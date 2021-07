KLAGET: Odd Magnus Jensen på Sandnes ville bruke voucheren til Athen i Hellas. Foto: Privat

SAS-vouchere utløper før tiden: − Rent røveri

Reisende som coronasommeren 2020 tok imot en voucher fra SAS, føler seg lurt.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Sandnes-mannen Odd Magnus Jensen (69) frykter å tape nærmere 7000 kroner, fordi flyselskapet på nett opererer med en tidligere utløpsdato enn den som står på voucheren.

– Kundebehandlingen til SAS er under enhver kritikk, sier Jensen.

SAS skylder på systemfeil og slår kontra, etter at VG tok saken. Forbrukerrådet mener at flyselskapet bør forlenge utløpstiden på alle utstedte vouchere.

NETT: Gyldig frem til 17. juni 2021, fremgår det når kunden er innlogget på hjemmesiden til SAS (t.v.). Gyldig frem til 17. juli 2021, fremgår det av voucheren (t.h.) som SAS har sendt kunden. Foto: Skjermdump

Jensen er ikke alene om å ha opplevd at voucheren fra i fjor ikke kunne benyttes, da han skulle bestille ny utenlandsreise i sommer.

Innstilte avganger og reiserestriksjoner som følge av pandemien, førte til at titusener ikke fikk benyttet kjøpte flybilletter.

Flyselskapene tilbød pengene tilbake, men oppfordret dem i stedet til å velge en voucher, som er et verdikort eller tilgodelapp.

Over 200.000 – hver tredje reisende med SAS – valgte en voucher.

Det har flere av dem angret på.

SAS Travel Voucher Kan brukes av deg eller en annen reisende

Gjelder i ett år etter utstedelse

Så lenge du bestiller før voucheren utløper, kan du reise når som helst

Gjelder for reise til hvilken som helst SAS-destinasjon

Kan brukes til helt eller delvis å betale for nye reiser, og gjenstående verdi blir stående på voucheren til den utløper

Kan ikke refunderes Kilde: SAS Vis mer

Eivind Brænden hadde 15.000 kroner igjen på sin voucher, da han 2. juli gikk inn for å bestille reise til Split i Kroatia for seg, kjæresten og fire barn.

– Jeg lastet ned voucheren fra e-posten jeg fikk fra SAS i fjor sommer. Det står at utløpsdato er 1. august, sier 50-åringen fra Gran på Hadeland.

Men ifølge SAS gikk voucheren ut 1. juli.

FORBANNET: Eivind Brænden og sønnene Erlend (12) og Simen (14) ville bruke voucheren til Split i Kroatia. Foto: Privat

– SAS svarer at jeg skulle logget meg inn og sjekket voucher-saldo på nett. De sa aldri fra at utløpsdato der er en annen enn hva som står på voucheren.

– Mye penger for oss

Brænden sier at en annen familie på fire i reisefølget har opplevd det samme.

– 15.000 kroner tapt, det er mye penger for oss. Vi har ikke så mye å dytte inn i feriebudsjettet for 2021, så det blir noen småturer i Norge i stedet.

Da fjorårets Kroatia-reise med SAS ble kansellert, valgte Brænden voucher fordi det skulle ta så lang tid å få penger inn på konto.

– Jeg føler meg rett og slett lurt og må innrømme at jeg ble forbannet. Jeg er overrasket over at et stort og seriøst selskap opptrer på den måten.

KRITISK: Elzbieta Kaliszuk i Stavanger ville bruke voucheren til Gdansk i Polen. Foto: Privat

– Elendig kundebehandling

Elzbieta Kaliszuk (68) avbestilte flyturen fra Stavanger til Venezia i fjor.

– På voucheren står det at den er gyldig til 12. juli i år. Men da jeg i slutten av juni skulle bestille reise til Gdansk fordi mor var syk, var voucheren utløpt.

Kaliszuk sendte klage, men fikk vite at behandlingstiden var flere uker. Hun kan tape 3570 kroner, om hun ikke får medhold.

– Jeg synes det er elendig kundebehandling. Hadde jeg visst at voucheren gikk ut før datoen som står svart på hvitt, ville jeg bestilt tidligere, sier Kaliszuk.

