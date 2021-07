STORFANGST: 7 kilo sommerlykke for Jonas Hamre (6) som onsdag 21. juli fisket denne laksen. Foto: PRIVAT

Jonas (6) er Stjørdals nye laksekonge

Fiskeglade Jonas Hamre (6) fikk faren til å kjøre tolv timer så han kunne fiske i Stjørdalselva. Belønningen ble en 7 kilos laks på kroken.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Første fiskeferiedag varmet han opp med en 2,8 kilos laks. Andre og siste dag 21. juli klinket Jonas Hamre (6) til med rugg på 7 kilo.

– Da jeg skulle dra inn, kjente jeg fisken og trodde at den satt fast. Men så var den bare så tung at pappa måtte hjelpe meg å dra den inn, forteller Jonas med opprømt stemme over telefon til VG.

– Jeg følte meg veldig stolt og glad!

Til vanlig bor Jonas med foreldre og søsken i Lyngdal. Fisken fikk han imidlertid på kroken tolv timers kjøretur lenger nord, i Stjørdalselva, Nord-Trøndelag.

Ga etter for fiskepress

Pappa Gunnar Fjellstad (47) at han noe motvillig ga etter for fiskepresset.

– Jeg hadde ikke lyst til å kjøre helt fra Lyngdal til Stjørdal for å fiske laks i bare to dager, man han hadde så lyst så vi kjørte. Vi er ti fiskere på laksevaldet og nå leder Jonas suverent, sier Fjellstad før han lattermildt legger til:

– Jeg hadde mest lyst til å sende ham hjem frem med fly fra Værnes så jeg kunne fiske litt jeg også.

FAR BØYER SEG I STØVET: Pappa Gunnar Fjellstad er full av beundring og misunnelse for sønnen Jonas (6). Foto: SKJERMDUMP FRA FACEBOOK

Laksen kjempet så godt imot at han så vidt rakk å dokumentere fiskedramaet. Medfisker og lokalvenn Cato Ervall (60) måtte bistå for at historien skulle ende godt.

– Det var dramatisk, forteller Ervall til VG.

– Håven var altfor liten og kollapset, så da halve fisken var oppi måtte jeg bare ta en sjanse og hive hele fisken over mot land.

– Kjempet den imot?

–Ja, det var helt vilt! Men da vi først fikk den på land var det bare glede. Jonas er jo den nye fiskekongen på Ydsti Slunggård laksevald, skryter Ervall.

REDNINGSMANN: Cato Ervall (60) måtte rykke ut med håven for å hjelpe storfiskeren Jonas Hamre (6) med å få laksen på 7 kilo i land. Foto: PRIVAT

Deler fangsten med fotballhelt

Like etter intervjuet med VG satte Jonas og faren seg i bilen for å kjøre tilbake til Lyngdal. Der skal laksen røykes, men et stykke skal til en helt spesiell helt for den fiske- og fotballglade gutten:

– Jeg vil gi litt av den til keepertreneren i Bodø/Glimt, sier Jonas om navnebroren Jonas Ueland Kolstad, som er en bekjent av faren.

– Så kjekt! Spiller du fotball selv?

– Ja, alle synes at jeg er den beste i klassen. Jeg liker å spille spiss, svarer Jonas.

– Hvis du kunne velge mellom å spille fotball og fiske, hva ville du valgt da?

– Å spille fotball. For det er veldig gøy. Nei, forresten, å fiske er litt gøyere, mener Jonas.

– Det er masse mat i fisken og det er kjekt. Jeg fisket med stang med mark som vi har kjøpt. Jeg setter marken på kroken selv. Det er lett, sier storfiskeren lykkelig.

Se VGTVs video av VG-kollegaene Tom og Christians storfangst: