Milliarder ekstra til forsvar: Slik blir pengene fordelt

Regjeringen tror at Russland vil ramme Norge med dataangrep, og venter økt russisk spionasje og påvirkning. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil bruke 3,5 milliarder kroner ekstra til forsvar og sivil beredskap.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På en pressekonferanse fredag formiddag bekreftes det at det meste av pengene, tre milliarder kroner, brukes til å styrke Forsvaret.

En milliard kroner til å styrke lagerbeholdningene.

800 millioner til maritim aktivitet i nord.

650 millioner til Heimevernet og Hæren, mye av dette vil gå til å dekke mer øvingsaktivitet.

350 millioner kroner skal styrke Norges evne til å ta imot allierte styrker.

200 millioner kroner avsettes til digital sikkerhet.

– Ingenting tyder på at Russland ønsker å involvere Nato, de har allerede bundet opp store militære styrker, sa Støre til Stortinget fredag morgen.

– Men muligheten for at de bruker ikke-militære virkemidler er høy. Vi må særlig vente digitale angrep og økt etterretnings- og påvirkningsaktivitet, sa statsministeren i redegjørelsen om norske tiltak etter invasjonen i Ukraina.

Støre sier at vi må anta at antall digitale angrep mot både offentlige og private aktører vil kunne øke i tiden fremover.

SKAL FÅ MER: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) med Støre før redegjørelsen fredag.

Fylle lagrene

Han varslet at Sjøforsvaret skal seile med alle sine fartøyer, og at Hæren og Heimevernet må styrkes, spesielt i den nordlige delen av Norge.

Regjeringen vil også bruke penger på å fylle opp lagrene av ammunisjon, utstyr og reservedeler, slik mange har krevd de siste par ukene.

Les også Forsvarssjefens ønskeliste: Tiltakene som vil gi rask effekt Mer flyging og seiling i nordområdene. Styrking av Hæren og Heimevernet i Nord-Norge.

Atomberedskap

Støre viste til at Russland har satt sine kjernefysiske styrker i høyere beredskap. Mange av disse kapasitetene har sine baser på Kola, nært grensen til Norge i Finnmark.

– Russland har behov for å beskytte disse systemene. Det har vi sett i tider med høy spenning. Dette er ikke rettet direkte mot Norge, men vil øke spenningen i våre nærområder, sa han.

Støre varslet at evnen til overvåkning i nordområdene skal styrkes, at Russlands aktivitet i nord skal følges enda tettere.

– Vi vil styrke politiets evne til å oppdage og motvirke etterretningsaktivitet, spesielt i nord, sa Støre.

Stille opp for andre

Støre sa at Forsvaret må styrkes hjemme, men regjeringen ønsker også å øke Forsvarets evne til å delta i Natos felles forsvar i øst.

– Norge skal være en troverdig alliert som også stiller opp for andres sikkerhet, sa statsministeren.

– Vi tar større ansvar her, men vil også forsterke den internasjonale innsatsen i øst, og i Natos innsatsstyrker generelt, la han til – men uten å spesifisere nærmere hvilke styrker det er aktuelt å bidra med.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken støtter satsingen på Forsvaret, i Stortinget fredag.

SV-støtte

SV-leder Audun Lysbakken, som er regjeringens budsjett-samarbeidspartner i Stortinget varslet i sitt innlegg støtte til å bevilge mer penger til Forsvaret i 2022:

– SV støtter satsingen på forsvaret, sa Lysbakken, og viste til bedre evne til nasjonalt forsvar, mer seiling for Sjøforsvaret, mer overvåkning i nord, og større satsing på personell og utstyr.

Langsiktig styrking

Også Høyre varsler støtte:

– Jeg er glad for at regjeringen nå varsler økte bevilgninger til forsvaret, sa Høyre-leder Erna Solberg,

– Det er viktig å sikre finansiering av tiltak som kan forbedre operativ evne på kort sikt, sa hun – men la til at det også må på plass en langsiktig styrking av Forsvaret.

Savner mer personell

Allerede 8.mars gikk Torbjørn Bongo, lederen i Norges Offisers og spesialistforbund, ut og slo alarm om at Forsvaret mangler våpen, ammunisjon, uniformer og utstyr.

– Regjeringen har reagert raskt og riktig nå, sier Bongo til VG etter Støres redegjørelse i Stortinget.

– Men jeg savner signaler som besvarer at Forsvaret trenger mer personell. Det kommer imidlertid flere anledninger i budsjetter, hvor vi venter at oppbemanningen av Forsvaret kommer i gang. Blant annet er det mangler i kapasiteten i Forsvarets utdanning som må økes for å styrke Forsvarets operative evne, sier han.