FRUSTRERT: Niamh Crilly i Drammen ville bruke voucheren fra Dublin i Irland. Foto: Privat

– Frustrerende

Niamh Crilly (39) valgte også å ta imot en voucher, da familiens reise til Dublin for å besøke besteforeldre i Irland ble kansellert i fjor sommer.

Voucheren de lastet ned har en verdi på 6870 kroner og er gyldig til 17. juli.

– Da jeg skulle bestille reise for mine svigerforeldre til Norge, viste det seg at voucheren utløp 17. juni, sier tobarnsmoren i Solbergmoen ved Drammen.

Hun sier hun var nummer 92 i chat-køen og ventet i to timer, før hun ble henvist til et klageskjema og informert om at det ville ta 6–8 uker å få svar.

– Det er ganske frustrerende, for å være ærlig, sier Crilly.

– Kurant å rette opp

Odd Magnus Jensen avbestilte turen med SAS fra Sola til Reykjavik i juli i fjor. Han og kona Bente Karin skulle til Island med barn og barnebarn.

Voucheren pålydende 6342 kroner har utløpsdato 14. juli. Da ekteparet 18. juni forsøkte å bestille til Athen i Hellas, fikk de vite at voucheren var utløpt.

– Når det står at voucheren utløper 14. juli, må den kunne anvendes frem til denne dato. Har SAS gjort feil, burde det være kurant å rette opp, sier Jensen.

Han sier han var nummer 73 i køen og ventet to timer før han fikk snakke med en kundebehandler. Behandlingstid for klagen ble oppgitt til 8–12 uker.

Sandnes-pensjonisten føler seg lurt.

– Det er rent røveri at SAS sikrer seg denne verdien, sier Jensen.

FÅTT KLAGER: Pia Cecilie Høst er avdelingsdirektør for forbrukerrettigheter i Forbrukerrådet. Foto: John Trygve Tollefsen

Forbrukerrådet: – Urimelig

Forbrukerrådet mener det er urimelig av SAS å operere med en annen og tidligere utløpsdato enn hva som er oppgitt på voucheren.

– Det høres veldig rart ut. Dette bør SAS ordne opp i med en gang, sier avdelingsdirektør for forbrukerrettigheter Pia Cecilie Høst.

Hun opplyser at Forbrukerrådet har fått klager på flyselskapenes praksis.

– Vi mener alle bør få forlenget utløpsdato på sine vouchere. Kundene kan ikke benytte disse verdikupongene på grunn av pandemien, sier Høst.

Etter dialog med Forbrukerrådet har Norwegian gått tilbake på beslutningen om å slette tusener av såkalte cash points og forlenget utløpsdatoen.

– SAS bør gjøre det samme med sine vouchere, sier Pia Cecilie Høst.

SAS beklager forvirring

Kommunikasjonssjef i SAS, Alexandra Lindgren Kaoukji, har et annet svar enn selskapets kundetjeneste har gitt de reisende VG har snakket med:

– Den dato som står på kundenes voucher, er datoen som gjelder.

Kaoukji sier at SAS vil vurdere hvert tilfelle, men oppfordrer de aktuelle kundene til å ta kontakt med kundetjenesten direkte.

– Vi har opplevd at det har oppstått en systemfeil hos noen kunder, som gjør at voucheren løper ut en måned for tidlig. Vi beklager at denne feilen forståelig nok har utløst forvirring hos noen av våre kunder, uttaler Kaoukji.

BEKLAGER: Kommunikasjonssjef i SAS Alexandra Lindgren Kaoukji. Foto: SAS

Hun lover at voucherne ikke vil utløpe, mens kundene står i kø for å få utredet systemfeilen som føte til at de har fått feil utløpsdato på nett.

– Jeg beklager virkelig om våre kundene opplever at de er blitt møtt uten forståelse, sier kommunikasjonssjefen i SAS.

Kaoukji legger til at selskapet ikke på generell basis vil forlenge utløpstiden på alle vouchere, men vil behandle hvert tilfelle for seg.