NORSKE TURISTER: Nordmenn har tilsynelatende fått opp øynene for moskusen i sommer. Foto: Odin Jæger / VG

Skulle til Kenya i sommer – endte på safari på Dovre og Smøla

DOVREFJELL (VG) Moskusguide Ståle Lien pleier å tenke på engelsk på sommerhalvåret. I år har han kunnet ta alle turer på norsk.

En gruppe på elleve mennesker – par og familier – er fordelt i hver sin bil i oppkjørselen til Furuhaugli turisthytter i Dovrefjell.

De har to ting til felles: de er norske og de skal på moskussafari.

Å guide hele grupper av nordmenn er noe nytt for moskusguide Ståle Lien.

– Jeg har ikke snakket engelsk én gang denne sesongen. Mens i fjor gikk ingen av turene på norsk, sier Lien.

Ikke bare har det vært flere påmeldte i år enn det var i fjor – det er også utelukkende nordmenn.

– Nordmenn kan fjell

Storparten av Liens kunder er til vanlig mellomeuropeere. Eller utenlandske menn på rundt 60, som har førtidspensjonert seg for å bli naturfotografer, ifølge guiden. Han synes det er fint med en endring i klientellet.

– Det er gøy å få vise alt dette frem for nordmenn, sier Lien, mens han kjører en moskusbekledd minivan i retning Kongsvoll i Oppdal.

– Det er kjempeforskjell på oppførselen i fjellet også. I fjor og årene før har det vært flere utlendinger, og da er det mange som går uten guide. Så det var folk over alt i fjellet som gikk og lette etter moskus, uten mål og mening.

E6 TVERS GJENNOM DOVRE: – Det er som en Berlinmur for villreinbestanden. 3000 på den ene siden, og 3500 på den andre. De kommer aldri til å ses igjen, sier Ståle Lien. Foto: Odin Jæger / VG

I år er det ifølge Lien langt færre som går rundt i fjellområdet på måfå. Det overrasker Lien.

–Jeg trodde det skulle være helt stille hele sommeren. For jeg hadde aldri trodd at nordmenn skulle velge å gå på fjellet med guide, sier han.

– Jeg har heller ikke plukket søppel i år! I fjor gikk jeg og fylte lommene med søppel hver eneste dag. Nordmenn kan fjell, tydeligvis. Det hadde jeg ikke trodd.

– Norsk safari «sånn passe»

Guiden kunne utgitt seg for å være Lars Monsens skate-fetter. I baggy turbukser geleider han de elleve nordmennene mot tregrensen.

Juli er en av de vanskeligste månedene for moskussafari, siden dyrene trekker opp i fjellet på grunn av høyere temperatur og flere fotturister. Likevel hevder Lien at det er minst 90 prosent sjanse for at gjengen han har med seg vil få se en moskus i løpet av dagen.

– Man får et trent øye etter hvert. Men jeg skal ikke bli cocky heller, sier han.

I rekken går Gry Eriksen og Arnvid Johnsen, som er på ti dagers norgesferie. Johnsen forteller at de på dagen i dag, for fire år siden, besteg Kilimanjaro. Og året før det, nådde de Machu Picchu til fots.

Familien Langås, fra Tønsberg, skulle på sin side ha vært på to ukers ferie i Kenya i sommer. I stedet ble det havørnsafari på Smøla og moskussafari på Dovre.

– 16-åringen vår synes det er «sånn passe», sier mor, Elna Langås, og peker bort på sønnen, Filip.

– Sønnen vår på 19 nektet å bli med, så han er hjemme og passer hunden, legger hun til.

SKULLE VÆRT I AFRIKA: I stedet måtte Filip, Henning og Elna Langås ta safarien i Norge. Foto: Odin Jæger / VG

Moskus i Norge • Moskus er en overlever fra istiden; da hadde dyret en stor utbredelse i Asia, Amerika og Europa. • I Canada og på Grønland er det opprinnelige bestander. • Den norske bestanden i Dovre er satt ut i flere omganger. Dagens bestand er etterkommere av dyrene som ble satt ut fra og med 1947. • Siden 1947 har stammen har økt, og den regnes nå for vel etablert. • Dyr fra denne stammen har også utvandret til Sverige. Kilde: SNL Vis mer

Spådde overturisme

Etter BBCs moskusinnslag i serien «Seven Worlds, One Planet», høsten 2019, ble det spådd at moskussafari ville bli så populært at det kunne bli ødeleggende ifølge Nationen. De forventet en rekordtilstrømning av utenlandske turister. Men så kom corona.

– Jeg tror nordmenn har bestemt seg for å gå for norgesferie i år, og gjør de store turene som de har tenkt på i mange år. Og moskus er kanskje også noe som folk tenker at det hadde vært artig å se, sier Lien.

Lien stopper gruppen med jevne mellomrom – for å dele noen fakta om det majestetiske dyret, demonstrere hvordan man kan bruke moskusull som ørepropper, og for å gi kundene sine et pust i bakken.

– Snøhetta på venstre side!, sier han, når vi omsider befinner oss oppe på den treløse vidda.

ERFAREN MOSKUSGUIDE: Å vise folk Dovrefjell og den majestetiske moskusen er Ståle Liens heltidsjobb – året rundt. Foto: Odin Jæger / VG

Lien forklarer at moskusen oppfører seg litt som en sau i fjellet. Den ser litt på deg, og så fortsetter den å spise. De har også mye plass å boltre seg på – de er 174 moskus på et område på rundt 4000 kvadratkilometer.

Problemet med overturisme mener han dreier seg om andre arter i området – blant dem villreinen.

– Den er ekstremt sky, og er forstyrret av folk hele tiden. Så det er problemet med moskusturisme; om det blir for mye, så vil det påvirke villreinen enda mer, sier Lien.

– Her, som alle andre steder i verden, er det ett stort problem: mennesker.

ET ØYE FOR MOSKUS: Ståle Lien får øye på moskusen 20 minutter før de andre. – Man må se etter noe som er svartere enn alt annet i terrenget, sier han. Foto: Odin Jæger / VG

– De utenlandske turistene kommer tilbake

«Aha!» hører vi guiden si. Med kikkert har han fått øye på en flekk i det fjerne. En flekk så svart at den ikke kan være noe annet enn en moskus.

Flekken er lenger unna enn noen i følget hadde trodd. Og i det de begynner å lure på om det er en stein, eller det Lien kaller en «buskus», begynner flere å få ordentlig øye på den.

Til slutt står gruppen 200 meter unna en hvilende moskus i sin beste alder. Nærmere får man ikke gå.

Selv om interessen for moskus blant nordmenn tilsynelatende har økt i år, tror Lien at det er en kortvarig trend. Han tror han vil ha normale, engelskspråklige turer igjen neste sommer.

– Det er ikke en fin værsommer nå, så det er sikkert mange nordmenn som savner Syden-solsengen si, sier han.

Han er likevel helt sikker på at ettervirkningen av BBC-innslaget vil komme så snart det lar seg gjøre. I vinter – før nedstengningen – gikk han allerede tre, fire og fem turer i uken med utenlandske fotografer.

– Jeg er helt sikker på at de kommer tilbake. De har begynt å melde seg på allerede.

NOK EN DAG OVERSTÅTT: Lien benytter sjansen til å ta seg en velfortjent blås. Så plukker han med seg noe moskusull fra trærne som han vil gi til gjestene sine. – Det finnes nesten ikke varmere ull, sier han. Foto: Odin Jæger

Publisert: 28.07.20 kl. 10:04

