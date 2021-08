Tips til deg som flytter for deg selv Hvordan finner man seg leilighet og hvordan vasker man egentlig klær? Det er mye å lære seg når man flytter for seg selv. Sveip for noen gode råd på veien. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 08. august, kl. 14:32 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Guide: Dette må du vite før du flytter for deg selv

For mange studenter kan den første tiden på hybelen være utfordrende. Stine Marie har kjent på følelsen de siste ukene.

GRUET SEG: Stine Marie Eriksen Kønig gruet seg til å flytte fra foreldrene sine, men forteller at det har gått fint. Foto: Privat

Stine Marie Eriksen Kønig flyttet fra Bærum til Bergen i juli for å studere entreprenørskap ved BI. For å forberede seg til avreise snakket hun med folk som har studert før for å høre om deres erfaringer.

– Jeg flyttet inn med kjæresten min, men det var fortsatt veldig rart å flytte hjemmefra for første gang. Nå må jeg ordne alt selv, og kommer ikke hjem til middag på bordet, sier hun.

I starten tenkte Kønig at hun ikke kom til å klare seg alene så langt borte fra foreldrene, men bare etter noen uker begynte det å gå bedre.

– Hvis det skjer noe her i Bergen så må jeg klare det selv, og det er jo slik det er å bli voksen, sier hun.

Kjøpte møbler brukt

Rebekka Kambestad (18) flyttet fra Telemark til Kristiansand for å studere sykepleie.

FELLES PANTEPOSE: Sammen med kollektivet har Rebekka Kambestad (18) en felles pose med pant som går til felles forbruksvarer. Foto: Privat

18-åringen har forberedt seg lenge på å flytte.

– Jeg har spart opp penger til mine egne møbler og kjøpt en del av dem på finn.no. Jeg har også fulgt med på tilbudsaviser slik at jeg har fått kjøpt mye når det kom på tilbud, sier hun.

Kambestad har funnet seg en kjellerleilighet sammen med tre andre. For å spare penger har hun og en venninne bestemt seg for å lage middager sammen, og handle inn mat for en hel uke.

Det ferske kollektivet har en felles pantepose som skal gå til felles forbruksvarer.

Lei høye boligpriser med dårlig standard

Noe mange gjør for første gang når de skal begynne å studere, er å leie sin første leilighet.

Tale Ellingvåg mener at leiligheter med lav standard leies ut for alt for høy pris. Hun er en av aktivistene bak Instagram-kontoen @min_drittleilighet.

— Leiemarkedet slik det er i dag er mer eller mindre utelukkende laget på utleiers premisser. Leieboere mangler rettigheter, og boligpolitikken mangler styring, sier hun.

Ellingvåg forteller at de merker en økning i antall henvendelser, og at det spesielt er i storbyene mange føler seg utnyttet av stor aktører.

– Omfanget er enormt og et stort problem for studenter, lavtlønnede, aleneforsørgende og i det hele tatt svært mange av oss, over hele landet, sier hun.

VIL HA ENDRING: Tale Ellingvåg mener at boligpolitikken mangler styring. Foto: Amanda Iversen Orlich/Natur og Ungdom

Hva bør du sjekke før du signerer kontrakt?

Ellingvåg har flere tips til hva du bør være oppmerksom på når du skal ut i leiemarkedet.