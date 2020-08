FUNNET DØD: Den 15 år gamle jenta ble funnet død på Hotell Olav Digre i Sarpsborg i forrige uke. Foto: Gisle Oddstad

Sarpsborg-dødsfallet: Publiserte bilde av jenta på Snapchat

Den 26 år gamle mannen publiserte et bilde av den livløse jenta (15) på hotellrommet sitt. Dette skjedde før nødetatene ble varslet, ifølge politiet.

VG har snakket med personer som forteller at bildet ble publisert på 26-åringens «story» på Snapchat. På bildet skal den 15 år gamle jenta ha fremstått som livløs.

Om jenta var i live på det tidspunktet bildet ble publisert, er ikke kjent.







Bildebeviset er en sentral del av politiets etterforskning mot 26-åringen, som er siktet for å ha hensatt 15-åringen i hjelpeløs tilstand.

Jenta ble torsdag ettermiddag funnet død på siktedes rom på Hotell Olav Digre i sentrum av Sarpsborg.

AMK ble varslet senere

Politiet ble varslet om dødsfallet klokken 14.30 denne ettermiddagen. Ifølge hotellsjefen var den siktede på rommet mens ambulansepersonell forsøkte å få liv i jenta.

– Jeg kan bekrefte at det lå et bilde av henne ute på Snapchat, på siktedes «story», før denne hendelsen ble varslet inn til AMK. Det er sentralt for politiet å finne ut av omstendighetene rundt dette bildet og når det ble tatt, sier krimsjef Kai Andersen ved Sarpsborg politistasjon til VG.

26-åringens forsvarer, advokat Kristin Morch, ønsker ikke å kommentere saken.

ETTERFORSKER: Krimsjef Kai Andersen ved Sarpsborg politistasjon leder etterforskningen av dødsfallet. Foto: Gisle Oddstad

Ukjent dødsårsak

Det er ikke kjent hva 15-åringen døde av, men ifølge politiet hadde hun ingen ytre skader som tydet på at hun var utsatt for vold. Politiet har trukket frem overdose som en hypotese.

15-åringen blir obdusert mandag – og den foreløpige obduksjonsrapporten er ventet å foreligge på onsdag.

– Vårt hovedfokus fremover blir å avhøre vitner og avhøre siktede på nytt. Tidslinjen blir viktig i den videre etterforskningen, sier Andersen.

Jenta er ikke hjemmehørende i Sarpsborg, men har hatt tilhold i kommunen den siste tiden. 15-åringen var under oppfølging av hjemkommunen sin et annet sted på Østlandet.

I helgen ble den siktede 26-åringen varetektsfengslet i én uke av Halden tingrett. Fengslingen ble begrunnet med fare for bevisforspillelse.

26-åringen nekter for å ha gjort noe straffbart. I rettsmøtet forklarte 26-åringen at han ønsker å hjelpe politiet med å finne ut av hva har skjedd, ifølge fengslingskjennelsen.

VG er kjent med at siktede den siste tiden har hatt oppfølging fra ulike helsetjenester og behandlingssteder. Dette skal være knyttet til en kombinasjon av rus og psykiatri.

MIDLERTIDIG BOLIG: Den siktede 26-åringen fikk tildelt hotellrommet av NAV, ifølge politiet. Foto: Gisle Oddstad

Måtte flytte, fikk hotellrom av NAV

For et par uker siden skal han ha blitt bedt om å flytte fra boligen sin i Sarpsborg, får VG opplyst. 26-åringen skal etter dette ha søkt om hjelp til å finne en ny bolig.

– Han har fått tildelt dette hotellrommet av NAV, sier krimsjef Kai Andersen.

Lederen av NAV Sarpsborg, Jon Stanley Fredriksen, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

VG har snakket med flere av de ansatte på hotellet. De har fortalt om episoder hvor 26-åringen har fremstått som full eller ruset – samt om uro om nettene og kontakt med hotellets nattevakter.

Personer nær den siktede 26-åringen bekrefter overfor VG at han har hatt utfordringer med rus den siste tiden.

Publisert: 24.08.20 kl. 11:07 Oppdatert: 24.08.20 kl. 11:23

