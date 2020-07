URETTFERDIG: Kristina Aarsvoll Bø (20) synes det er urettferdig å konkurrere med «coronakullet» om studieplass. Til venstre: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: NTB scanpix / Privat

Mener «coronakullet» har fordel i kampen om studieplassene

Søkere til høyere utdanning som søker med førstegangsvitnemål må konkurrere med årets «coronakull» om studieplassene. Urettferdig, mener Kristine Aarsvoll Bø (20).

Gjennomsnittlig eksamenskarakter er lavere enn standpunktkarakter. Eksamensresultatet vil trekke ned karaktersnittet til elevene, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Nå må Kristine Aarsvoll Bø fra Randaberg og hennes kull konkurrere om de samme studieplassene som årets avgangselever som fikk eksamen avlyst. Hun er en av flere som har kontaktet VG om problemstillingen.

– Hovedproblemet er at det ikke er gjort noe for å kompensere for dette på forhånd, selv om det var åpenbart at det kom til å bli et problem, sier Aarsvoll til VG.

Hun tror hun uansett måtte tatt opp fag for å komme inn på rettsvitenskap. Nå tror hun prosessen kommer til å ta lengre tid.

– Jeg trodde jeg skulle klare det på ett år, men så mye som snittet har gått opp nå, så tror jeg at jeg må bruke to år på å ta opp fag. Det er snakk om ganske mange femmere som forbedres til seksere, sier Kristine.

– Min karakter er ikke det jeg er bekymret for, men jeg tenker at dette får konsekvenser videre også, sier hun.

MINISTER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Heiko Junge

– Mest rettferdig

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, sier de har tenkt mye på problemstillingen.

– Vi har vurdert flere måter å gjøre det på, og uansett hva vi gjorde så ble det urettferdig for noen andre. Det gjorde at vi fant ut at det mest rettferdige nå er at de som ikke har hatt eksamen nå bare søker på standpunktkarakterene sine og så søker de andre på sine vitnemål, sier Asheim og legger til:

– Jeg forstår at det kan være en usikkerhet for noen, men faktum er at det mest rettferdige nå er at dette bare ruller som normalt, sier han til VG.

Han sier at løsningen med at opptaket går som normalt også er løsningen en har landet på tidligere når avgangskull ikke har fått avlagt eksamen, som ved lærerstreik.

FORSKER: Astrid Marie Jorde Sandsør. Foto: NIFU

Kan gå begge veier

Ingen eksamen kan gå begge veier med tanke på karaktersnittet, mener Astrid Marie Jorde Sandsør. Hun forsker på utdanning ved NIFU.

– I snitt går man ned i karakter i skriftlig og opp i muntlig. Så man kan ha en fordel av å ikke ha skriftlig, men det gjelder ikke alle, sier hun.

Hun sier at det høye antallet søkere er et større problem enn mangelen på eksamener.

– Det er vanskeligere å komme inn fordi det er mange som søker. Ikke fordi «coronakullet» har hatt færre eksamener. Det er også flere fra årets kull som søker høyere utdanning i år fordi mye er usikkert og de ikke vil ta friår. Så det er mange som sendte inn en søknad i år som ikke ville gjort det ellers, sier hun.

Rollen alderspoeng spiller er noe hun er spesielt opptatt av.

– Vi gir en fordel for folk som er eldre i ordinær kvote. Kommer du ikke inn på det studiet du ønsker, så kan du håpe at poenggrensen går ned i senere år. Og om du vil komme inn senere må du ha tilleggspoeng eller få bedre karakterer, sier hun og fortsetter:

– I og med at alder belønnes såpass må noen kanskje vente veldig lenge for å samle inn nok poeng. Og det kan ta ganske mange år. Det slår ekstra uheldig ut med coronakullet. Det kommer litt an på snittet neste år, sier hun.

