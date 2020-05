RUSSEKORT-VEGG: Russepresident i Russens hovedstyre Johann Rief (t.v.) og visepresident Mads Koppang viser fornøyd frem de første kortene på veggen som de håper skal fylles opp av kort. Foto: Espen Solly / VG

Slik vil russen vise frem sine russekort

For å begrense smittefaren ved å dele ut russekort som mange, spesielt unge, setter pris på i russetiden har russen i Oslo og Viken fått en egen russekort-vegg.

Ved Universitetsgata 11 midt i sentrum av Oslo har russen fått en egen vegg hvor de kan henge opp sine russekort. Russepresident i Oslo og Viken Johann Rief og visepresident Mads Koppang fikk æren av å henge opp sine russekort først.

– Det er stilig å være først ut på noe som potensielt sett kan være enormt, sier Koppang.

– Vil dere oppfordre til lignende i resten av landet?

– Helt klart. Man kan si at det blir på en måte et lite landstreff. Det er bare Norge som har den tradisjonen og kulturen. Så det er ganske kult om vi her kan få samlet så mange russekort som overhodet mulig. Det er gøy for alle å gå og titte på, og det er ikke minst et bedre alternativ med tanke på smittevern.

FØRST UT: Her henges de første russekortene opp på veggen. Nå håper Russens hovedstyre å fylle veggen. Foto: Espen Solly / VG

Man kan nå blant annet være 20 personer sammen så lenge smittevernloven blir fulgt, og det er én meter avstand mellom hver person.

– Nå er det jo bare en drøy uke igjen av den såkalte normale russetiden, men de nye tiltakene er selvfølgelig veldig positive. Nå kan vi være fire ganger så mange samlet som tidligere, sier Koppang.

Tidligere har russen oppfordret om å utsette russetiden til sommeren.

– Vi vil fortsatt oppfordre til at vi utsetter den såkalte «rullerussetiden» til natt til 16. juni. Mange har brukt titusenvis av kroner på vaner og busser, og vil naturligvis ha valuta for pengene, sier Koppang.

Det har vært rolig fra russen så langt, og politiet over hele landet meldte om lite bråk den første helgen i mai.

– Russen har tatt rådene til myndighetene på alvor og er eksemplariske. Vi har all grunn til å være stolte over de unge, sier helseminister Bent Høie.

Fredag kom helseministeren med seks konkrete råd til russen. Høie har også tidligere hyllet norsk ungdom.

Publisert: 16.05.20 kl. 21:32

