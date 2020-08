NY OLJEFONDSSJEF: Nicolai Tangen ble ansatt som ny toppsjef for Oljefondet i slutten av mai. Foto: Krister Sørbø, VG

Tangen til VG etter at britisk hedgefond tapte skattesak i retten: - Noen fellestrekk

Nicolai Tangen sier til VG at det er fellestrekk med hans egen skattetvist, etter at et britisk hedgefond og flere partnere tapte i retten og må betale flere milliarder kroner i inntektsskatt.

VG har fått innsyn i en fersk dom fra Storbritannia som støtter britiske skattemyndigheters krav om at partnere i hedgefondet Bluecrest Capital Management må betale inntektsskatt av syv milliarder kroner i utsatte bonuser fra selskapet. Kravene ble først omtalt i britisk presse i 2017.

Nå skriver dommeren at bonus-strukturen hadde «som et av sine hovedmål å unngå eller redusere ansvaret for inntektsskatt.»

VG har tidligere omtalt hvordan ny oljefondssjef Nicolai Tangen og partnere i hans selskap AKO Capital er i en strid med britiske myndigheter, etter manglende betaling av inntektsskatt på bonuser.

Tangen og partnernes rettssak med skattemyndighetene er ventet å gå neste år. Tangen har betalt inn skattekravet på nærmere 300 millioner kroner, men håper å få pengene tilbake.

Professor: – Helt parallell

– Jeg tror ikke det kan være noen tvil om at AKO Capital-saken er helt parallell. De fakta som vi kjenner fra regnskapene, er helt sammenfallende. Det kan selvfølgelig være detaljer som er ulike, sier professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), Frøystein Gjesdal til VG.

Gjesdal har lest regnskapene fra flere selskaper i både AKO-strukturen og Bluecrest-strukturen på forespørsel fra VG. Han har også lest den ferske dommen.

FRØYSTEIN GJESDAL: Professor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole (NHH). Foto: Helge Skodvin / NHH

En talsperson for Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), som tilsvarer den norske Skatteetaten, sier følgende til VG om den ferske dommen:

– HMRC er fornøyd med at domstolen er enig om at partnerne som mottar midler i en incentivplan skal beskattes passende på midlene.

HMRCs advokater har offentliggjort dommen. Den kan fremdeles ankes av partene.

LONDON: Sentralt i London ligger flere store institusjoner, statsministerens bolig, forsvarsdepartementet og britiske skattemyndigheter. Foto: Steve Parsons / PA Wire / NTB scanpix

Selskapsskatten i Storbritannia var 20 til 28 prosent i de aktuelle årene. Skatten på høye inntekter i Storbritannia var derimot mellom 45 og 50 prosent. Både Bluecrest og AKO Capital satte opp bonus-strukturer som betalte selskapsskatt, ikke inntektsskatt.

– Opplegget ser ut til å være det samme, sier Gjesdal, som er tidligere rektor ved NHH og har bidratt til å utvikle studier i finansanalyse, regnskap og revisjon.

I detalj, slik er strukturene bygget: I 2011 fikk AKO Capital opprettet selskapet KAO Corporate Limited, som ble styrt og eid fra skatteparadisene Jersey og Guernsey. På tre år mottok KAO over en milliard kroner, som ble investert på Caymanøyene og senere utbetalt som bonuser til partnere, deriblant Tangen selv. Det var da betalt selskapsskatt av pengene, men de utsatte bonusene ble ikke betalt inntektsskatt av. Ifølge informasjon VG har funnet i britiske selskapsregistre, og den ferske dommen, opprettet Bluecrest en tilsvarende struktur med selskapene Special Capital Limited (SCL) og Avon, som mottok penger til utsatte bonuser fra hedgefondet. Selskapsskatt ble betalt, men partnerne skattet ikke av bonusene. Det kom skattekrav mot partnere i begge selskaper i 2017. Partnere i begge selskaper anket vedtakene til retten. Bluecrest-saken har det nå falt dom i. Den kan fremdeles ankes. Saken med AKO Capital skal opp neste år. – Opplegget ser ut til å være det samme, sier professor Frøystein Gjesdal til VG etter ha lest regnskaper, andre dokumenter og den ferske kjennelsen mot Bluecrest. Dommen på 219 sider omhandler mer enn striden om inntektsskatt på bonuser. Gjesdal kommenterer delene om inntektsskatt slik: – Skattemyndighetene hevdet primært at hele ordningen var en skattemessig konstruksjon og foretok gjennomskjæring. Konsekvensen var at utdelingene til SCL/Avon ble behandlet som utdelinger til partnerne. Subsidiert hevdet skattemyndighetene at utbetalingene måtte inntektsbeskattes etter to ulike bestemmelser i skatteloven når pengene faktisk ble utbetalt. Saksøkerne var uenige i skattemyndighetenes beslutning, og mente at utbetalingene var skattefri tilbakebetaling av innskutt selskapskapital. Gjennomskjæring betyr at skattemyndighetene ilegger skatt nå det forekommer kunstige transaksjoner eller illojale mot skattereglene der hovedmålet er å spare skatt. – Dommeren ga saksøkerne medhold i at gjennomskjæring ikke var riktig, men konkluderte med at utbetalingene var skattepliktige i henhold til begge bestemmelsene i skatteloven HMRC argumenterte med. Ifølge dommen må partnerne i selskapet skatte av over syv milliarder kroner, som ble utbetalt i bonuser fra 2009 til 2014. Det kommer på toppen av selskapsskatten hedgefondet allerede har betalt. Vis mer

Britisk-amerikanske Bluecrest Capital ledes av mangemilliardæren Michael Platt. I likhet med Tangen er Platt en gjenganger på listen over Storbritannias 20 rikeste forvaltere.

