Ordføreren om smitteutbruddet i Moss: – Det er alvorlig

MOSS (VG) Kommunen vurderer flere lokale tiltak etter at det de siste to ukene er registrert 21 nye smittetilfeller.

Moss er den eneste kommunen i Norge med stigende smittetrend, ifølge VGs tallspesial.

– Vi står nå overfor et lokalt utbrudd av corona i Moss kommune. Det er alvorlig og en påminnelse om at vi fortsatt står midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt, sier ordfører Hanne Tollerud under en pressekonferanse mandag.

Moss er den kommunen som etter Oslo har registrert flest nye smittetilfeller de siste to ukene. Moss har 21 nye smittede, mens Oslo har 44 nye.

ALVORLIG: Ordfører i Moss kommune, Hanne Tollerud (Ap) betegner det nye lokale smitteutbruddet som alvorlig. Foto: Frode Hansen, VG

Utbrudd knyttes til privat selskap

Moss kommune har ikke hatt en stigende smittetrend siden 15. april. Og fra midten av mai og frem til 14. juli var det tilnærmet ingen nye smittetilfeller.

Så fikk en mossing som hadde vært på utenlandsferie påvist smitte.

Deretter har kommunen registrert følgende smitteutbrudd:

16. juli: Tre nye tilfeller. Alle var nærkontakter og kunne knyttes til en utenlandsreise til det som da var et grønt land.

22. juli: Ett nytt smittetilfelle kunne knyttes til en annen utenlandsferie, også denne til et grønt land.

24. juli: Fem nye smittetilfeller, hvorav fire var nærkontakter og familie til smittetilfellet 22. juli.

26. juli: Ti nye smittetilfeller, alle nærkontakter til tilfellet 24. juli. Det samme gjelder for smittetilfellene siste døgn.

Flere av tilfellene er knyttet til utenlandsreiser i Danmark, Finland og Tyskland. I tillegg er minst elleve tilfeller knyttet til et privat arrangement.

– Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet si hva som er smittekilden, men vi antar at tilfellene kan spores tilbake til det private selskapet. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva slags arrangement det er eller hvor, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Kommuneoverlegen sier de er i dialog med arrangøren bak det aktuelle arrangementet for å sikre at alle som har vært eksponert for smitte blir testet.

LANGT FRA OVER: Kommuneoverlege Kristian Krogshus sier det lokale smittebruddet er et tegn på at pandemien ikke er over. Foto: Frode Hansen, VG

– Pandemien er ikke over

Etter at Moss søndag rapporterte om ti nye smittetilfeller, har ytterligere to personer testet positivt for covid-19.

– Dette er et kraftig signal om at coronapandemien ikke er over og at vi må fortsette å holde avstand til hverandre. Vi kan ikke være for mange mennesker samlet. Vi må fortsette å vaske hender og holde oss hjemme når vi føler oss dårlig, sier kommuneoverlegen.

Smittetrenden i Moss kommune

Det er lenge siden Moss kommune har hatt en stigende smittetrend. Sist de var oppe i rødt var midten av april. Foto: VGs tallspesial

Nærkontakter må i karantene

Nærkontakter og hustandssmedlemmer til smittede personer er pålagt karantene.

– Andre nærkontakter som man ikke har et husstandsforhold til, vil slippe å være i karantene dersom de testes. De skal testes så raskt som mulig, sier kommuneoverlegen.

I tillegg til de nevnte smittetilfellene, har to ansatte ved Rosnes Bo og behandlingssenter testet positivt. Også en beboer har fått påvist smitte.

– Alle som er berørt av dette eller som er definert som nærkontakter, har blitt informert, sier Krogshus.

Totalt 20 ansatte ved omsorgsboligen er i karantene og blir testet.

Vurderer flere lokale tiltak

Kommuneoverlegen sier at de nå følger situasjonen nøye, og at de fortløpende vil vurdere flere lokale tiltak.

– Vi har sett at en person gjennom flere ledd til sammen kan smitte mange mennesker. Da er det viktig å se på lokale tiltak som begrenser antallet som samles, spesielt på arrangementer der det er vanskelig å overholde smittevernreglene, sier Krogshus.

Han tilføyer at det viktigste er å raskt identifisere de smittede og kartlegge nærkontaktene.

– På den måten kan vi hindre at utbruddet blir større, sier kommuneoverlegen.

Derfor har VG flere smittetilfeller enn Moss kommune Ifølge Moss kommune har de 123 bekreftede tilfeller av coronasmitte i kommunen. Ifølge VGs talloversikt er det imidlertid 127 totalt. Forskjellen skyldes at VG bruker FHIs offisielle database for coronasmittede i Norge (MSIS), mens kommunen teller selv. I MSIS registreres de smittede på sin folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan en person oppholde seg - og få behandling - i en annen kommune enn den er folkeregistrert. Det er trolig altså fire personer folkeregistrert i Moss som er med i FHIs oversikt, som Moss kommune ikke har med i sin oversikt. Vis mer

Totalt har 127 personer fra Moss kommune testet positivt for coronaviruset og 6 innbyggere mistet livet, ifølge VGs talloversikt.

Det siste døgnet har det blitt tatt 71 nye coronatester i Moss.

Smittespredningen i Norge er fortsatt lav, ifølge siste FHI-rapport.

