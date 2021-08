PÅKJØRT: Moren Lorena Larsen forteller at Santiago (1) fortsatt har blåmerker etter han ble påkjørt av en elsparkesyklist. Foto: Privat

Har funnet mistenkt elsparkesyklist som kjørte på Santiago (1): − Jeg håper han tar ansvar

En mann i 50-årene har fått status som mistenkt i saken. Han blir avhørt torsdag. Santiagos mor, Lorena Larsen, er glad for at politiet har funnet en mistenkt.

Det opplyser politiet til VG torsdag.

Det var rundt lunsjtider lørdag at den ett år gamle gutten Santiago og bestemoren Linda var på Festplassen i Bergen.

Santiago skal ha gjemt seg bak bestemoren, som sto og snakket med to andre kvinner, da mannen på sparkesykkelen kom og ettåringen ble påkjørt, ifølge moren Lorena Larsen.

Føreren falt av elsparkesykkelen da han traff Santiago på siden. Ettåringen falt på armen og skrek.

Bestemoren ble oppfordret av flere på stedet til å ringe politiet.

Da politiet kom frem, hadde føreren allerede stukket av.

SJOKK: Ifølge Santiagos mor går det bedre med ettåringen nå, men han har fått et sjokk av påkjørselen. Foto: Privat

Santiagos mor, Lorena Larsen, er lettet over at politiet har funnet mannen de tror står bak påkjørselen. Nå venter hun på videre fremgang i saken. Når VG ringer er hun i barnehagen til Santiago for å passe på ham.

– Politiet ringte meg tidligere i dag og sa at de hadde funnet mannen og at de skulle avhøre ham, sier hun til VG.

– Jeg er glad de fant ham. Jeg håper han tar ansvar for det han har gjort, sier Larsen.

Larsen er enda ikke sikker på om hun skal anmelde, og venter på beskjed etter politiet har avhørt mannen.

Nå venter hun på en telefon fra politiet.

Larsen forteller at det går bedre med Santiago nå.

– Santiago er bedre, jeg tror han han begynner å glemme hendelsen. Han er ikke like redd som han var før, sier hun og legger til:

– Noen ganger gråter han enda, så det er vanskelig å vite. Det har jo vært et sjokk for han, så han trenger litt tid.

BERGEN: Santiago (1) ble påkjørt på Festplassen i Bergen. Her Torgallmenningen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Til VG sier politiadvokat Miriam Hauken at politiet med bistand fra elsparkesykkelselskapet Voi, har identifisert personen de mener var fører av elsparkesykkelen.

– Det er snakk om en mann i 50-årene, sier hun.

Ved 12.20-tiden foregår avhør av mannen.

Hauken sier at politiet ikke ønsker å komme med ytterligere detaljer nå siden avhørene med mannen ikke er ferdige.

– Så snart mistenkte er kjent med avgjørelsen vil vi orientere pressen med flere opplysninger, legger hun til.

Politiet regner med at de er ferdige med etterforskingen i løpet av denne uken.