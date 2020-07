KRITISK: Frp-leder Siv Jensen. Foto: Frode Hansen

Siv Jensen: Regjeringen hører på FHI når det passer dem

Frp-leder Siv Jensen mener regjeringen prioriterer Tom Cruise over breddeidretten, og mener statsministeren må «rydde opp i kaoset».

– Man ser at regjeringen bruker de helsefaglige rådene når det passer dem, ikke systematisk og konsekvent, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Det er på tide å utfordre statsministeren til å rydde opp i dette tullet.

I et notat fra mai åpnet Folkehelseinstituttet (FHI) døren for breddefotballen. Men regjeringen valgte å si nei til vanlig trening med nærkontakt. Senere har FHI anbefalt å se an smittespredningen i sommer før det blir gjort en ny vurdering for breddeidretten.

– Statsministeren må rydde opp i kaoset rundt breddeidretten. Det hører ikke hjemme noe sted at det er fullt mulig å sitte på et stappfullt fly i 90 minutter til Tromsø, men å spille fotballkamper er til fare for folkehelsen, sier Jensen.

– Tom Cruise kan snike

Regjeringen fulgte ikke FHIs anbefaling da nye smittekrav for Sverige ble bestemt denne uken. Frp-lederen understreker at hun ikke ønsker at regjeringen kun skal gjøre det FHI anbefaler, men mener de må være konsekvente.

– I det ene øyeblikket dekker de seg bak helsefaglige råd, særlig når de skal forsvare inngripende tiltak, men når de åpner opp gjør de det etter eget forgodtbefinnende. Det er helt klar politiske avgjørelser, ikke helsefaglige, sier hun og fortsetter:

– Ingen skulle snike i køen. Mitt spørsmål er: hvilken kø, hvem har laget den og hvem har bestemt hvilken rekkefølge man skal stå i i køen? Det har jeg ikke fått et godt svar på. Noen kan snike i køen hvis det passer regjeringen. Tom Cruise kan snike, men breddeidretten kan ikke snike.

Regjeringen åpner for at enkelte utenlandske filmproduksjoner kan filme i Norge, blant dem «Mission Impossible». Filmstjernen Tom Cruise kommer altså til Norge allerede i august – men breddefotball kan han ikke spille mens han er i landet.

FØR CORONA: Helseminister Bent Høie, her med daværende finansminister Siv Jensen på Stortinget 10. mars i år. Da var det fortsatt lov å passere en stortingskollega med under en meters avstand. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie svarer på vegne av seg selv, statsminister Erna Solberg og regjeringen. Han kjenner ikke til et skjult køsystem.

– Nei, det finnes ingen hemmelig kø. Det finnes en prioritering som vi har vært helt åpne om og som vi har fulgt. Vi prioriterer aktiviteter for barn og unge, vi åpnet skoler og barnehager først, så åpnet vi for trening og nå åpner vi for kamper og cuper mellom barn og unge.

Nå ligger det an til at gjenåpning av breddeidretten først blir vurdert 1. september. Helseminister Høie og kulturminister Abid Raja skal møte toppene i Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund 10. august.

– Jeg har som folkehelseminister et stort ønske om at breddeidrett for voksne skal komme i gang, men vi har sagt at vi skal lempe på tiltak kontrollert og over tid. Vi må se hvordan smittesituasjonen har utviklet seg gjennom sommeren før vi tar det neste steget, sier Høie og fortsetter:

– De beslutningene vi tar, er i hovedsak basert på faglige råd. Når det gjelder breddeidretten for voksne så har regjeringen så langt lagt til grunn de faglige rådene som vi har fått. De faglige rådene i juni var å vente til 1. september før en vurderer en åpning av idretten.

Høie: «Mission Impossible» er ikke finkultur

Frps Silje Hjemdal har kritisert regjeringen for slippe Tom Cruise og resten av «Mission Impossible 7»-gjengen inn i landet, mens breddefotballen ligger brakk. Hjemdal mener at Abid Raja er «en minister for finkulturen».

– Jeg har for øvrig lagt merke til at Frp mener Mission Impossible er finkultur. Det er jeg nok ikke helt enig i, svarer helseminister Høie og humrer.

– Det er satt veldig strenge, smittevernfaglige kriterier for at innspillingen skal foregå, og dette er en spesiell filminnspilling som har fått støtte nettopp fordi regjeringen ønsker å tiltrekke film- og serieproduksjoner til Norge.

Hjemdals partileder, Siv Jensen, er mer positiv til stjernebesøk fra Hollywood.

– Du vil åpne for breddeidretten. Men vil du lukke for Tom Cruise?

– Nei, jeg synes det er veldig fint. Det blir fantastisk norgesreklame, men det er noe rart over det hele. Regjeringen har argumentert med at FHI synes det er helt greit, men FHI mener også at man kan åpne breddeidretten, sier Jensen.

Publisert: 31.07.20 kl. 20:06

