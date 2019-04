OPTIMIST: Faren til fetteren til Birgitte Tengs tror saken vil bli oppklart. Han håper nye DNA-resultater kan være et steg på veien. Foto: Tore Kristiansen

Nye DNA-analyser i Birgitte-drapet: Fetterens far tror saken vil bli løst

KARMØY/HAUGESUND (VG) Nærmere 24 år etter at 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept, skaper nye analyseresultater forventninger om at saken kan bli oppklart.

Torsdag bekreftet Sør Vest-politidistrikt at de nå har fått analyseresultatene etter DNA-analyser som de har brukt et millionbeløp på.

Ifølge Haugesunds Avis skal det blant annet være snakk om hårstrå funnet på Birgittes kropp som ble analysert med nye metoder. Stavanger Aftenblad skriver at resultatene skal være så interessante at politiet kommer til å gå i gang med taktisk etterforskning.

Politiet anslår at de ikke vil kunne si noe nærmere om hva slags resultater det er snakk om før høsten 2019, men faren til Birgittes fetter tolker nyheten som positiv.

– Det oppfatter vi som usedvanlig positivt. Hvis resultatene var negative så hadde det ikke vært grunnlag for å gå videre med etterforskningen. Det var «go» eller «ikke go» basert på resultatene, sier han til VG, som velger å ikke navngi ham, for ikke å identifisere sønnen.

Hans sønn ble først dømt, så frikjent for drapet, som siden har stått uten gjerningsmann.

pullquote – Jeg tror denne saken blir løst jeg. Så naiv og dum er jeg, men lå nå meg få tro det. Jeg tror dette vil komme i havn, fortsetter faren.

Ingen formelt mistenkt

I oktober 2017 sendte politiet inn biologisk spormateriale i jakten på svar i saken. Det er gjort tester av materiale som tidligere er testet, samt tester av materiale som ikke har blitt testet før.

TROR PÅ LØSNING: Faren til Birgitte Tengs fetter møter VG i Kopervik på Karmøy. Foto: Tore Kristiansen

Resultatene er nå samlet i en rapport fra GMI i Innsbruck i Østerrike. Politiadvokat Lars Ole Berge sier til VG at rapporten skal oversettes fra tysk til norsk.

– Det vil ta tid å gå gjennom rapporten. Vi har et inntrykk av hva som fremgår av rapporten, selv om vi ikke har oversatt den. Men jeg vil ikke kommentere dette ytterligere, sier Berge.

Berge opplyser at det ikke er noen med formell mistenktstatus i saken.

– Vi vil spille på ekspertisen vi trenger for å kunne tolke informasjonen på riktig måte. Deretter se på om det skal iverksettes etterforskningsskritt, sier politiadvokaten.

– Voldsomme konsekvenser

VG møter fetterens far i Kopervik på Karmøy . Han tar fremdeles telefonen når journalister som oss ringer. Men han vil ikke ha pressen inne i huset lenger. I årevis har han kjempet for at sønnen skal bli renvasket. Det store hinderet har vist seg å være den sivile dommen der fetteren ble dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre.

– Å ha en stigmatiserende drapsdom hengende over seg om den er sivil eller strafferettslig, det er håpløst. Det har fått voldsomme konsekvenser, sier faren.

Han sier at han skjønner det må en lovendring til for at det skal være mulig å oppheve en slik dom.

– Men hvis en person nå blir dømt for dette drapet, da kan det ikke være mulig å beholde denne sivile drapsdommen, mener fetterens far.

Drapet på Birgitte Tengs: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Fetteren har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, uten hell.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I fjor ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Han omtaler Kripos’ cold case-enhet i svært positive ordelag, selv om han synes det nå har tatt lang tid siden etterforskningen ble gjenopptatt igjen.

– Cold case er «hel ved». Jeg har vært i møte med dem og jeg har stor tiltro til dem. Men jeg liker ikke tidsbruken oppi dette. Denne ventetiden er ikke utpreget enkel. Men det er en ting som er verre, og det er at Cold case gir opp.

– Får aldri fred

Erik Lea ble kort tid etter drapet oppnevnt som bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs. Han sier til VG at han ikke er kjent med hva slags analyseresultater det er snakk om og at han ikke har blitt varslet av politiet.

– Hva denne rapporten leder til aner jeg ikke. Tidligere har det vært mange rapporter som ikke har ført til noe. Jeg synes det er synd at de aldri kan få fred. For meg som advokat er dette en sivil sak der fetteren har blitt dømt til å betale erstatning og det forholder også foreldrene seg til, sier Lea.

BISTÅR FORELDRENE: Haugesundadvokaten Erik Lea. Foto: Tore Kristiansen

Det var i desember 2016 at Kripos' nyopprettede Cold case-gruppe anbefalte en ny etterforskning i saken.

Hovedtyngden av den øvrige etterforskningen ble utført i 2017. Politiet fulgte da opp etterforskningsskrittene som ble anbefalt, samt etterforskningsledelsens egne oppgaver.

Det har også blitt tatt fortløpende etterforskningsskritt i fjor og i år, men etterforskningen har vært kuttet ned i en periode i påvente av analyseresultatene, skriver NTB.

Siden etterforskningen startet i 2017, har det kommet inn over 160 tips. Mange av disse tipsene kom inn etter dokumentarserien «Hvem drepte Birgitte?» som ble vist på TV 2 i fjor høst.

Tipsene har blitt vurdert fortløpende. Noen har ført til etterforskningsskritt, men ingen har ført til noe gjennombrudd i saken. Siden drapet skjedde, har det kommet inn over 2.100 tips.

Denne videoen er fra 2016, før Birgitte Tengs-saken ble gjenopptatt:

