VAKSINER: Ibestad er den kommunen som ifølge VGs beregninger har fått en størst prosentandel «for lite» i perioden fra desember til juli, sett opp mot hvor mange vaksiner de ville fått hvis de ble perfekt fordelt etter alderskriteriet. Foto: Ole Magnus Rapp

Vaksinefordelingen: Disse har tapt mest – sjekk din kommune

Ikke alle kommuner tapte like mye på skjevfordelingen – og de som har tapt mest, er allerede ferdige med første dose.

– Jeg føler vi ligger veldig godt an, sier Siv Normann Henriksen, vaksinekoordinator i Ibestad kommune i Troms og Finnmark, til VG.

Ifølge VGs gjennomgang er Ibestad den kommunen som har tapt den største andelen doser på vaksinefordelingen til nå. Men kommunen, som har mange eldre, henger langt fra etter: De satte siste planlagte førstedose i forrige uke, forteller Henriksen.

Hun tror det kan være fordi de konsekvent har hentet ut den syvende dosen fra Pfizer-glassene, for å utnytte hver dråpe. Nå har de bare «etternølere» eller folk på ferie igjen.

– Vi er en liten kommune og bare to som holder på med dette – én som vaksinerer, og én som registrerer. Så vi har god oversikt hvem som har fått og ikke.

Den omfattende skjevfordelingen av vaksiner til områder med mye smitte på Østlandet tok slutt fra uke 29. Nå og i tiden fremover vil såkalte minus-kommuner, som fikk færre vaksiner i en periode, få langt flere doser.

Men FHIs tall over hvordan vaksinene har blitt fordelt til nå, viser også at det ikke er alle minus-kommuner som har tapt like mye på skjevfordelingsrundene som har vært.

VG har gjennomgått FHIs oversikt over fordelte førstedoser til norske kommuner fra uke 53 til 29. Ser man alle ukene under ett, har fordelingen slått ut slik ut:

Tallene: Slik har VG regnet VG har gjennomgått FHIs oversikt over fordelte glass med førstedoser til norske kommuner fra uke 53 til 29, og sammenlignet dette med hva hver kommune ville ha fått dersom vaksinene ble helt perfekt fordelt etter de til enhver tid gjeldende alderskriteriene – uten skjevfordeling eller noen andre praktiske forhold som kan ha virket inn på fordelingen. Avviket mellom de to tallene er hva kommunene har fått «for lite/for mye» i hver av periodene.

Vaksinene har blitt fordelt etter ulike alderskriterier underveis i pandemien: Frem til uke 11 ble de fordelt etter hvor mange innbyggere hver kommune har over 65 år. Fra uke 11 ble de fordelt etter hvor mange innbyggere hver kommune har over 18 år. Utover dette har FHI gjort en omfordeling etter smittepress – også kalt skjevfordeling.

Det er førstedosene som fordeles mellom kommunene etter FHIs fordelingsnøkkel – i tillegg til dette skal kommunene få like mange andre- som førstedoser.

VG har brukt det antallet doser hvert hetteglass er definert til å inneholde i beregningen. For Pfizer var dette fem doser frem til uke fire, og seks doser fra og med uke fem. For Moderna er det ti doser per glass, og det samme gjelder AstraZeneca. Det er derfor ikke tatt hensyn til at noen kommuner kan ha hentet ut ekstra doser av glassene – slik det er mulig å gjøre – eller ikke hentet ut alle dosene.

FHIs oversikt over fordelte hetteglass med førstedoser viser ikke nødvendigvis hva som er gjort i kommunene: De kan for eksempel ha måttet destruere doser på grunn av avvik i lagring, eller gitt en dose til en annen person enn planlagt fordi noen ikke har møtt opp. Det kan også ha vært gjort mindre justeringer av FHI som ikke er mulige å gjenskape. Vis mer

Hva har skjedd? I mai bestemte regjeringen og FHI at de ville gå inn for det de beskrev som en «omfattende omfordeling» – også kalt skjevfordeling – av vaksiner til 24 kommuner med mye smitte. De fikk ekstra fra uke 23 og ut uke 28.

Totalt 217 kommuner endte opp med fra 30–39 prosent færre doser i denne perioden, viser VGs beregning. 90 kommuner fikk mellom 19 og 30 prosent mindre, og 9 kommuner mellom 0 og 13 prosent. 16 kommuner fikk fra 0–5 prosent mer, og de siste 24 fra 17 til 51 prosent ekstra.

Det er ikke bare skjevfordeling som gir svingninger i hva kommunene får: Forhold som geografi og pakkestørrelser spiller inn på hvor presist fordelingen kan gå opp. Ifølge VGs gjennomgang har hele 174 av kommunene som fikk mindre, fått «for mange» vaksiner tidlig i pandemien, og noen fikk mindre reduksjon enn andre i forrige skjevfordelings-runde.

Sokndal er for eksempel kommunen som fikk en størst reduksjon i de seks ukene med omfattende skjevfordeling i sommer,–39 prosent. Men de lå bedre an enn Ibestad i fordelingen fra før–og når man ser alle ukene samlet, har de fått 17 prosent «for lite», mot Ibestads 27 prosent.

