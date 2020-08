TRONDHEIM: Sentrum var nærmest folketom etter regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid i mars. Foto: Gorm Kallestad

Trondheim: To ansatte på to ulike utesteder smittet

De ansatte ved utestedene kan ha vært smittsomme mens de var på jobb, opplyser fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell.

Fra fredag til søndag fikk åtte personer i Trondheim påvist smitte.

To av dem er knyttet til utbruddet på Hurtigruten, fire av dem er nærkontakter til bekreftet smittede og to personer i 30-årene har ukjent smittekilde.

De to med ukjent smittekilde er tilknyttet to utesteder, med delvis samme eier, i Trondheim.

– Flere ansatte ved de to utestedene er satt i karantene, og alle ansatte testes. Utestedene er stengt i påvente av svar på prøvetaking, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen driver nå smittesporing. Hittil er tolv kjente nærkontakter satt i karantene.

– En tredje ansatt med symptomer har testet negativt, men skal rutinemessig prøvetas igjen, skriver kommunen i en pressemelding.

Kan ha vært smittsomme på jobb

– Vi er i en tidlig fase av smittesporingen og har ikke klart å identifisere smittekilden ennå, sier fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell.

Kommunen ønsker ikke å gå ut med hvilke utesteder som er rammet. De to utestedene er foreløpig stengt.

– Har de ansatte vært på jobb mens de har vært smittsomme?

Det at vi smittesporer ansatte og har satt flere av dem i karantene innebærer at(. de smittede kan ha vært på jobb mens de har vært smittsomme, sier Kimbell.

Kommunen er i gang med å smittespore gjester som har vært på utestedene nå og forteller at de har et godt samarbeid med kontaktperson for utestedene.

– Smittesporingen er i en tidlig fase og vi jobber med å kontakte alle som kan ha vært i kontakt med dem, sier Kimbell.

Hun utelukker ikke at flere vil bli satt i karantene.

«Urovekkende» utvikling

I Trondheim er det stadig flere nye smittetilfeller der opphavet til smitten ikke er kjent. Kimbell mente i forrige uke at utviklingen er «urovekkende».

– Fra slutten av juli har vi sett en ny utvikling. Vi har nærmest daglig nye smittetilfeller. De smittede har hovedsakelig vært i grønne land. Det er en urovekkende utvikling vi ser, sa hun.

Kommunelegen trekker særlig frem at flere smittetilfeller ikke har latt seg spore tilnoen kilde, og de som er smittet, har hatt mange nærkontakter.

Publisert: 17.08.20 kl. 10:48

