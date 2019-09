SV-leder Audun Lysbakken under klimastreiken foran Stortinget i mars. Foto: Gisle Oddstad

Audun Lysbakkens valg-appell: Miljø og rettferdighet

Valgkampen har handlet mest om regjeringens samlivskrise. Valget må handle om noe annet, om det som er viktigst i vår tid.

Det må handle om klimakrisen, som truer hele framtiden vår.

Det må handle om den voksende ulikheten i makt og rikdom, som truer det beste med Norge: små forskjeller og sterke fellesskap.

Tegnene på at klimakrisen er i gang blir tydeligere og tydeligere. Været blir mer ekstremt. Advarslene fra klimaforskerne mer alvorlige. Likevel økte norske utslipp i fjor. For hvert år som går uten handling blir det vanskeligere å løse problemet. De unges klimaopprør er nødvendig og rettferdig.

Den folkelige uroen over forskjells-Norge blir også tydeligere og tydeligere. De rikeste får mer og mer, og skammelig mange sliter med å få endene til å møtes. Barnehager, barnevern og eldreomsorg har plutselig blitt markeder, hvor noen få kan tjene seg rike på fellesskapets regning.

Det trenger ikke være sånn.

Vi kan velge mennesker, ikke markeder.

Vi kan velge framtid, ikke forurensning.

Vi kan velge lokale representanter som vil jobbe utrettelig for det som er viktigst nå.

Du lurer kanskje på om du skal stemme på et av de grønne partiene for klima, eller på et av de røde partiene for rettferdighet.

Heldigvis går det an å stemme for begge deler! Da er SV partiet for deg.

Stem for miljø og rettferdighet.

For de mange, ikke for de få.

08.09.19







