ROPER PÅ JUSTISMINISTEREN: Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, Katrine Holter, støtter Wessel-Aas i at justisminister Monica Mæland bør komme på banen og nedsette en uavhengig granskingskommisjon. Foto: Annemor Larsen, VG

Krever upartisk politigranskning etter NNPF-bråk

Politidirektoratet har varslet en ekstern gransking av bindingene til Norsk Narkotikapolitiforening. Katrine Holter og Sverre Bromander mener imidlertid ikke dette er nok: – Her må det tas politisk ansvar, sier Holter.

Onsdag formiddag tordnet leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen med krav om at det må komme en ekstern gransking av de omdiskuterte båndene mellom politiet og interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF):

– Ansvaret for å rydde opp i dette ligger hos justisministeren, sa han til VG da.

Politidirektoratet svarte med å varsle en intern gransking, som betyr at politiet selv undersøker sine egne bånd til organisasjonen. Det reagerte flere på.

Bare timer etterpå snudde politidirektør Benedicte Bjørnland og lovet en ekstern gransking.

​At en ekstern granskning skal skje i regi av Politidirektoratet advarer førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, Katrine Holter, sterkt imot.

– Selv om politiet med denne løsningen ikke skal granske seg selv, får de selv sette alle premissene for det. Den må være helt upartisk, påpeker hun.

ADVARER: Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, Katrine Holter, frykter at politidirektoratet er helt uhildet til å skrive sitt eget granskingsmandat. Foto: Annemor Larsen, VG

Holter frykter at granskningsrapporten kan anklages for å være et bestillingsverk, og at dette kan føre til at troverdigheten til politiet svekkes ytterligere.

Hun mener derfor at det bør tas politisk ansvar for å starte en uavhengig gransking og sikre på at prosessen blir riktig:

– Dersom Politidirektoratet både skal utforme mandatet og utpeke medlemmer til å sitte i granskingsutvalget selv, blir det ikke en fullt ut ekstern gransking, påpeker hun.

– Her må det tas politisk ansvar, påpeker hun, og støtter Wessel-Aas i at justisminister Monica Mæland bør komme på banen og nedsette en uavhengig granskingskommisjon.

Bromander: Avgjørende for tillitten til hele rettssystemet

Sverre Bromander, leder for interesse- og arbeidstakerorganisasjonen Justisforbundet-Stat, og tidligere leder av Politijuristene, er ikke i tvil om hva han mener er riktig her:

– Granskningen må være helt ekstern og uhildet. Det bør være åpenbart for de aller fleste og også for politidirektoratet, sier han til VG.

Bromander mener det er to grunner til dette:

De fleste kjenner ikke til alle bindingene, og slik saken står i dag, fremstår sammenblandingen så innfiltrert til at man ikke kan angripe dette internt, påpeker han.

Det går på troverdigheten til granskningen.

STØTTER HOLTER: Sverre Bromander er i dag leder for interesse- og arbeidstakerorganisasjonen Justisforbundet-Stat. Han var tidligere leder av Politijuristene. Han mener det er behov for en ordentlig opprydning fra justisdepartementet også. Foto: Roger Neumann

– En granskning hvor de selv har skrevet mandatet vil være lite troverdig. Det vil ikke komme heldig ut, sier lederen.

Han understreker at dette er spesielt viktig fordi det ikke bare påvirket politiet selv, men hele rettssystemet.

– Skal du ha tillitt til rettssystemet, så må du ha tillitt til aktørene. Vakler den tilliten, så går det utover alle. Det skal man ikke tukle med. Jeg kan ikke skjønne at justisdepartementet ikke ser verdien av dette, spør han.

Viser til politirapport om «legaliseringsspørsmål»

Holter viser også til en rapport fra Politidirektoratet (POD) fra 2011–2015. Her fremgår det at «politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis».

– Dette i seg selv gir grunn til å spørre om POD er helt uhildet til å skrive mandat, selv om rapporten nå er noen år gammel, påpeker hun.

Holter er dessuten tydelig på at når det skal utformes et granskingsmandat, bør det samtidig settes av tilstrekkelig med ressurser, slik at utvalget får gjort gode undersøkelser.

