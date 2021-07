LANGE KØER: Slik så bagasjehallen på Oslo Lufthavn Gardermoen ut søndag ettermiddag. Foto: Privat

Reagerer på manglende avstand på Gardermoen

Da Thorbjørn Jensen landet på Gardermoen, ble han sjokkert over manglende avstand i den fulle bagasjehallen. – Strider mot all fornuft, sier han.

Siden mars i fjor har flytrafikken fra utlandet vært nærmest ikke-eksisterende, men etter at regjeringen varslet lettelser i reiselivet, er det ventet lange køer på landets flyplasser fremover.

Det ble Thorbjørn Jensen og hans gravide kjæreste vitne til da de ankom Oslo Lufthavn Gardermoen søndag ettermiddag. Jensen forteller til VG at de kan leve med lange køer, men mener at det er en stor risiko for at de vil bli smittet, da avstandskravet ikke opprettholdes.

– Det strider mot all fornuft at så mange mennesker blir samlet på samme område, så det ikke er mulig å holde avstand.

Kjæresteparet forteller om at en eventuell positiv test vil ha store konsekvenser for svangerskapet, ved at det vil bli restriksjoner ved fødselen.

– Umulig å overholde reglene

Jensen sier han først og fremst er overrasket over at det er lang avstand mellom liv og lære i reglene som er til for å begrense smitte.

– Når du først ankommer bagasjehallen er du i realiteten fanget. Du kommer deg ikke videre før du har bagasjen og skal videre for å ta en coronatest.

– Det er rett og slett umulig å overholde reglene fra myndighetene når du ikke har plass å bevege deg på. Når vi skulle videre måtte vi gå tett gjennom en stor folkemengde. Det strider mot all fornuft.

REISE: Thorbjørn Jensen har måttet sitte mye i karantene for å få besøkt datteren på syv år i Danmark. Søndag reagerte han på smittevernet på Oslo Lufthavn Gardermoen da han landet med fly fra Danmark. Foto: Privat

Ifølge Jensen var det rundt seks personer som testet hundrevis av passasjerer, og han mener det var manglende rengjøring og desinfisering på teststasjoner og i ventesone. Rundt omkring var det også munnbind som fløt ut av overfylte søppelkasser, sier han.

Han opplever at rutinene på Gardermoen står i sterk kontrast til hva familien opplevde i Danmark, der de kom reisende fra.

– Der har de vært svært bevisste på både testingen og at tiltakene blir fulgt, sier Jensen.

Kommunen: Stemmer ikke

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune, Gunhild Grimstad-Kirkeby, sier at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av testkapasiteten.

– På søndag ettermiddag var det totalt elleve testlinjer åpne, og det var 30 personer totalt som jobbet med registrering og testing. At det likevel blir køer er ingen hemmelighet. Det har også Avinor varslet de reisende om at de må påregne, sier hun.

– Innenfor testområdet, som er vårt ansvar, så er det helt klare rutiner for renhold og hygiene. På teststasjonene skifter for eksempel testerne engangshansker mellom hver pasient og alle overflates sprites mellom hver eneste person som er innom.

– Hver og en sitt ansvar

Avinor sier til VG at de gjør alt de kan for å skape en god passasjeropplevelse.

– Men på grunn av økt dokumentkontroll, utvidet grensekontroll, testing og krav om avstand, har vi varslet at utenlandsreisende må forvente køer, og at reisen gjennom Avinors lufthavner ikke vil oppleves like smidig som tidligere, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Avinor, Cathrine F. Framholt.

Hun sier videre at Avinor til enhver tid følger gjeldende råd, retningslinjer og forskrifter fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

– På Oslo Lufthavn blir det køer, spesielt på ankomst fra utland. Vi har full forståelse for at det er ubehagelig å vente i kø og stå sammen med mange mennesker på flyplassen.

Framholt sier at de har innført en rekke tiltak – blant annet informasjon på skjermer, merking og køstyring, opprop over høyttalere og medarbeidere som går rundt og bistår.

– I tillegg har vi tatt i bruk og gjort klar flere midlertidige arealer til passasjerer som venter på å passere grensekontrollen. Vi vil også minne om at det er hver og en sitt ansvar å følge myndighetenes råd.

Oppfordrer til å beregne ekstra tid

– Noen steder ser køene lenger ut enn de er, på grunn av at man står én meter fra hverandre, mens i andre områder og til tider på døgnet blir ventetiden lang. Vi utnytter alt tilgjengelig areal for å spre passasjerer best mulig, og å gjøre ventetiden komfortabel, fortsetter Framholt.

Avinor startet tidlig med å se på muligheter og utfordringer i logistikken, sier Framholt.

– Måten vi nå har organisert logistikken på, mener vi er den best mulige ut fra forutsetningene og det arealet vi har til rådighet.

Framholt håper folk er bevisste på at det er en ekstraordinær sommer, og at flyreisen ikke forløper som før pandemien startet.

– Flytrafikken øker litt uke for uke, og flere reiser til utlandet. Vi oppfordrer alle som skal reise til å beregne ekstra tid, og å sette seg inn i regelverket før de reiser slik at man har klar all dokumentasjon. Passasjerer til og fra utland skal gjennom dokumentkontroll både på avreise og ankomst, og eventuell testing. De som reiser innenlands vil kunne oppleve ha en mer «normal» reiseopplevelse.

Lange innsjekkingskøer

Pressesjef i SAS Alexandra Lindgren bekreftet mandag at det er lange køer ved deres innsjekkingsskranker på Oslo Lufthavn.

– Det er fremfor alt på grunn av dokumenter som skal kontrolleres. Vi har tilfredsstillende ressurser tilgjengelig. Så er det spesielt mange reisende mandager og lørdager, sier Lindgren.

SAS ser hele tiden på hvordan ressursene skal beregnes, sier hun.

– Vi håper det blir lettere å reise snart, men i disse månedene med dokumentkontroller blir det lange køer.