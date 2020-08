I HARDT VÆR: Sentralbanksjef Øystein Olsen og ny oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Krister Sørbø

Forventer løsning i Tangen-saken: – Stortingets krav er krystallklare

Stortingspolitikerne regner med at Norges Banks hovedstyre vil finne en løsning på Tangen-saken som oppfyller deres krav.

– Stortinget er krystallklare og det finnes ikke tolkningsrom. Ingen eierskap som gir interessekonflikter er akseptabelt, og de samme regler skal gjelde for sjefen i NBIM som for de ansatte, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Saken er Norges Banks ansettelse av finansmannen Nicolai Tangen som sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet.

Etter planen skal milliardæren tiltre allerede 1. september.

Men stortingspolitikerne er ikke fornøyde med bankens forsøk på å hindre interessekonflikt mellom Tangen som oljefondssjef og Tangen som deleier av det britiske hedgefondet AKO Capital.

Hastemøte i Norges Bank

Fredag ettermiddag offentliggjorde alle partiene på Stortinget en kritisk innstilling med tre hovedpunkter, som de ber finansminister Jan Tore Sanner (H) formidle til Norges Banks hovedstyre.

Etter et kort møte mellom sentralbanksjef Øystein Olsen og Sanner, stilte de på en felles pressekonferanse. Da sa Olsen at han vil kalle inn hovedstyret i Norges Bank til et møte om saken på mandag.

– Det er veldig klart hva regjeringen og Norges Bank må levere på, og det er ikke lenger noen tvil om regjeringen og Stortingets rett til å gripe inn i saken, sier Lysbakken til VG.

IKKE TILFREDS: Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken gir ikke tommel opp til ansettelsen av Nicolai Tangen. Nå forventer de at Norges Bank rydder opp. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Må følge opp

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier styret i Norges Bank må forstå alvoret i at alle partiene på Stortinget har gått sammen om meget presise krav.

– Stortingets krav er krystallklare; de kan nesten ikke bli klarere. Hovedstyret er nødt til å følge opp på en god måte, sier Vedum.

– Men det er ulike vurderinger i partiene; dere mener eksempelvis at Tangen må ut av Ako Capital, mens eksempelvis ikke Frp har lagt listen der?

– Det er helt tydelig hva vi folkevalgte, på tvers av partigrenser, har blitt enige om: Vi er helt klare på at oljefondssjefen ikke kan ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank. Det må hovedstyret følge opp, sier Sp-lederen.

PÅ PRESSEKONFERANSE: Sentralbanksjef Øystein Olsen og finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Hallgeir Vagenes

Støre kritiserer Sanner

Finansminister Sanner sa først at han ikke kunne gripe inn i saken, og fikk støtte for dette i en utredning bestilt av et privat advokatfirma. Men fredag konkluderte Justisdepartementets lovavdeling med at han likevel har et visst handlingsrom.

Han kan nemlig blant annet legge føringer til den som skal ta jobben som ny sjef for Oljefondet.

– Jeg er overrasket over at finansministeren først for et par dager siden gikk til lovavdelingen i Justisdepartement for å avklare hva han kan gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Han har tydeligvis basert seg på en feil tolkning av hva som er hans handlingsrom, og det synes jeg er problematisk.

Skal behandles i oktober

Vedum sier Stortinget etter planen skal behandle saken i plenum etter Stortingets åpning i oktober.

– Hva om dere ikke er fornøyd med den løsningen Norges Banks hovedstyre kommer frem til over helgen: Kan det bli aktuelt å innkalle Stortinget ekstraordinært?

– Det er noe vi eventuelt må ta stilling til når vi ser hva hovedstyret kommer med. Jeg legger til grunn at de vil finne løsninger som tilfredsstiller Stortingets krav, sier Vedum.

SV-leder Audun Lysbakken vil ikke stresse spørsmål om videre håndtering i Stortinget.

– Jeg ser ingen grunn til å spekulere i det, for jeg regner det som helt utelukket at ikke Stortingets beskjed blir fulgt til punkt og prikke.

