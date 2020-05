PRESISJON: Kaja Tinderholt, daglig leder i familiebedriften Fyret Mat & Drikke på Youngstorget i Oslo, måler opp avstanden mellom bordene på uteserveringen. Foto: Frode Hansen

Jobber på spreng før skjenkestart i Oslo

Med målebånd og presisjon forbereder Oslos utesteder seg på at kranene åpner igjen onsdag.

Nå håper eiere og drivere av utestedene i hovedstaden på en smak av sommer og at kundene kommer. Værgudene ser iallefall ut til å være på deres side, ifølge Yr blir det full sol de nærmeste dagene. Men før seidlene kan svinges og ølet skumme, må alt være på plass slik at smittevernet er godt ivaretatt.

Bruker målebånd

Da må målebåndet frem - igjen. Gjester og ansatte må nemlig kunne holde minst en meter avstand. Mandag ble dette kravet endret fra opprinnelig to til en meter.

– Nå måler jeg slik at det er 1 til 1,5 meter mellom bordene, forteller Kaja Tinderholt, daglig leder i familiebedriften Fyret Mat & Drikke på Youngstorget, og strekker målebåndet. Her overlates ingenting til tilfeldighetene.

– Jeg beregner heller litt god plass fremfor å måtte kjefte på folk, legger Tinderholt til med et smil. For gjestene kommer i alle fasonger, noen er litt tykkere enn andre.

HEKTISK: Alt skal på plass før Fyret åpner dørene onsdag. Her bærer Birol Can grønnsakene inn på kjøkkenet. Daglig leder Kaja Tinderholt er opptatt av å måle avstanden mellom bordene. Foto: Frode Hansen

Det er hektiske dager. Ikke bare skal avstanden mellom bordene måles opp både inne og ute, øltankene skal fylles og ferske råvarer må på plass etter at Oslos uteliv gikk i coronadvale da alkoholforbudet tørrla hovedstaden den 21. mars.

– Vi måtte tømme 755 liter øl fra tanken, forteller Tinderholt. Den ble fylt opp den 12. mars, dagen Norge stengte ned. Og siden øl er ferskvare, var den ikke lenger drikkbar. Det har også vært fullt kjør for å få tak i nok håndsprit til utestedene.

Hos Politiker’n, som holder til på bakkeplan på Youngstorget, er det denne uken satt opp skillevegger mellom bordene.

SNEKRER: Tirsdag ettermiddag var Yordan Peev i full gang med å sette opp skillevegger mellom bordene på Politiker'n på Youngstorget i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

– Vi er litt usikre på hva som kommer til å skje, sier daglig leder Zlatoslav Hristov med tanke på hvordan onsdagen vil forløpe.

– Økonomisk har det vært ganske slitsomt. Hvis vi hadde måttet holde stengt en måned til hadde det ikke gått, sier han.

Men Hristov ble lettet og kunne smile litt igjen da beskjeden fra Oslo kommune kom mandag om at det holder med en meters avstand. Samtidig er han klar på en ting:

– Det viktigste er at smitten ikke fortsetter.

MENY I PLAST: Zlatoslav Hristov, daglig leder av Politiker’n pakker menyene inn i plast som del av smittevernet. Foto: Helge Mikalsen

Når utesteder og restauranter igjen åpner kranene skal det ikke bare være minst en meter avstand mellom ansatte og gjester. Det anbefales at det tilrettelegges for en meter avstand også mellom gjestene som er i samme gruppe og flere enn fem personer bør ikke sitte sammen med mindre de er i samme husstand.

Det blir kun bordservering og alkoholserveringen stenger klokken 2330. Les hele veilederen her.

Bare de utestedene som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol.

– Ved 1330-tiden var det kommet inn 218. Det er over tusen steder som har bevilling til å skjenke alkohol i Oslo, så jeg regner med at det kommer flere jevnt og trutt ut over kvelden, sier Ingunn Monstad, kommunikasjonsdirektør for Næringsetaten i Oslo kommune.

BONANZA-SJEF: Kenneth Simonsen, som siden 2009 har drevet knøttlille Bonanza på Youngstorget, håper ikke det blir Black Friday tilstander når dørene åpnes igjen. Foto: Frode Hansen

Kenneth Simonsen, som har drevet Bonanza i 11 år, har brukt de siste månedene på å male publikumslokalet som er på rundt 25 kvadratmeter.

– Folk er vant til å ha det trangt på Bonanza, smiler han. Nå skal det tapes opp på gulvet hvor toalettkøen begynner. Han har også bestilt skillevegger til uteseveringen som han håper å få onsdag. Men rekker han ikke å få alt ferdig, utsetter han bare åpningen. Det viktigste er å ha alt i orden.

– Jeg håper åpningen går smertefritt og at ikke alle går ut samtidig. Er det fullt ved alle bord, må man prøve seg på neste bar, sier Simonsen som er litt redd for at det kan bli Black Friday tilstander når kranene endelig åpner igjen.

Han tror det blir en helt ny hverdag hvor bartenderen må passe på ute for å ha kontroll, særlig når promillen stiger blant gjestene.

– Det blir nok en uke med prøving og feiling og så går det seg til, oppsummerer han.

Publisert: 05.05.20 kl. 20:47

