Lars (42) ble reddet fra skjær: − Veldig ubehagelig

Lars-Erik Aabech og en annen person fikk motorstopp og ble reddet fra et skjær på Hvaler. Skipperen på Redningsskøyta anslår at bølgene i området var tre meter høye.

Av Hanna Jarstø Ervik

Publisert: Nå nettopp

Det var lørdag at de to personene måtte ha hjelp fra Redningsskøyta RS 172 etter motorstoppen i dårlig vær på Hvaler i Viken fylke. På grunn av av høye bølger og nærheten til land måtte de svømme til redningsskøyta sammen med en redningsmann.

Begge personene kom seg trygt i land. Det var Dagbladet som først omtalte saken. VG har vært i kontakt med Aabech, som svarer følgende på spørsmål om hvordan han opplevde situasjonen:

– Veldig ubehagelig.

Til andre båtfolk i området har han følgende oppfordring:

– Ikke kjør sør for Vesterøy i dårlig vær! Ring 120 når nøden er ute.

UBEHAGELIG: Lars-Erik Aabech båttur endte på et skjær i Hvaler, der han måtte reddes av Redningsskøyta. Han beskriver opplevelsen som veldig ubehagelig. Foto: Markedspartner

– Det verste stedet

Skipper Johan Leandersson på Redningsskøyta RS 172 sier til VG at de to fikk motorstopp i området sørvest for Vesterøy.

–Det er vel omtrent det verste stedet på Hvaler å få motorstopp. Det er rett og slett et skitt sted.

Leandersson forteller at de to hadde litt uklare posisjoner og at de derfor brukte litt tid på å lokalisere dem. Når de først så dem ble det imidlertid raskt klart at det ikke ville være aktuelt å legge til skjæret med redningsskøyta.

– Bølgene i området var fort tre meter høye, kanskje til og med litt mer der det var grunt.

Det blåste også godt, og Leandersson anslår at vindstyrken lå på rundt 13 til 14 sekundmeter.

En redningsmann måtte derfor hoppe i vannet for å komme til skjæret. Han svømte deretter tilbake til redningsskøyta med de to skipforliste én og én.

– De to tok det greit, men det var vel både skummelt og litt uvant å havne en sånn situasjon, sier Leandersson.

Han forteller at de to heldigvis hadde redningsvester på fra før. Da de kom til land ble de godt tatt imot av brannvesenet som hadde gjort klar teppe og varme klær.

Selv om de var uheldige med stedet de fikk motorstopp, så kunne det fort likevel gått enda verre, forteller Leandersson.

– Hadde de fått motorstopp enda litt lenger mot land kunne det veldig fort gått mye verre. Så sånn sett var det hell i uhellet.

VIND OG BØLGER: De vanskelige forholdene gjorde at de to skipforliste måtte svømme til redningsskøyta. De fikk hjelp på veien av en redningsmann som svømte med dem én og én. Foto: Redningsskøyta RS 172 / Redningsselskapet

Aabech forteller til Dagbladet at de startet turen i Arendal, og de fort merket at noe ikke var som det skulle. De tok kontakt med Redningsskøyta, men trodde det skulle gå fint. Så stoppet motoren fullstendig.

– Motoren stoppet på det jeg vil si er det verste stedet den kunne stoppet. Det kom en bølge som slang båten mot et skjær. Da hoppet vi av båten i tilfelle kantring, forteller Aabech til Dagbladet.

Båten ligger igjen på fastlandet på Vesterøy, og Aabech sier han er spent på hvordan det går med den.

Leandersson sier til Dagbladet at det var rett beslutning å bli værende på skjæret til hjelpen kom.

– Det er bedre å vente til hjelpen kommer, og de gjorde riktig i å bli stående. Å begynne å svømme i de bølgene er ikke så lett, sa han til Dagbladet.