Tangen: – Noen fellestrekk

– Jeg kjenner ikke Bluecrest-saken i detalj, men etter det jeg har fått opplyst har den noen fellestrekk med saken som gjelder AKO, men det er også noen viktige forskjeller, sier Tangen til VG.

Dommen mot Bluecrest er på 219 sider og omhandler flere forhold enn manglende inntektsskatt på bonusene.

– Det sakene muligens har felles, handler om inntektsbeskatning av partnere. De elementene som handler om selskapsskatt og lånestrukturer er ikke til stede i AKO Capital-saken og dette er en veldig viktig forskjell, skriver Tangen til VG.

OLSEN OG TANGEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen og ny oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Krister Sørbø, VG

Lånestrukturene i Bluecrest førte til at dommeren også støttet skattemyndighetenes krav om mer selskapsskatt.

Tangen har tidligere uttalt til VG at den omstridte bonusordningen i AKO Capital ble innført etter finanskrisen, fordi EU og flere enkeltland ønsket en mer langsiktig forvaltning. Den påtroppende oljefondssjefen sier også bakgrunnen for skattesaken var et uklart regelverk for slike bonuser.

VG har spurt om Tangen tror han og partnerne i AKO Capital vil vinne fram i sin egen ankesak om inntektsskatt på flere hundre millioner kroner. Spørsmålet er ikke besvart.

Taust

VG har sendt spørsmål til AKO Capital. Daglig leder Patrick Hargreaves skriver de ikke vil kommentere saken fordi selskapet er i en pågående rettsprosess med britiske myndigheter. VG har kontaktet både leder i Bluecrest, Michael Platt, og advokatselskapet Slaughter & May, som har representert dem i skattetvisten. Ingen ønsker ikke å kommentere dommen.

– Skattetvisten er en sak mellom Tangen og britiske myndigheter. Tangen har overfor Norges Bank vært åpen om tvisten siden tidlig i ansettelsesprosessen, blant annet er den nevnt i brevet fra hans advokatfirma Taylor Wessing 21. februar. Norges Bank har tatt informasjonen vi har fått om denne saken til etterretning, skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank til VG.

I NORGES BANK: Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og ny oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Krister Sørbø, VG

VG har stilt britiske skattemyndigheter flere spørsmål tvisten med AKO Capital, men får opplyst at den er på et tidlig stadium og at de ikke kan uttale seg.

Solgte skatteplaner

Ifølge dommen solgte Ernst and Young skatteplanen til Bluecrest på begynnelsen av 2000-tallet. Ifølge e-poster lagt fram i retten og referert i dommen, laget de et spørsmål- og svarskjema om skatteordningen.

Det vurderte sjansen til at de havnet i rettssak med britiske skattemyndigheter som «6 av 10» og sjansen for at de tapte den rettssaken som «3 av 10».

KONSULENTSELSKAP: Ernst & Young (EY) har kontorer over hele verden og rådgir næringsliv. Foto: HAYOUNG JEON / EPA

Bluecrest ble også advart om at HMRC kunne endre sitt syn på slike skatteopplegg senere, ifølge dommen.

– Vi kan ikke kommentere individuelle klientsaker eller pågående rettsforhandlinger. All vår skatterådgivning gis i samsvar med gjeldende regler og lover, skriver Sarah Graham i avdelingen for finansiell virksomhet i Ernst and Young til VG.

– Blir mindre politisk spiselig

Finansprofessor Karin S. Thorburn ved Norges Handelshøyskole sier det har vært slike skattetvister i mange land. Hun er kjent med professor Gjesdals vurderinger av dommen og AKO Capitals tvister.

FINANSPROFESSOR: Karin Thorburn ved Institutt for Finans på Norges Handelshøyskole i Bergen. Foto: Marit Hommedal

– Ja, disse bonusavtalene ser ut som aggressiv skatteplanlegging. Rent juridisk er dette i gråsonen og Tangens profil blir dermed mindre politisk spiselig i Norge.

– Slike handlinger aksepteres i stadig mindre grad ute samfunnet og det blir et imageproblem når Tangen fortsatt står på kravene i den rettslige prosessen i Storbritannia – selv om han juridisk har rett til å få det prøvd i retten, sier Thorburn.

– Det forventes at alle skal bidra, sier Thorburn.

UENIG MED EKSPERTER: Nicolai Tangen har tidligere avvist eksperters vurderinger av skatte-strukturen som aggressiv skatteplanlegging. Foto: Krister Sørbø, VG

Avviste aggressiv skatteplanlegging

Flere eksperter kalte tidligere denne uken AKO Capitals omstridte bonusordning for «aggressiv skatteplanlegging», noe Tangen avviste blankt overfor VG.

Oljefondet har flere ganger erklært at de støtter det internasjonale arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging.

Tangen er forelagt uttalelsene fra Thorburn.

– Det står i kommentaren at det forventes at «alle skal bidra». Jeg må få lov til å gjenta at jeg siden oppstart av AKO har «bidratt» med NOK 3.6 milliarder (ikke millioner!) i betalt inntektsskatt til den engelske statskassen. Nå som jeg flytter til Norge skal bidra jeg med skatt til den norske statskasse, skriver Tangen til VG.

