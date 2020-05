FØRSTE GJENÅPNING: Forrige mandag åpnet skolene for elevene i 1.-4. årstrinn, som her på Ellingsrudåsen skole i Oslo, der Guri Melby og Erna Solberg var til stede i gymsalen sammen med elever og ansatte. Foto: Terje Bringedal, VG

Melby sendte brev til rektorene – varsler kort frist før flere elever skal tilbake på skolen

Skolestatsråd Guri Melby (V) varsler at skolene får enda kortere frist enn sist til å forberede hvilke klassetrinn som skal starte – trolig i kommende uke.

Det går frem av et brev til skolenes rektorer. Brevet ble sendt ut før helgen.

«Når en beslutning om videre gjenåpning kommer, kan skolene kunne komme til å få kortere frist enn for den første åpningen. Derfor vil jeg oppfordre alle skoleledere og lærere til å allerede nå planlegge for hvordan dere kan ta imot elever på alle trinn, og hvordan dere kan bruke resten av skoleåret på en best mulig måte for alle,» skriver Melby i brevet.

BREVET: «Vi skal ta skolehverdagen tilbake,» skriver Guri Melby i brevet som er datert 30.04.2020.

Forut for den første gjenåpningen av både barnehagene og de fire første årstrinnene i barneskolen, kom det kritikk mot at ledere, lærere, barnehagelærere og andre ansatte fikk for liten tid på seg til forberedelse - spesielt til å bruke smittevern-veilederen i praksis.

Men Melby og Kunnskapsdepartementet fremholder i brevet at smittevern-veilederne for alle klassetrinn både i grunnskole og videregående kom på plass den 20. april.

Statsråden forventer derfor at disse planlegges implementert allerede før det er bestemt hvilke nye klassetrinn som kan starte på skolen igjen - og når disse kan starte. Fortsatt er det over en halv million elever som ennå ikke har begynt igjen på skolen etter corona-stengningen.

I brevet skriver Melby at regjeringen denne uken vil offentliggjøre en videre plan for gjenåpning av øvrige trinn i skolen.

«Målet vårt er at alle elever skal tilbake til skolen før sommeren,» skriver Melby og gjentar det hun har sagt flere ganger tidligere i vår.

Til Aftenposten søndag var imidlertid Melby litt mer spesifikk, og uttalte:

– Det er uklart hvilke elever som står først i køen, men tidligst mulige skolestart er 11. mai.

Det betyr i tilfelle at skolestart for neste elevgruppe kan bli mandag om en uke.

Flere har spilt inn til departementet at de elevene som det haster mest med å få i gang igjen på skolene, er avgangselevene i ungdomsskolen (10. klasse) og 3. klasse (vg3) på studiespesialisering i videregående. Yrkesfag på vg3 er allerede i gang igjen.

PRIORITERER AVGANGSELEVENE: Det haster mest med at avgangselevene får starte opp igjen på skolen, mener leder Rita Helgesen i Lektorlaget. Foto: Norsk Lektorlag

Leder Rita Helgesen i Norsk Lektorlag sier til VG:

– Vi har sagt at avgangselevene bør prioriteres. Jeg vil peke spesielt på at elever som står i fare for ikke å få vitnemål raskest mulig må få komme tilbake til skolen, fordi det ofte er vanskelig for dem å arbeide på egenhånd.

Også kunnskapsminister Guri Melby selv har uttalt at det er viktig at avgangselevene får en tid med vurderingsgrunnlag mot slutten av skoleåret all den tid eksamen er avlyst.

På et spørsmål fra VG tidligere i vår om det blir en slappere vår for avgangselever uten eksamen, svarte Melby:

– Vanligvis så settes standpuktkarakterer tidlig i mai før eksamener settes i gang. Nå er det ingen grunn til det. Nå oppfordrer vi lærerne til å sette standpunkt godt ut i juni, og det betyr at lærerne kan finne gode måter å vurdere elevenes innsats på. Alt ligger til rette for å jobbe hardt frem mot sommeren, sa Melby.

VG har foreløpig mandag ikke fått kontakt med kunnskapsminister Guri Melby.

Publisert: 04.05.20 kl. 16:30

