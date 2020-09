JOBBER PÅ STEDET: Politiet har natt til søndag pågrepet to personer etter en knivstikking ved Holbergs plass i Oslo sentrum. Foto: Fredrik Varfjell, NTB SCANPIX

To siktet for grov kroppsskade etter knivstikking i Oslo

To personer under 18 år er siktet for grov kroppsskadde etter at en person ble knivstukket flere ganger nær Holbergs plass i Oslo natt til søndag.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Kriminalleder Morten Karlhagen i Oslo politidistrikt opplyser søndag formiddag til NTB at fornærmede ikke er alvorlig skadd, og at det vil bli tatt avhør av ham i løpet av dagen.

De to som politiet har pågrepet etter hendelsen, er siktet for grov kroppsskade.

– De er kjørt i arresten, og de vil bli fulgt opp i ettertid med tekniske undersøkelser og avhør, sier Karlhagen.

Begge de siktede er under 18 år.

Kriminallederen opplyser at politiet utover dagen i dag skal jobbe videre med taktisk etterforskning ut ifra den informasjonen de har innhentet til nå.

Politi og ambulanse rykket ut til en gate i nærheten av Holbergs plass i Oslo sentrum etter flere meldinger om knivstikkingen klokken 03.36.

De fikk også melding om at en bil skulle ha kjørt på en person med vilje, for så å stikke av på samme sted. Politiet leter fortsatt etter bilen, som de tror er en lys Toyota, søndag morgen.

– Fornærmede er kjørt til sykehuset med flere knivstikk i kroppen, sa politiets operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

Skadeomfanget ble beskrevet som alvorlig, men ikke livstruende.

Erkjenner ikke befatning med saken

En av de siktedes forsvarer, advokat Kirsten Sigmond, skriver i en SMS til NTB at hun bare har hatt en kort samtale med sin klient på telefon.

– Men slik jeg oppfattet det, så erkjenner ikke han å ha vært med på noe, skriver Sigmond.

Vidar Lind Iversen, som forsvarer den andre siktede i saken, skriver i en SMS at hans klient ikke erkjenner befatning med den.

RYKKET UT TIL KNIVSTIKKING: Hendelsen skjedde ved Holbergs plass i Oslo sentrum. Foto: Fredrik Varfjell, NTB SCANPIX

Ble funnet kniv

Politiet jaktet etter den antatte gjerningspersonen med patruljer etter hendelsen, og klokken 04.23 meldte de at to personer var pågrepet i nærheten av åstedet.

Politiet har også funnet kniven de mener ble brukt i hendelsen. Men denne vil ikke Karlhaugen si noe mer om.

Det ble også meldt at en person som var med i slagsmålet, ble påkjørt, men politiet har så langt ikke funnet noen som er skadd på en slik måte.

Publisert: 06.09.20 kl. 05:32 Oppdatert: 06.09.20 kl. 10:53

