GLEDER SEG: På Hansemyra Barnehage i Oslo forbereder barna og de ansatte seg til en annerledes 17. mai-feiring. F.v. Bogna Uchechi Nwosu (5), Even Wiik Hindenes (6) og Erle Hofstad Petersen (6). Foto: Andrea Gjestvang

17. mai er «avlyst» men Even (6) vil likevel spise 91 is

I år markerer barna i Hansemyra friluftsbarnehage i Oslo 17. mai to dager før selve nasjonaldagen. Foreldrene må stå utenfor gjerdet og se på. Psykolog Hedvig Montgomery har ett konkret råd til foreldre som er bekymret for at barnas dag blir annerledes i år.

Camilla Svennæs Bergland

Andrea Gjestvang (foto)

– Jeg skal spise krone-is. Kanskje 91 stykker, sier Even Wiig Hindenes på seks år, mens han hopper ned fra klatrestativet.

Han gleder seg nesten mer til markeringen i barnehagen, enn selve 17. mai. Kanskje ikke så rart, siden 17. mai i år ikke blir helt slik vi nordmenn er vant til.

– Vi prøver å gjøre situasjonen mest mulig normal, sier styreleder Silje Strand, mens hun finner frem noen flagg som barna skal bruke når de øver på å gå pent på rekke i toget.

LANG LANG REKKE: Even (6) går først når de store barna øver på å gå i 17. maitoget som blir i barnehagen i år. Bak ham skimtes hodet til Gustav (5), Erle (6), Lerke (5) og Bogna (5). Foto: Andrea Gjestvang

For noe ordentlig barnetog blir det ikke år. Heller ikke fellesleker på skolene med aktiviteter.

Derfor mener styrelederen at det er viktig at barnehagene tar sin del av ansvaret, slik at markeringen blir så bra så mulig for barna.

Og i denne barnehagen er det i hvert fall èn viktig tradisjon som det tviholdes på.

– Jeg gleder meg til å kaste vannballonger, sier Even.

– Det er en tradisjon vi har hver 17.mai. Barna får fylle opp vann i ballongene, og så kaster de dem på meg, sier styrelederen.

Gjensynsgleden med de andre barna var stor da Even endelig fikk lov til å komme tilbake til barnehagen, etter flere uker med coronastengte dører. Og nå, rett før nasjonaldagen, snakker de mye om hvorfor vi feirer 17. mai, og ikke minst, om Kongen:

– Det er han med den store hatten, sier Even og peker på et bilde av Kongen og Dronningen på slottsplassen hvor «kronen» er byttet ut med en svart og stor flosshatt.

BOLLONGKRIG: På 17.mai får de store barna i «Klubben» lov til å kaste vannballonger på de ansatte. I dag øvde de på det. F.v. Lerke (5) ser på barnehagestyrer Silje Strand som løfter opp Bogna (5). Foto: Andrea Gjestvang

– All ære til barnehagen og de barnehageansatte som gjør denne dagen fin for barna, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.

Hun mener det er viktig at foreldre nå ikke stresser for mye til selve feiringen, og at barna ikke nødvendigvis har så stor forståelse rundt hva som egentlig er «riktig» feiring av 17. mai.

– Det er viktig at man som foreldre ikke lar sin egen sentimentalitet gå ut over barna. Et barn på seks år har ikke nødvendigvis noe forhold til at dette blir en så annerledes feiring enn det du som voksen er vant til.

HIPP-HIPP HURRA: Barna øver på å gå i tog. F.v. Even (6), Gustav (5), Erle (6), Lerke (5) og Bogna (5). Foto: Andrea Gjestvang

– Vær fornøyd med det vi får til, innenfor de rammene som er gitt, og ikke tenk så mye på hva som kunne blitt. Og blir barnet lei seg for kakebordet som ikke ble, festen som ble for liten, ja, så er jo det beste å trøste. Trøst når barnet trenger trøst, ikke fordi du selv er skuffet.

Even er i hvert fall ikke i tvil om hva som er det beste med 17. mai:

– Vannballonger, is, is og iiiiiiis!

