VIL BLA OPP: Frp-nestleder Sylvi Listhaug erkjenner at kravene de i dag fremmer, vil koste dyrt. – Men vi må ta regningen for å få Norge over kneika, sier hun. Foto: Frode Hansen

Frp med nye knallharde krav: Staten må ta regninger til coronakrise-rammede bedrifter

Frp-nestleder Sylvi Listhaug fremmer fem krav for å støtte regjeringens nye økonomiske tiltakspakke, som legges frem fredag.

Nå nettopp

Hun sier blant annet at Frp krever at frisører og alle andre som ble pålagt å stenge, får dekket sine regninger.

Dette er også signaler som Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ga i et intervju med NRK onsdag morgen, som er en tilnærmet dansk løsning.

– Da regjeringen la frem sin forrige økonomiske plan forrige fredag, måtte Frp og opposisjonen presse frem en rekke nye tiltak, både for arbeidstagere og bedrifter som rammes. Etter dette har vi hatt et godt samarbeid med regjeringen. Men hvis ikke regjeringen kommer med kraftige nok tiltak for å redde arbeidsplasser, så kommer Frp igjen til å ta ansvar for at vi sammen med de andre partiene på Stortinget får på plass det som nå trengs.

Her er den forrige krisepakken:

Hun stiller fem krav som nå må på plass.

1) Lage kompensasjonsordninger for bedrifter som er hardt rammet av Corona- pandemien.

– Kompensasjonen skal gjelde dekning av faste utgifter, helt eller delvis, men det bør stilles krav til at gårdeiere også bidrar i dugnaden, sier Listhaug.

Hun sier at berørte bør deles inn i to kategorier:

– Den første og verst stilte kategorien er bedrifter som i realiteten har fått 100 prosent næringsforbud som frisører, optikere, fysioterapeuter og andre som i realiteten måtte stenge ned på dagen. De bør få opp mot 100 prosent dekning av sine faste utgifter.

– Hvordan skal det beregnes og utbetales?

– Det er noe vi må finne løsninger på, blant annet i samarbeid med regjeringen som kan utarbeide forslag til modeller. Jeg håper det ligger forslag om dette i fredagens pakke så får vi se om den modellen er god nok, sier Listhaug.

Hun sier den andre kategorien er bedrifter innen handel, tjeneste- og servicenæring som på grunn av sviktende etterspørsel som følge av tiltakene, er hardt rammet.

les også Nye tall fra WHO: Tester 44 vaksiner mot coronavirus

– Det gjelder blant annet varehandel og utelivsbransjen. De har i løpet av kort tid mistet kundegrunnlaget sitt.

– Hvor mye skal de få dekket: Rundt halvparten?

– Det ønsker vi ikke å låse oss på, men vil diskutere med regjeringen og de andre partiene på Stortinget. Vi mener staten må ta et ansvar når det er tiltakene som myndighetene har innført som påvirker etterspørselen i så stor grad. Det hjelper ikke å ha butikken åpen om det nesten ikke kommer kunder.

2. Arbeide for videre utsettelse, fritak og reduksjoner av skatter og avgifter som vil komme alle bransjer til gode.

– Folk får dårligere råd som følge av det som nå skjer, de blir mer forsiktige, noe som påvirker etterspørselen. Det betyr at norsk økonomi vil gå dårligere: For næringslivet hjelper det ikke å bare skyve på betalingen av skatter og avgifter. Jeg er enig med Inger Ellen Nicolaisen i Nikita frisører som sier at det er som å pisse i buksen for å holde varmen. Det blir fort iskaldt fordi pengene skal betales tilbake. Derfor er det ikke nok å utsette, vi må redusere og gi fritak for skatter og avgifter i denne unntakstilstanden, sier Frp-nestlederen.

Hjelp til luftfarten

Og hun varsler at staten må ta en større del av regningen for de forrige tiltakene som regjeringen og opposisjonen ble enige om, tiltakene som ga anledning til utsettelse av skatter og avgifter.

– Hele formålet med tiltakene er å få våre bedrifter over kneika. Da blir det feil at det første bedriftene skal gå løs på når kneika er over, når enn det blir, er å betale store regninger til staten. Da bør fokuset være å få i gang virksomheten igjen slik at den blir lønnsom, ikke å betale utsatte regninger. Staten bør ta deler av den regningen, sier Listhaug.

les også Han leder akuttklinikken. Nå ber han folk skjerpe seg: – Nå må alle ta dette på alvor

3. Midlertidig fritak for Co₂- avgiften for industrien og luftfarten.

– CO₂ avgiften utgjør 8,7 milliarder kroner i året og når både luftfarten og industrien sliter, mener vi må redusere denne avgiftsbyrden for næringslivet. Jeg håper at man nå legger kjepphester til side og ser nødvendigheten av at dette tiltaket nå må få flertall til det beste for industrien og luftfarten. Vi fikk ikke gjennomslag for det i forrige runde, men mener tiden er inne nå, sier Listhaug.

4. Styrke olje- og gassektoren

– Vi fremmer to konkrete tiltak for å hjelpe denne viktige sektoren for Norge. Vi vil styrke forskning- og utvikling (FOU) innenfor bransjen for å holde oppe aktiviteten og vi vil gjøre midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet slik at lønnsom aktivitet kan igangsettes nå fremfor senere. Det vil gi stimulans til å opprettholde leteaktivitet. Dette vil ha betydning for tusenvis av arbeidsplasser rundt omkring i Norge, sier hun.

5. Staten må garantere for Reisegarantifondet.

– Vi foreslår det slik at folk tør å bestille ferier igjen, som betyr inntekter til en hardt rammet reiselivsnæring.

– Staten har allerede brukt 280 milliarder krisekroner. Dette dere foreslår kommer til å koste; her ryker handlingsregelen?

les også Derfor er «supersprederne» så farlige

– Ja, den ryker når vi er inne i den største krisen i fredstid vi som lever i dag kan huske og med den største ledigheten vi har opplevd i moderne tider. Hele poenget med tiltakene vi foreslår, er at de skal være så sterke at vi greier å redde flest mulig arbeidsplasser. Vi må sørge for at så mange som mulig av de rundt 300 000 personene som nå er uten arbeid eller permittert har en jobb å gå tilbake til etter at den verste krisen er over.

Publisert: 25.03.20 kl. 10:51

Les også

Fra andre aviser