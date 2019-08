MØTER MOTSTAND: Slik ser pinsen Unge Venstre forsøker å dele ut på stand i kommunevalgkampen. Foto: Unge Venstre

Unge Venstre om at «Legalize it»-kampanje sensureres: – Et overtramp

Unge Venstres kampanje om en ny ruspolitikk, hvor de blant annet bruker plakater med teksten «legalize it», møter motstand landet rundt.

Denne uken har ungdomspartiene stått på stand rundt om på landets skoler for å snakke om politikk, delta i debatter og dele ut valgkampeffekter.

For Unge Venstre, som lenge har kjempet for liberaliseringen av ruspolitikken, har spesielt sistnevnte vært problematisk.

I tillegg til å henge opp plakater, deler ungdomspartiet nemlig ut klistremerker og pins med teksten «Legalize it» (legaliser det) på. Dette har ført til motstand fra både politiet og skolene.

I Agder, Troms og Trøndelag har politiet tatt grep for å hindre ungdomspartiets utdeling av det de mener er ulovlige valgkampeffekter.

UNGE VENSTRE-LEDER: Sondre Hansmark Persen Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Det startet i Agder, hvor vi plutselig fikk beskjed om at forebyggende enhet i politiet tok kontakt med skoleeierne, fordi de mente at kampanjen vår brøt med Opplæringsloven og Markedsføringsloven. Vi har bedt dem om å svare på nøyaktig hva de mener bryter med loven, men dette har de foreløpig ikke svart oss på, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark Persen til VG.

Han forteller at politiet deretter kontaktet flere av deres lokale ungdomspolitikere andre steder i landet, for å spørre om de også skulle bruke samme materiale.

– Det er forhåndssensur

Mandag morgen ble Unge Venstre-representanter møtt av en representant for rektor som ba dem om å ikke dele ut materiellet ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.

– Dette er et overtramp, det er forhåndssensur og det går langt over mandatet skolen har, sier Hansmark Persen.

Assisterende rektor Anita Jensen Ystebø bekrefter at Unge Venstre ble anmodet om å ikke bruke plakatene, og la være å dele ut pins. Rektor hadde ifølge henne kontaktet opplæringsavdelingen i fylkeskommunen og fått beskjed om at det er opp til hver enkelt skole å bestemme.

– Vi ønsker ikke denne profileringen på vår skole. Vi jobber hardt med unges holdninger og mot rus. De får lov å si det i debatt, og det var også en fin debatt vi fikk om det på skolen i dag. Men store bannere som tar til orde for legalisering av hasj, synes vi er problematisk.

– Hva synes du om at Unge Venstre mener dette er et overtramp?

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det et overtramp, men skolen vurderer hvilke stemmer vi skal slippe til. Vi har også tidligere diskutert budskap vi mener er i strid med formålsparagrafen, sier hun.

– Mindreårige

I Agder har fylkesutdanningssjef Arly Hauge ifølge NRK sendt ut melding til alle rektorer for å få stoppet Unge Venstre-materiellet.

Her har også politiet uttrykt bekymring. Seksjonsleder for kriminalitetsforebygging i Agder politidistrikt, Hans Martin Skovly understreker at de verken er mot en avkriminaliserings - eller legaliseringsdebatt.

– Vi ønsker ikke være vanskelige overfor Unge Venstre, men er kritiske til måten det er gjort på her. 80 prosent av elevene er mindreårige på videregående skole, og vi tror måten denne kampanjen er uttrykt på kan fremstå som en skjult kampanje for bruk av narkotika, sier han til VG.

Han viser også til FNs barnekonvensjon artikkel 33, som sier at vi som samfunn plikter å beskytte barn mot narkotika.

– Bekymringen vår går dermed på at i stede for å beskytte, bidrar Unge Venstre her til å normalisere og ufarliggjøre narkotika i skolen med den formen de velger å bringe sitt budskap på.

– Dere synes ikke det er sensur dere bedriver?

– Nei, vi er veldig tydelige på at vi ønsker debatten, det er måten dette er gjort på som er uheldig.

– Ble bedt om å ikke nevne ruspolitikk

Da fylkesleder Bjørn Værnes Fiske i Unge Venstre Trøndelag skulle stille til skoledebatt på Meråker videregående skole fredag, fikk han seg en overraskelse. Etter debatten var nemlig alt materialet hans som omhandlet ruspolitikk – både pins, klistremerker og flygeblader – borte fra Unge Venstre-standen.

– En ansatt på skolen forklarte at de hadde plukket det bort fordi de hadde snakket med politiet i Værnes-regionen som sa at de ikke ønsker dette på skolene, fordi det kan virke som propaganda for narkotika, sier Fiske.

– Noe vi har snakket om i 30 år

De spesifikke valgkampeffektene politiet og skolene har reagert på har ikke blitt brukt under tidligere valgkamper. Men selve budskapet om å legalisere hasj er noe Unge Venstre har hatt lenge.

– Det er hårreisende at politiet skal blande seg i hva slags politisk budskap vi skal ha i skolevalgkampen, og at de skal hindre oss i å dukke opp på skolene med materiale til en sak vi synes er viktig for ruspolitikken. Dette er en legitim politisk ytring, sier Unge Venstre-leder Hansmark Persen.

– Provoserer dere ikke unødig?

– Det synes jeg ikke, det er lover og regler i landet vi ønsker å endre, og det er noe vi har snakket om i 30 år, sier Hansmark Persen.

Både Hansmark Persen og Fiske er klare på at de kommer til å fortsette å snakke om ruspolitikk, og å bruke «Legalize it»-effektene fremover, til tross for politiets forsøk på å stoppe det.

– Ungdom kan lett påvirkes

Tasim Karim er daglig leder i organisasjonen Rusfri Oppvekst mener kampanjen er uheldig.

– Vi støtter ikke en slik kampanje. Ungdom i den alderen kan lett påvirkes, vi frykter det kan påvirke rusbruken hos ungdom som kommer fra ekstra utsatte hjem, sier hun.

– Synes du man ikke bør komme til orde med ønsker om legalisering?

– I en debatt har alle parter rett til å hevde sitt, men det er altså ikke noe vi støtter, sier hun.