– Utvalget bør også få et mandat til å vurdere eventuelle regelendringer, sier hun, og peker blant annet på at de bør se på ransakingspraksis i mindre narkotikasaker.

– Det er nødvendig å se politiets praksis i sammenheng med det samrøret som synes å ha utspilt seg mellom politiet og NNPF, sier Holter.

Hvem er Norsk Narkotikapolitiforening? Norsk Narkotikapolitiforening, ofte kalt NNPF, er en ideell organisasjon med cirka 3600 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen og Forsvaret

NNPF var en aktiv deltager i debatten om regjeringens rusreform og markerte tydelig motstand mot reformen, som senere ble stemt ned på Stortinget

NNPF skriver selv at de arbeider for å styrke innsatsen mot narkotika og har som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om dette Kilde: Norsk Narkotikapolitiforening Vis mer

Mæland: Har tillitt til politiets løsning

VG har flere ganger i løpet av uken vært i kontakt med Justisdepartementet i forbindelse med oppfordringene om at justisminister Monica Mæland skal involvere seg.

Foreløpig har ikke justisministeren gitt noen signaler som tyder på at hun har planer om det. Hun sier til VG:

- Det er viktig at Politidirektoratet rydder opp, og jeg har tillit til at dette på gjøres på en grundig og profesjonell måte.

VG har også kontaktet Politidirektoratet og stilt flere spørsmål om granskingsinstruksen politiet vil gi.

Politidirektoratet: Lover dialog med Justisdepartementet

Håkon Skulstad, fungerende politidirektør i Politidirektoratet, svarer VG:

– Jeg må be om at vi får komme tilbake til spørsmål knyttet til mandatet og sammensetning av gruppen etter sommeren, skriver han.

INGEN OPPLYSNINGER: Håkon Skulstad, fungerende politidirektør i Politidirektoratet, har foreløpig ingen nye opplysninger om granskingsinstruksen til politiet. Foto: Tore Kristiansen

Han fortsetter:

– Vi har siste tiden registrert kritikk fra ulike hold. Politidirektoratet har nå vedtatt at det skal utføres en gjennomgang av forholdet mellom politiet og ulike frivillige politiorganisasjoner. Det gjør vi for å rydde opp i uklarheter og for å sikre at det i fremtiden blir praktisert et tydelig skille mellom rollen som politi og som medlem av en interesseorganisasjon.

Etter VG publiserte saken, skriver Skulstad at politidirektoratet vil gå i dialog med Justisdepartementet.

– Vi vil utforme mandat og nedsette arbeidsgruppen i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet.

Frølich (H) om stortingsgransking: – Ekstremt sjelden at det skjer

Peter Frølich (H) sitter i justiskomiteen på Stortinget, og er Høyres justispolitiske talsperson. Han henviser til Justisdepartementet, men sier han har en klar forventning om at det blir gjort en grundig og uavhengig gransking.

– Jeg synes at den rolleblandingen som NNPF har hatt er svært uheldig, og har reagert på den over lang tid, sier han.

UPASSENDE: Peter Frølich (H) i justiskomiteen på Stortinget sier til VG at han er lei av at NNPF tyvlåner av politiets autoritet. Foto: Gorm Kallestad

Frølich sier det er opp til Politidirektoratet og regjeringen å koordinere hvordan granskingsarbeidet skal bli gjort, men at det teoretisk sett er mulig at Stortinget oppnevner en granskingskommisjon.

– Men det er ekstremt sjelden at det skjer. Jeg tror den siste granskingskommisjonen oppnevnt av Stortinget var i 2005.

SV ber justisministeren følge opp

Kari Elisabeth Kaski (SV) sier partiet har tatt til orde for en granskingskommisjon flere ganger, og mener også det er naturlig at det er regjeringen som setter ned kommisjonen, og ikke Politidirektoratet.

– Vi har vært opptatte av at det må være en ekstern gransking der resultatet også blir offentlig, og leder til offentlig debatt, sier Kaski til VG.

MÅ RYDDES OPP: Kari Elisabeth Kaski i SV sier de har utfordret justisministeren på saken ved flere anledninger. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun mener det er viktig at prosessen rundt granskingen er både grundig, troverdig og leder til endring.

– Jeg håper at justisministeren følger dette opp gjennom en ekstern granskingskommisjon som har troverdighet og tillit.