DØDSULYKKE: En mann i 20-årene omkom i denne rundkjøringen ved Nybakkkrysset i Ullensaker. Foto: REMI PRESTTUN

Mann i 20-årene omkom i trafikkulykke på E16

En mann i 20-årene omkom i en trafikkulykke på E16 ved Nybakkrysset i Ullensaker i Akershus søndag morgen.

NTB

Søndag morgen venter politiet på at et begravelsesbyrå skal hente den avdøde etter ulykken som ble meldt til politiet 04.43.

– Det er på det rene at ingen andre kjøretøy har vært involvert i ulykke. Bilen har kommet i det vi antar har vært stor hastighet og har kjørt rett over rundkjøringen, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG.

Utover det er det ifølge politiet for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

Sveen opplyser at den omkomne er en mann i 20-årene. Hans nærmeste pårørende er varslet.

Politiet meldte først om hendelsen på Twitter klokken 6.35. De oppfordret forbipasserende til ikke å stanse opp for å ta bilder i forbindelse med ulykken.

– Vi fikk tilbakemeldinger fra patruljen om at de hadde problemer. De forsøkte å holde veien åpen, men hadde vansker med at folk stoppet for å ta bilder og det var utfordrende å få skjermet ulykkesbilen, sier Sveen.

Statens vegvesen har sendt sin ulykkesgruppe til stedet. I forbindelse med arbeidet er fylkesvei 450 i retning Kongsvinger stengt. På E16 er det skiltet omkjøring, ellers er det åpent for normal trafikk.

Kilde: VG/NTB

Publisert: 28.04.19 kl. 09:16 Oppdatert: 28.04.19 kl. 09:27