Ukesrapport: Nær dobling i antall nye smittede på én uke

Antallet nye smittede doblet seg nesten fra uke 31 til uke 32.

Det viser en fersk ukesrapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

I uke 31 ble det rapportert 199 tilfeller. I uke 32 var tallet oppe på 357.

«Etter flere uker med stabilt lave tall har det de siste tre ukene vært en økning i antall meldte tilfeller», skriver FHI i rapporten. Instituttet trekker også frem at økt reiseaktivitet ser ut til å ha gitt økt import av smitte, og at dette særlig gjelder land som ikke har vært omfattet av karanteneplikten.

Samtidig understreker FHI at det «er for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend».

FHI at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i den norske befolkningen totalt sett. De siste to ukene er 10,4 personer smittet per 100.000 innbyggere. Grensen for såkalte «røde» land er 20 smittede per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene.

De siste ukene har flere lokale utbrudd gjort at smitten har skutt fart og Norge har nå en stigende smittetrend, viser VGs talloversikt.

