SYKEHUSSTRID: Bystyret i Oslo har krevd at Ullevål universitetssykehus skal opprettholdes. Helse Sør-Øst, med støtte fra flertallet i Stortinget, vil bygge nytt på Aker og Gaustad. Foto: Frode Hansen

Sykehus-kartet: Her vil Sp og SV ha omkamp

Ifølge statsminister Erna Solberg (H) er det norske sykehuskartet ferdig tegnet. Men både SV og Sp varsler rødgrønn omkamp for å bevare Ullevål universitetssykehus midt i Oslo.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Nei, sykehuskartet er ikke ferdig. Den viktigste omkampen er å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Vi vil være med og redde Ullevål sykehus, istemmer Nicholas Wilkinson, SVs medlem av Stortingets helsekomite.

I VG onsdag viste statsminister Erna Solberg (H) fram kartet over sykehus-investeringer som helseforetakene har besluttet. Det skal investeres nær 100 milliarder kroner i nye bygg de nærmeste årene.

«Det var viktig for oss å avslutte den siste striden nå», sa statsministeren til VG, og la til at endringer i denne planen «vil bety mer bråk og mindre helse».

Ap: Ingen omkamp-ønsker

Arbeiderpartiet er i hovedsak enig med Erna Solberg i de beslutningene som er tatt om å bygge nytt:

– Sykehuskartet blir aldri ferdig. Det vil alltid være behov for fornyelse, og vi vil ha en romsligere sykehusøkonomi. Men Arbeiderpartiet ser ikke noen prosjekter her som vi ønsker omkamp om, sier Ingvild Kjerkol, Ap’s fremste helsepolitiker.

Men det er flere med i Oslo-omkampen: Oslo Ap vedtok i januar å støtte fortsatt videre drift av Ullevål, selv om Ap i Stortinget har vært enig i helseforetakets plan om å flytte driften til Gaustad. I bystyret var det bare Høyre som støttet nedleggingsplanen.

Også Rødt og MDG på Stortinget vil beholde Ullevål og støtter omkampen.

«I Oslo kommer Frp til å fortsette å kjempe på for fortsatt drift av Ullevål sykehus, og ha Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen», skriver Aina Stenersen, Frp’s tredjekandidat til stortingsvalget fra Oslo, i en epost til VG.

PLANEN: Sykehuskartet som Erna Solberg viste fram for VG, viste seg å mangle deler av Finnmark. Foto: Fredrik Solstad

Kjersti Toppe sier at det har vært enighet rundt mange av investeringene, som Hammerfest, Førde, Narvik Stavanger og Haukeland i Bergen, men understreker at behovet for sykehus-fornyelse er enormt:

– For eksempel trenger Kristiansand sårt en ny kvinneklinikk, sier Toppe.

Samtidig holder Sp-representanten muligheten åpen for en omkamp om Mjøs-sykehuset, men avventer en utredning av hva som skal skje med de nåværende lokalsykehusene først.

Både SV og Sp vil legge ned de fire helseforetakene og erstatte dem med et regionalt eierskap med sterkere politisk styring. men fikk ikke Ap med på det sist de styrte sammen, fra 2005 til 2013. Begge partiene varsler nå ny kamp om eierskapet, mens Ap vil beholde den såkalte foretaksmodellen.

PS: På Erna Solbergs sykehuskart som VG avbildet onsdag, manglet store deler av Finnmark. Onsdag ettermiddag har Høyre innrømmet kart-tabben.