Fordelingen av vaksiner i Norge er basert på alder–men tilleggskriterier har spilt inn i forskjellige perioder. Les mer om akkurat hvordan vaksinene har blitt fordelt i de boksen under:

Hvordan fordeles vaksinene? Vaksinene Norge får fordeles i utgangspunktet etter alder. Fem til uke 12 ble de fordelt etter andel innbyggere hver kommune har over 65 år , og siden etter andel innbyggere over 18 år . Det gjorde at kommuner med mange eldre innbyggere–ofte mindre kommuner–kom bedre ut av fordelingen i begynnelsen enn kommuner med ung befolkning, typisk større bykommuner.

Praktiske forhold som pakningsstørrelse og geografi/transport gjør det umulig at fordelingen går helt presist opp.

I tillegg til aldersnøkkelen er det andre ting som har spilt inn på hvordan vaksinene har blitt distribuert: Fra uke 11–22 fikk seks Oslo-bydeler og Viken-kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Lørenskog og Moss 20 prosent ekstra vaksiner, fordi de hadde hatt mange sykehusinnleggelser og høyt smittetrykk over lang tid. Fra uke 23 til 28 ble fikk disse kommunene i tillegg til 20 andre kommuner med mye smitte ekstra doser i den omfattende skjevfordelingen. Vis mer

REDUKSJON: Sokndal er kommunen som fikk størst reduksjon i de seks ukene med omfattende skjevfordeling i sommer – men ikke totalt sett. Foto: Tomm W. Christiansen

–Ikke merket så mye

En forskjell på få doser kan utgjøre en stor prosentandel for mindre kommuner. Det Ibestad har fått «for lite», tilsvarer 272 doser. Ser man i stedet bare på antall doser, er Sandnes er den kommunen som har «tapt» mest–6454 doser.

Kommunelege Hans Petter Torvik sier til VG at også de ble ferdige med å tilby alle over 18 første dose i forrige uke.

– Vi har ikke merket så mye til skjevfordelingen, men jeg tror nok at vi har kompensert det ved å få ut syv doser fra 65 av 100 glass i snitt, sier han.

Tromsø ligger på annenplass i antall «tapte» doser, etter Sandnes. Men de har tapt mindre enn de trodde:

Til NRK estimerte kommunelege Trond Brattland i juli at de mistet ca. 2000 doser hver uke i seks uker, altså 12.000 doser til sammen. Kommunen har også regnet seg frem til et anslag på at de ville miste ca. 8400 doser i perioden. I realiteten tapte de i overkant av 6000.

– Det var nok mindre enn vi regnet med. Vi hadde regnet med et par tusen i reduksjon per uke, sier Brattland til VG.

KOMMUNEOVERLEGE: Trond Brattland i Tromsø, her med vaksineutstyret som ankom kommunen i vinter. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Han sier kommunen ikke har kunnet vite sikkert hvor mange færre doser de har fått, fordi de ikke har visst hvor mange de ville fått i utgangspunktet. I tillegg peker han på at Norge fikk færre Pfizer-doser enn forventet i sommer, og at det derfor også ble færre doser å fordele i utgangspunktet.

Nå har Tromsø god kontroll på vaksineringen, ifølge kommunelegen. De regner med at alle som vil, skal ha fått første dose i løpet av denne uken.

– Utfordringen fremover blir å få det til å gå opp med dose to. Vi er nok i stand til å sette 15.000 doser om dagen uten noe spesielt problem. Men vi får vi vite antall vaksiner fra uke til uke, så vi kan ikke legge langsiktige planer, sier Brattland.

FHI: Kan ikke gå helt opp

Vaksinefordelingen vil aldri kunne gå helt presist opp, påpeker Jasper Littmann, assisterende direktør for vaksinasjonsprogrammet i FHI.

Én ting som kan spille inn er for eksempel pakningsstørrelser–hvis en kommune skulle fått ni Pfizer-doser en uke, må de få 12, fordi de ikke kan få halvannet hetteglass.

– Vi må fordele slik at det er mulig å få det til å gå opp innenfor et opptaksområde. Man kan ikke kjøre fem doser fra Drammen til Røst, sier han.

Han mener FHI har oppnådd god effekt av omfordelingen.

FHI: Jasper Littmann, assisterende direktør for vaksinasjonsprogrammet. Foto: Lise Åserud

–Nå har vi en veldig høy vaksinasjonsdekning med første dose–det har gått raskt, og vi henter inn andre land. Mange av de kommunene som har fått flere doser er befolkningsrike kommuner, og vi er fornøyde med at vi har fått så høy oppslutning. Kommunene har også vært veldig fleksible i å tilpasse seg etter det de har fått.

Nå får minus-kommunene flere doser. Og siden flere av minus-kommunene er mindre kommuner, mener Littmann at man vil merke effekten av det raskt.

– Som regjeringen sa, vil tilleggsdosene som nettopp har blitt levert i hovedsak brukes til å gi minuskommunene en «boost», sånn at det raskere jevnes ut. Det eneste som gjenstår nå er å se hvor mange som takker ja til tilbudet om vaksine de neste ukene, sier Littmann.

Flere kommuner har vært nødt til å avbestille doser for tiden fremover.

– Hvis de ikke klarer å sette alle dosene, skal de åpne for drop-in eller tilby vaksiner til nabokommuner. Kommunene kan i tillegg avbestille doser for tiden fremover, sånn at de kan inngå i den vanlige fordelingen hvis de er ferdige med første dose.