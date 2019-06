OVERVÅKER MÆRDENE: Driftsleder Jostein Naustvik ved Mortenlaks overvåker livet – og døden – i mærdene. Foto: Gisle Oddstad

Algemysteriet: Nå overlever laksen fint

LØDINGEN (VG) De første dagene av algeinvasjonen var algene dødelige for all laks som kom i dens vei. Men nå reagerer ikke laksen på algene – og det er ikke meldt om algerelatert dødelighet det siste døgnet.

Nå nettopp







Det skriver Fiskeridirektoratet i en oppdatering lørdag.

Det er fortsatt alger både i Troms og Nordland, men muligens noe mindre mengder enn tidligere. Det vil derfor tas en vurdering i løpet av helgen på om beredskapen skal justeres ned, skriver direktoratet.

Forsker og algeekspert Lars Naustvold ved Havforskningsinstituttet sa til VG tidligere i uken at dødeligheten til algene ser ut til å være redusert etter den første oppblomstringen.

– I forrige uke døde laks ved lavere konsentrasjon enn det vi måler ved anleggene nå. Tilsvarende har vi sett tidligere også, at første algebølge er mest giftig.

Algedramaet i Lødingen: «Vi er slått i bakken»

VANNANALYSE: Marinbiologene Janne Arff og Eli Gaustad analyserer sjøvannsprøver om bord i Fiskeridirektoratets fartøy «Rind». Foto: Gisle Oddstad

Han har ingen sikre holdepunkter for hvordan og hvorfor dødelige algeoppblomstringer oppstår.

– Dette er et åpent havområde med mye strømmer. Men dette området hadde også en slik dødelig oppblomstring i 1991. Så noe er det som gir oppblomstring under gitte forhold, sa han.

Les også: Redder fisk for hundrevis av millioner

Angriper gjellene

Forskning har ikke vist med sikkerhet hvilke forhold som gir algeoppblomstring, men forsker videre på dette.

– Måten algene angriper på, ser ut til å være at de skader fiskenes gjeller slik at de ikke får puste. Vi ser skader på gjellene, sa Naustvold.

Så langt er 7,7 millioner laks døde som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Troms, som av forskere beskrives som helt naturlig når visse forutsetninger tilfeldigvis er oppfylt.

ENCELLET: De dødelige algene finnes naturlig i sjøvann, men kan bli dødelige i høye konsentrasjoner. Foto: Gisle Oddstad

Netthets

Oppdrettere som er rammet av laksedøden i Nord-Norge, reagerer på hets og beskyldninger om at de selv er skyld i krisen. De får støtte av fiskeriministeren.

– Det er ekstra unødvendig og en påkjenning å få høre at dette er vår feil. Og enda verre blir det når det kommer mens våre folk kjemper dag og natt for å holde kontroll, og mens vi vet hvilke konsekvenser dette får for sysselsettingen og at ringvirkningene kan bli veldig store, sa leder Tor Anders Elvegård i Havbruk Nord, da næringen samlet seg i Svolvær i Lofoten mandag ettermiddag.

Forskere ved Havforskningsinstituttet var tirsdag klare på at oppdretterne kan ikke klandres for algeoppblomstringen

– Oppdrett kan umulig være årsaken til denne algeoppblomstringen. Det står forholdsvis lav tetthet av oppdrettslaks i disse områdene i forhold til mange andre områder i Norge, sa fagdirektør Karin Kroon Boxaspen ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Les også: Oppdrettere reagerer på netthets

Publisert: 01.06.19 kl. 22:36