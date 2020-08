forrige









fullskjerm neste FLOTT TUR: Jordi Isse var på fest på Aker Brygge fredag kveld da han plutselig hørte fra en norsk venn at han skulle vært på karantene på åttende dag. Her er han på Svalbard, et av stoppene med skipet.

Skulle vært i karantene: – Vennene mine så på meg som om jeg hadde ebola

Jordi Isse var på fest på Aker Brygge i Oslo da han fikk vite at han egentlig skulle vært i karantene etter en seilas med Hurtigruten forrige uke.

Oppdatert nå nettopp

Fredag ble det kjent at fire ansatte om bord på hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» er bekreftet smittet med covid-19 og innlagt på sykehus. Til sammen må 337 personer i karantene.

På fredag kveld kom det en ny beskjed: Passasjerer også på forrige ukes seilas med Hurtigruten må i karantene. På den seilasen var det 209 passasjerer.







Jordi Isse er en av dem.

Han var på fest på Aker Brygge fredag kveld, da han plutselig hørte fra en norsk venn som hadde fått med seg siste nytt om karanteneforvirringen på Hurtigruten. Isse var nemlig på forrige ukes seilas, fra 17.-24. juli.

VENNETUR: Jordi forteller at smitteverntiltakene på Hurtigruten har vært upåklagelige. Men informasjon i etterkant har vært mangelfull. Her er han sammen med venner på Svalbard. Foto: Privat

les også Hurtigruten ble varslet om passasjer med smitte etter forrige tur – mente det ikke var grunn til bekymring

Fikk karantebeskjed av venner

– Jeg var på Aker Brygge for en time siden på båten til en kompis, sa Jordi til VG over telefonen natt til lørdag.

– Vennene mine så på meg som om jeg hadde Ebola. De sa Jordi, du må dra hjem med en gang. Nå er jeg hjemme igjen.

Isse er opprinnelig meksikansk, men bor i Norge. Han snakker ikke flytende norsk, og fikk derfor vennene til å oversette det som sto på VG og på FHIs nettsider.

– Jeg ble veldig overrasket fordi jeg hadde bare hørt i løpet av dagen at det var passasjerene fra denne uken som måtte i karantene.

Samme kveld ble det klart at en passasjer ble onsdag bekreftet smittet etter reise på MS «Roald Amundsen» forrige uke.

Ifølge de nye retningslinjene skulle Jordi vært i karantene i 8 dager allerede.

– Jeg har gjort det jeg pleier å gjøre, hatt hjemmekontor og i helgene vært på restauranter, på bar. Jeg har hatt kontakt med mange andre mennesker.

Han liker ikke tanken på at han kan ha smittet noen.

Jordi forteller at smitteverntiltakene på Hurtigruten har vært upåklagelige. Før han i det hele tatt fikk komme om bord, var det en lege der som sjekket temperaturen. Hver dag før de skulle spise, måtte de igjen måle temperaturen, vaske hendene og sette seg på faste plasser.

– Det har vært en fantastisk uke, og smittetiltakene var utrolig bra. Jeg har virkelig ingenting å klage på. Men jeg tenker at de kunne ha ringt oss når de fant ut av dette.

Han hadde ikke fått noe informasjon fredag kveld, men fikk lørdag morgen en melding fra Hurtigruten om at han skulle i karantene.

les også Passasjerer isolert på hotellrom i Tromsø: – Det er ganske kaotisk

Hurtigruten fikk coronavarsel på onsdag

Hurtigruten ble varslet om en smittet passasjer etter forrige tur, men mente det ikke var grunn til bekymring.

– Vi mener det var en riktig vurdering ut ifra den informasjonen vi satt på da. Man kan selvfølgelig se tilbake på det og si at vi kunne gjort ting annerledes. Vi var ikke kjent med smitte eller symptomer da vi tok gjestene av skipet på fredag i Tromsø, sier han til VG etter pressebriefen lørdag.

– Det var ingen symptomer på den seilingen, eller den neste seilingen. Vi vurderte det dit hen at smitten hadde skjedd etter de har vært om bord, sier han.

les også Hurtigruten-passasjer slipper ikke inn på fly: – Surrealistisk

Folkehelseinstituttet bistår i smittesporingen på Hurtigruten.

Den ene seilasen var fra 17. til 24. juli, den andre fra 25. til 31. juli.

– Folkehelseinstituttet bistår Tromsø kommune og Hurtigruten i arbeidet, blant annet med smittesporing, og vurderinger og smittevernråd for mannskapet som fortsatt er om bord. Passasjerene som har vært om bord på de aktuelle seilasene vil motta sms fra Hurtigruten om at de kan ha vært utsatt for koronasmitte. I tillegg vil de bli kontaktet av kommunene hvor de er folkeregistrert for videre oppfølging, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet fredag.

Publisert: 01.08.20 kl. 15:09 Oppdatert: 01.08.20 kl. 15:33

Fra andre aviser