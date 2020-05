IKKE-HJEMMEHØRENDE: Nicolai Tangen hadde i en årrekke en status som ga ham fritak for skatt i Storbritannia på inntekter i utlandet. Likevel har han gjennom årene i London betalt 3,6 milliarder kroner i britisk skatt, opplyser han. Foto: Nina E. Rangoy

Tangen brukte omstridt skattehull: Fikk skattefritak på inntekter i utlandet

I en årrekke nøt Nicolai Tangen godt av en omstridt britisk skatteregel som ga ham fullt skattefritak for inntekter fra utlandet. Men i 2017 ble den nyansatte sjefen for Oljefondet utestengt fra ordningen. Han hadde bodd for lenge i Storbritannia.

«Non-domiciled» – «ikke hjemmehørende» på norsk – er en skattemessig status som mange av de aller rikeste utlendingene bosatt i Storbritannia har benyttet seg av.

Over år har det gitt dem milliarder av pund i skattefordeler, ordninger som vanlige briter ikke har hatt tilgang til. Kun inntekt som tas hjem til Storbritannia utløser skatteplikt.

Tangen bekrefter overfor VG at han til og med skatteåret 2016–2017 hadde status som «non-domiciled», i Storbritannia.

Betalt 3,6 milliarder

Selv opplyser Tangen at han har forholdt seg til engelske skatteregler til punkt og prikke i alle årene han har bodd i London:

– Siden jeg startet AKO Capital har jeg betalt 3,6 milliarder kroner i skatt til England av inntekter fra selskapet, skriver oljefond-sjefen i en e-post til VG.

I 2017 ble skattereglene i Storbritannia endret slik at de som hadde bodd minst 15 av de 20 siste årene i Storbritannia, ble utestengt fra «non-dom»-ordningen.

«Nicolai ble etter dette vurdert som hjemmehørende i Storbritannia. Etter 6. april 2017 har Nicolai vært forpliktet av det britiske skattesystemet og har betalt skatt til Storbritannia av alle sine globale inntekter og kapitalavkastning», heter det i en redegjørelse som Nicolai Tangen har sendt til VG.

På spørsmål om hvor mye Tangen har spart i skatt i årene som «non-dom» i Storbritannia, svarer han at «det er et hypotetisk spørsmål som det er umulig å svare på».

Frynsete rykte

– Ordningen har mildest talt et frynsete rykte, forklarer Eirik Bjørge, professor i jus ved Bristol University, til VG.

– Regelen betyr at en kan være bosatt og leve i Storbritannia, men for skatteformål ha sitt «bosted» i annet land. Man får alle fordeler ved å bo i Storbritannia, men slipper det kjedelige med å betale skatt for fornøyelsen, legger han til.

Professor Richard Murphy ved City University i London er en av de ledende aktivistene mot regelverket.

– Denne statusen i britisk skattelov er diskriminerende mot britiske personer. Jeg, og alle andre som ikke har statusen, må betale skatter av våre globale inntekter, om vi har noen, sier han til VG.

– Det siste tiåret har det blitt vanskeligere å oppnå «ikke hjemmehørende»-skattestatus i Storbritannia. Men fordelene var enorme. Med en slik status måtte du bare oppgi til beskatning inntekter som du hadde i Storbritannia. All inntekt du hadde utenfor landet skulle bare oppgis når du tok penger hjem til Storbritannia, sier han og legger til:

– Alt du tjente utenfor Storbritannia var derfor skattefritt, selv om du bodde her hele tiden, sier Murphy.

Men de som forsvarer ordningen, viser til at Storbritannia har ønsket å trekke til seg personer med store verdier, ut fra en forventning om at de skaper virksomhet i landet.

Fast sum i skatt

Det britiske skatteåret går fra 6. april til 5. april året etter. Under finanskrisen i 2008 ble ordningen strammet inn. Folk med «non-dom»-status måtte nå betale inn et fast årlig beløp i skatt. I 2017 var satsen opptil 90.000 pund – tilsvarende drøyt 1,1 millioner kroner.

Mens «vanlige» briter må betale skatt av kapitalinntekter både ute og hjemme, hadde 78.300 personer i Storbritannia status som «non-dom» i 2017.

Formue i utlandet

Nicolai Tangen har oppgitt til Norges Bank at hans største verdier ligger i AKO-selskapene og AKO-fondene. Eierselskapet er registrert i skatteparadiset Jersey.

Også Tangens personlige investeringer, 785 millioner norske kroner ifølge listen Norges Bank har publisert, er alle satt i fond utenfor Storbritannia.

Flere kjente personer av utenlandsk opprinnelse har brukt denne «non-dom»-ordningen, blant andre Roman Abramovich som eier fotballklubben Chelsea, og Formel 1-stjernen Lewis Hamilton.

– Skattehull

Richard Murphy sier at motstanden mot skatteregelverket har vokst i takt med den folkelige britiske motstanden mot skatteparadiser etter finanskrisen i 2008. Det var til slutt en konservativ regjering, under Theresa May, som skjerpet inn botidskravet for «ikke hjemmehørende»-status, endringen som utelukket Tangen.

– Finnes det andre grunner til å ha denne statusen enn et ønske om å betale mindre skatt?

– Nei. ingen overhodet. Det er den eneste grunnen. Dette er bare en skattemekanisme. Ordningen har eksistert i 200 år, men det er fremdeles et skattehull, sier han.

Kritiserer Tangen

Murphy har vært tett involvert i Labour-leder Ed Millibands forsøk på å bli statsminister i 2015. Han har også gitt råd til den nåværende Labour-lederen Jeremy Corbyn. Nå kritiserer han de som har benyttet seg ordningen, deriblant Tangen:

– Dette er et moralsk spørsmål. Folk som har hatt denne statusen mener de har rett til å velge om de skal betale skatt eller ikke. De prioriterer seg selv over samfunnet, hevder han og legger til:

– I konteksten av Tangens ansettelse, så vil jeg si at det vil vært en bekymring for meg. Oljefondet er en organisasjon hvor jeg trodde det ville vært viktig å ha en leder som prioriterte samfunnet over sine egne interesser, sier han.

Tangen er forelagt kritikken fra den britiske professoren, men har valgt å ikke kommentere den.

Publisert: 08.05.20 kl. 06:06

