bilen som var involvert i hendelsen.

Bilen har tydelige skader på venstre side og i fronten.

VG har intervjuet en av personene som var i bilen. Vedkommende vil ikke si om den var fører eller passasjer.

– De krasjet bilen vår først og sprayet den. Vi krasjet tilbake etterpå i selvforsvar. Bilen deres rullet rundt, sier vedkommende til VG kort tid etter hendelsen.

VG observerte at en annen person ble tatt med bort fra stedet av politiet.

SKADER PÅ BILEN: Denne bilen var involvert i hendelsen med SIAN-lederen på E6.

VGs fotograf på stedet sier at han har sett noe rød spray på frontruten. Ifølge personer på stedet skal sprayingen ha skjedd før hendelsen på E6.

Personen i bilen sier at de slukket en brennende utgave av koranen etter at SIAN-medlemmene hadde tent på den.

– Jeg slukket brannen med hånden min. Det var ingen andre som turte det. Alle muslimer står med meg når jeg slukket brannen, sier personen.

Vedkommende sier at de vil anmelde SIAN-lederen etter hendelsene på E6 og på Mortensrud.

Tilsynelatende påkjørt

Lars Thorsen, leder for organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) bekrefter til VG at han var involvert i ulykken. Han beskriver at bilen han kjørte ble påkjørt av en annen bil.

En direktesendt video VG har sett av hendelsesforløpet, viser at en bil tilsynelatende kjører inn i Thorsens kamuflasjefargede jeep.

Jeepen mister deretter kontrollen, kjører av veien og havner på taket.

Tidligere i videoen ser man at SIAN-lederen brenner koranen på en fotgjengerovergang i et veikryss.

Det utvikler seg også til amper stemning og et basketak mellom det som skal være SIAN-representanter og flere personer som forsøker å slukke den brennende koranen.

BRANT KORANEN: Personer på stedet bilen står viser frem den brente koranen.

Ifølge videoen var personene som kjører bilen som var involvert i ulykken, også på stedet da koranen ble brent.

SIAN-Thorsen sier til VG at hendelsen skjedde også ifølge ham etter det han kaller en politisk markering, hvor de hadde brent en koran.

Organisasjonen hadde gjort lignende markeringer også på tre andre steder i hovedstaden: foran Grønland politistasjon, ved en moské på Stovner og på åstedet hvor Thorsen skal ha sprayet tre personer med forsvarsspray.

Thorsen ble fredag tiltalt for vold, skadeverk og krenkelse. Han skal ha skadet tre personer ved å spraye forsvarsspray i ansiktet deres, gjort hærverk på et aktivitetssenter og delt video av sprayangrepet på nettet.

SIAN-lederen nekter straffskyld for dette, og hevder sprayingen skjedde i selvforsvar.