Smitteutbruddet i Indre Østfold: Skoler og barnehager åpnes igjen

Serveringssteder tillates å holde åpent fra mandag 17. august under forutsetning av at de:- Tilfredsstiller FHIs råd for bransjen. – Ivaretar avstandskrav på en meter mellom hver gjest. Det skal ikke være mer stoler og bord tilgjengelig i lokalene enn at avstandsreglene overholdes. Det kreves at man vasker alle bord og armlener mellom hver bruker. Antall kontaktpunkter minimeres og rengjøres hyppig.