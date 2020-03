NYFØDT: Denne karen var ikke gammel der han lå i veikanten. Men han ble sett av sjåføren Per Jostein Simensen. Foto: Per Jostein Simensen

Per Jostein fant nyfødt kalv i veien: – Så ut som en haug med gress

En nyfødt iskald kalv på villspor. Det var ikke det Per Jostein Simensen forventet da han kom kjørende i traileren forbi Gyl i Møre og Romsdal

Her kommer dagens corona-frie pustehull! Dette er historien fra langtransportsjåfør Per Jostein Simensens tur fra Tynset til Kristiansund natt til mandag.

Den var ikke helt som den pleier å være:

– Jeg kom rundt en sving og kjørte forbi noe rart i veikanten. Jeg stoppet, rygget tilbake og gikk for å se hva det var. Det så ut som en haug med gress, men magefølelsen gjorde at jeg ville sjekke, forteller sjåføren, som i nattemørket kjørte varer fra Tynset til Kristiansund for Skedsmo Bud & Vare.

SJÅFØR: Per Jostein Simensen Foto: Privat

Gyl er ei bygd i Tingvoll kommune og der er det mye hjort. Sjåføren tenkte at kunne være hjort som lå i veikanten.

– Det som lå der var bløtt og det så ut som blod. Men det var jaggu en helt nyfødt kalv, forteller sjåføren.

Han handlet raskt, for kalven var iskald.

– Jeg hentet et teppe og la over den. Det var ingen mor i nærheten. Jeg har kjørt der før og det går kuer på jordene på begge sider av veien. Jeg tenkte at den var nyfødt og at den hadde blitt skremt. Kalven lå og skalv.

Per Jostein ringte politiet, som oppfordret ham til å finne bonden. Ved 02-tiden ringte han derfor på hos nærmeste nabo til funnstedet.

– De ble overrasket da jeg sto på trappa og spurte om de hadde kuer. Det hadde de ikke. Men de kjente bonden. Han kom kjørende temmelig kjapt da jeg fikk tak i ham.

Bonde Gunnar Nilsen Skuggevik på Bakken gård, forteller at kalven er av rasen skotsk høylandsfe. De beiter utendørs hele året og han hadde drektige kuer på jordene.

HØYLANDSFE: Når kalven blir stor, blir en brun variant av denne karen. Foto: Nina Andersen

– Han var helt nyfødt, fortsatt våt. De små kalvene skvetter noen ganger under gjerdet, pelsen er så lodden at de unngår strømmen i gjerdet. Hvis mødrene maser på dem, hender det at de kryper ut, sier bonden som sørget for rask gjenforening av mor og barn.

– Jeg så dem sammen på jordet i dag, inne i beitet. Han har nok fått seg i seg melk og har det bra, sier Skuggevik.

