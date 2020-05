Bank Norwegian krever tilbakebetaling fra svindeloffer i England

Bank Norwegian har startet en internasjonal innkreving mot svindeloffer Cecilie Fjellhøy etter en dom. Samtidig erkjenner Skedsmo forliksråd en glipp i behandlingen av samme sak.

Rett før påske fikk Cecilie Fjellhøy det første varselet om at Bank Norwegian hadde begynt jakten på pengene som svindleren Simon Leviev brukte opp våren 2018.

Fjellhøy er bosatt i England.

I mailen hun mottok fra det britiske inkassoselskapet stod det at hun hadde syv dager på seg til å betale oppunder 50.000 pund.

– Inkassokravet kan føre til at jeg må gjøre meg selv personlig konkurs i England.

Hun har klaget på prosessen. Foreløpig er det «stille før stormen», opplever hun.

– Jeg fikk høre fra inkassoselskapet i England at de kom til å inndrive kravet uansett, forteller Fjellhøy til VG.

Én bank – to lånesaker

VG avslørte i februar i fjor hvordan Fjellhøy ble utsatt for svindel av en dømt seriebedrager fra Israel som gikk under navnet Simon Leviev. Fjellhøy fortalte hvordan han gjennom press og fabrikkerte trusler fikk henne til å skaffe rundt to millioner kroner fra kredittkort og forbrukslån.

Siden den gang har Fjellhøy og hennes mor stått i en strøm av ulike krav og rettslige prosesser med de ulike bankene som ga henne forbrukslån.

Én av disse er Bank Norwegian, som hadde gitt henne to lån: Et forbrukslån på 485.000 kroner og et kredittkort med grense på 100.000 kroner. Begge summer ble brukt opp av Leviev.

Bank Norwegian sendte deretter begge sakene til Skedsmo forliksråd i 2018.

STØTTE: Cecilie Fjellhøy har funnet støtte i Pernilla Sjøholm fra Stockholm i Sverige, som også ble lurt av Simon Leviev. I midten Toril Schrøder, Fjellhøys mor. De tre møttes i Nedre Romerike tingrett i februar da Bank Norwegian, Instabank, Brabank og Nordea hadde saksøkt Fjellhøy Foto: Helge Mikalsen

Fanget ikke opp skriftlig beskjed

I samme periode var Fjellhøy selv ikke i stand til å håndtere pågangen fra bankene, forteller hun.

– Jeg måtte gi moren min en fullmakt. Hun så at hun måtte beskytte meg mot bankenes framferd. Men bankene var nådeløse og lot seg ikke stoppe til tross for at min mor hadde kontakt med dem både via telefon og mail, forteller Fjellhøy.

Fjellhøys mor, Toril Schrøder, sendte inn tilsvar mot Bank Norwegian til Skedsmo forliksråd.

Tilsvaret ble formelt sendt inn av Fjellhøys mor i saken med det minste beløpet, rundt 100.000 kroner. Hun skrev samtidig i tilsvaret: «Dette gjelder begge sakene med Bank Norwegian».

Schrøder siktet da samtidig til saken som gjaldt 485.000 kroner fra Bank Norwegian.

– Dette ble beklageligvis ikke fanget opp av forliksrådet, skriver Steinar Skånhaug, leder i Skedsmo forliksråd, til VG.

Han skriver at det i tilsvaret fra Schrøder ikke ble «vist til noen spesiell sak» og videre at han ikke ser det er henvist til saksnumre.

– Jeg skrev numrene på begge lånene, så dette ikke kunne bli misforstått. Tilsvaret gjaldt begge lånene. Jeg ble sjokkert da fraværsdommen kom. Jeg visste ikke at det måtte skrives tilsvar for hvert enkelt lån fra samme långiver. Dette fikk jeg ingen informasjon om fra forliksrådet, uttaler mor Toril Schrøder.

AVSLØRT: Simon Leviev i Munchen i Tyskland i februar i fjor. Foto: Tore Kristiansen

– Brutalt

Utfallet ble at forliksrådet innstilte saken hvor de formelt hadde fått et tilsvar, mens saken gjeldende det største beløpet gikk til en såkalt fraværsdom.

En fraværsdom kalles også for en uteblivelsesdom og kan felles hvis den som er saksøkt uteblir og den som saksøker begjærer det.

– Det å be om en fraværsdom er brutalt i en slik kritisk situasjon, mener Fjellhøy.

I 2018 kunne en fraværsdom i forliksrådet kun omgjøres gjennom søksmål for tingretten. Det var ikke innen rekkevidde for Fjellhøy og moren i en situasjon hvor åtte ulike banker måtte håndteres parallelt.

KJEMPER: Cecilie Fjellhøy møtte Simon Leviev i London i januar 2018. Hun brøt kontakten med ham i mai samme år. Da var hun svindlet for to millioner kroner. Foto: Kristoffer Kumar

– Kunne ha tatt kontakt

Fraværsdommen ble rettskraftig og er nå grunnlaget for Bank Norwegians innkreving mot Fjellhøy i England.

– Ser Skedsmo forliksråd at noe kunne vært gjort annerledes fra deres side i dette sakskomplekset?

– Dersom vi hadde fanget opp at tilsvaret i sak (...) var ment å gjelde begge sakene med Bank Norwegian kunne forliksrådet ha tatt kontakt med saksøktes mor og gitt ytterligere veiledning, svarer Skånhaug i Skedsmo forliksråd.

FLERE PASS: Tre ulike pass som Simon Leviev har benyttet. Leviev het opprinnelig Shimon Yehuda Hayut og kom fra ultraortodokse Bnei Brak i Israel. Foto: Privat

Anket

I fjor bestemte Bank Norwegian å ta Fjellhøy til domstolene for den minste saken, som i 2018 altså hadde blitt innstilt av forliksrådet. Summen på rundt 100.000 kroner ble behandlet av Nedre Romerike tingrett i februar.

Fjellhøy tapte saken, til tross for at tingretten mente hun hadde vært i en trusselsituasjon da lånet ble tatt opp.

Saken er anket.

JETSET: Slik levde Leviev sitt liv som seriesvindler i Europa. Foto: PRIVAT

– Ikke råd til advokat i to land

Fjellhøy hadde håpet at Bank Norwegian, som bistås av Kredinor, ville la fraværsdommen fra forliksrådet gjeldende 485.000 kroner ligge i påvente av ankebehandlingen av den andre saken i rettssystemet.

Det har Bank Norwegian sett vekk i fra. De besvarer heller ingen spørsmål fra VG i denne saken.

– Dette er fullstendig ødeleggende. Jeg må føre saken min i to land, jeg har blitt bedt om å skaffe advokat i England, men jeg har ikke penger til både advokat i England og Norge, påpeker Fjellhøy.

Yaki Kahan, Simon Levievs israelske advokat, har ikke ønsket å kommentere Bank Norwegians innkreving av penger fra Fjellhøy. Leviev har tidligere avvist at han har bedrevet svindel.

Publisert: 10.05.20 kl. 12:39

